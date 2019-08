Babiš udeřil na televizi. Zprudka. Tanky, Zeman, Zaorálek, všechno špatně

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve svém týdenním facebookovém hlášení „Čau lidi“, s nímž obohacuje veřejnost o přehled svých politických aktivit za uplynulý týden, tentokrát také pustil do médií za to, jak informují o vládní krizi a situaci na resortu kultury. Nebo za to, že připomínku srpna 1968 jistá televize vykreslila tak, jako by příjezd ruských tanků v roce 1968 způsobil on sám. Rozepsal se také o konkrétních změnách, se kterými v příštím roce plánují přijít někteří ministři.

Své pravidelné hlášení předseda vlády Andrej Babiš zahájil kritickým názorem na informace, která se na nás valí z médií. V týdnu si prý pustil televizi a měl dojem, že příjezd ruských tanků v roce 1968 tehdy způsobil on sám. „No, mně bylo v tom roce čtrnáct. To už člověk fakt neví, jestli to v té televizi myslí vážně,“ podotkl s tím, že nebude jmenovat, o jakou televizi se jedná, jinak by následovala monstrózní aféra, co si to dovolil.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 15484 lidí

Doplnil, že v té samé televizi se s překvapením také dozvěděl, že resort kultury není řízený 100 dnů. „Kdo byl ministrem kultury do půlnoci 31. 7.? Antonín Staněk. Kdy bude do úřadu uveden pan poslanec Lubomír Zaorálek? 27. 8. Žádných sto dnů, ale jen necelých 27,“ zdůraznil Babiš.

Tyto manipulace už ho pořádně štvou. Na tomhle příkladu chtěl proto ukázat, jak některá česká média o problémech v koalici informovala. „Stejné to bylo s údajným porušováním ústavy, i když samozřejmě nikdo z aktérů ústavu neporušil,“ poznamenal. Je to prý závod o první informaci. Jestli je pravdivá, není až tak podstatné.

Svůj nedělní den ministerský předseda trávil na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, kde se každoročně představují naši čeští zemědělci a výrobci potravin. Velké téma pro zemědělce je samozřejmě voda. Babiš se zde zúčastnil konference Voda v krajině 21. století a na diskusi o chytré krajině jakožto nástroji proti suchu a povodním si přizval i ministra zemědělství Miroslava Tomana a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka. „Je to tak vážné téma, že dáváme dohromady nejschopnější lidi z vědy a výzkumu, energetiky, zemědělství a životního prostředí. Je to i součást naší Národní hospodářské strategie 2030,“ doplnil.

Neinformoval však pouze o tom, co s kolegy odpracovali, ale taky o tom, co ještě chtějí stihnout do konce roku. Jelikož probíhají jednání o státním rozpočtu 2020, uvedl, co můžeme očekávat příští rok.

Ministryně financí Schillerová je prý už domluvena s 12 ministry na tom, kolik jejich resorty dostanou peněz. Jednání začala tenhle týden s ministrem školství Robertem Plagou a dohodli se na celé miliardě navíc, která půjde na platy v regionálním školství. Premiér to považuje za další krok k tomu, aby splnili vládní program a zároveň slib učitelům, že budou mít v roce 2021 v průměru víc než 45 tisíc měsíčně. Dalších 30 milionů navíc půjde prý na obědy pro děti ze sociálně nejslabších rodin.

Upřesnil, že školství dostává meziročně o 17 miliard korun víc. Půjdou nejen do platů, ale i do kvality vzdělávání. Třeba vysoké školy získají navíc 900 milionů, a budou tak celkově hospodařit s rekordními 26,5 miliardy.

Cíl Ministerstva školství do konce roku je prý dostavět po celé republice sportoviště pro děti, mládež i dospělé za 1,5 miliardy korun. „Další 1,3 miliardy korun podporujeme přímo sportovní kluby, ve kterých sportuje 750 000 dětí a mladých sportovců do 23 let,“ popsal plány Babiš a podotkl, že každý prvňák stejně jako v minulosti dostane i letos školní pomůcky v hodnotě 200 korun.

Na vybraných školách se také začne zavádět nový předmět technika. Také přidali vysokým školám, hlavně pedagogickým fakultám, aby mohly líp připravovat budoucí učitele.

Další rekord padl u vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zde za rozpočet odpovídá Karel Havlíček. Věda dostane příští rok bezprecedentních 37 miliard. „Věda a výzkum jsou jednoznačná priorita a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček si ji pečlivě hlídá,“ dodává premiér.

Dalších 450 milionů navíc půjde na podporu českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti. Babiš chválí Havlíčka za to, že žádné peníze na jeho ministerstvu neleží ladem, ale otáčejí se ve prospěch podnikatelů, spotřebitelů nebo výzkumníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu je v tom podle něj nejlepší. Celkově dostane jeho ministerstvo 37,5 miliardy, což je o dvě miliardy víc než loni.

S Karlem Havlíčkem se prý zároveň dohodli, že si nechá řízení výzkumu, vývoje a inovací, a ještě Babišovi bude dál dělat pravou ruku pro hospodářskou politiku. Do konce roku také předloží Národní hospodářskou strategii, kde vůbec poprvé propojí vědu, byznys a hospodářskou vizi země. To všechno propojené se vzděláváním a investičním plánem země.

K tomu čeká Karla Havlíčka dokončení Národního rozvojového fondu, který bude sloužit pro financování rozvoje v regionech. Školy, obchvaty, nemocnice. Ministr Havlíček taky dotahuje aukci na dalšího operátora, což by mělo snížit ceny dat. Fúzuje státní společnosti a agentury. A asi úplně největší práci odvádí prý v energetice. „Do konce roku chce mít podepsanou smlouvu s ČEZ o investičním modelu výstavby jádra a do stejného data bude definitivní scénář útlumu uhlí a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů,“ zkonkretizoval předseda vlády.

Také se rozhodne o dalším postupu lithia na Cínovci a začne se připravovat projekt všech projektů. Propojení jezer po těžbě uhlí na severu Čech včetně přečerpávacích vodních elektráren. „O tomhle plánu na třicet let sice rozhodneme až v dalším roce, ale pokud by se to podařilo, změníme ráz i energetickou situaci v celém regionu,“ podotýká Babiš.

Jako plus ministru Havlíčku přičítá i to, že systematicky redukuje zátěž pro malé podnikatele. „Možná to není tak vidět, ale té byrokracie je takové množství, že její odstraňování je práce na několik let,“ dodává k výčtu budoucích změn premiér, že v dalším týdnu představí Havlíček s ministryní Schillerovou podnikatelský balíček, ve kterém se odrazí většina jejich slibů malým firmám.

