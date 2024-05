Babiš táhne ANO k vítězství v eurovolbách. Turek i Konečná také do Bruselu

Podle předvolebního průzkumu agentury STEM/MARK pro Institut H21 by do europarlamentu v roce 2024 postoupilo celkem sedm politických uskupení. Hnutí ANO by se stalo nejsilnější silou s 26,1 % hlasů a 6 mandáty, následováno koalicí SPOLU se ziskem 22,3 % a 5 mandáty. Uspěl by i Filip Turek nebo Kateřina Konečná s koalicí STAČILO!.

Podle předvolebního průzkumu pro volby do europarlamentu v roce 2024 provedeného agenturou STEM/MARK pro Institut H21 by se do europarlamentu dostalo celkem 7 uskupení.

Průzkum proběhl od 20. do 27. května mezi 1398 osobami formou on-line dotazování.

Hnutí ANO by získalo nejvíce hlasů s 26,1 % a mělo by 6 mandátů. Koalice SPOLU by zaostávala o 4 procentní body s 22,3 % a získala by 5 mandátů.

Zbylé strany zaostávají. Na třetím místě jsou Piráti s 12,1 %, poté STAN s 8,1 % a na pátém místě SPD s Trikolorou s necelými osmi procenty.

Koalice STAČILO! s lídryní Kateřinou Konečnou by získalo 7,7 %, Přísaha a Motoristé s lídrem kandidátky Filipem Turkem by získali 7,2 % voličských hlasů.

SOCDEM a Budoucnost by podle modelu získaly 3,6 %, Svobodní 2,3 %, Zelení 1,4 % a strana PRO Jindřicha Rajchla pouze jedno procento hlasů.

Výsledky průzkumu také naznačují, že volby do europarlamentu v roce 2024 by mohly mít vysokou účast voličů.

„Na základě našich přepočtů a zkušeností z minulých let by se mohla volební účast pohybovat okolo 30–35 %. Je navíc třeba brát na zřetel, že evropské volby jsou z mnoha ohledů specifické a konečné výsledky mohou být ještě odlišné,“ říká k výsledkům Jan Burianec ze STEM/MARK.

