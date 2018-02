Babiš tlačí šéfa GIBS k rezignaci na jeho funkci. Poslanec Koten žádá vysvětlení

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína k rezignaci. Na webu inspekce o tom informoval mluvčí GIBS Ivo Mitáček, potvrdil tak informace serveru Aktuálně.cz. To se ale nezdá předsedovi bezpečnostního výboru Radku Kotenovi (SPD) a rozhodl, že pozve premiéra na schůzi, aby mu objasnil své důvody, proč by měl Murín na svou funkci v GIBS rezignovat.

Michal Murín zastává funkci v čele jedné z klíčových bezpečnostních složek, která vyšetřuje trestnou činnost policistů. Proč premiér v demisi Andrej Babiš tlačí šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína k rezignaci na funkci, není všem úplně jasné, a tak jeho kolegové ve Sněmovně trvají na vysvětlení. Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten se proto rozhodl, že Babiše pozve na schůzi, od které očekává konrétní vysvětlení jeho žádosti.

„V bezpečnostním výboru jednáme o tom, na kdy jednání svoláme. Podle toho, jak bude mít pan premiér čas, tak si ho tam pozveme,“ uvedl Aktuálně.cz Koten, který by výbor rád svolal nejdéle do čtrnácti dnů. Dále také dodal, že by si celé rozhodnutí rád nechal vysvětlit. „Pan premiér je sice v demisi, ale pokud by to mělo nějakým zásadním způsobem ohrožovat bezpečnost státu, je to legitimní,“ uvedl Koten ve své reakci na odvolání Murína. Zmínil také, že teď není schopný říci, jestli došlo k nějakému pochybení. „Rád si to zjistím, právě proto to svoláváme,“ dodal.

Podle slov Murína mu Babiš na schůzce řekl, že pokud se na jeho rezignaci dohodnou, celá situace se obejde bez zbytečných skandálů. „Pak řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února,“ upřesnil Murín, premiér prý argumentoval v souvislosti se ztrátou důvěry. „Mluvil o ztrátě důvěry a prý si to mám přečíst v tisku,“ uzavřel šéf GIBS.

autor: nab