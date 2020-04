Babiš versus Hamáček: Nouzový stav? Šéf ČSSD má prý mazaný plán

reklama

Premiér Andrej Babiš (ANO) sliboval, že v případě nárůstu v akceptovatelných mezích se plán uvolňování restrikcí zrychlí. A to dokonce až o dva týdny, kdy by tak obchody mohly být otevřeny už 25. května oproti původnímu 8. červnu. Co však bude zakázáno i nadále, je shlukování.

Koalice se pak také neshoduje nad tématem prodloužení nouzového stavu. Ministři za ANO ho totiž protahovat nechtějí, vnímají už i normalizování trhu s ochrannými pomůckami, a tak není nouzový režim nutný pro zajištění rychlých nákupů. Oproti nim členové ČSSD prodloužení nouzového stavu chtějí - do půli května. "Podle informací LN ale vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) počítá s tím, že jeho tábor bude tím větším za ANO přehlasován. Nebude sice souhlasit, ale nechá zodpovědnost na premiérovi, kdyby se infekce vrátila ve druhé vlně anebo se dodávky roušek zadrhávaly," píší Lidové noviny.

"Chápu všechny, že toho máte plné zuby. Když jsem nyní navrhoval prodloužení nouzového stavu, věděl jsem, že na tom není nic populárního. Ale přesto si za návrhem stojím. Lidé se ke zrušení nouzového stavu upínají s nadějí, že se s tím zruší i všechna opatření a vir zmizí. Ale tak to není. Naopak se tím například významně zkomplikuje nákup ochranných prostředků,“ uvedl k tomu včera Hamáček na Facebooku.

Celou věc pak na serveru Info.cz komentuje komentátor Martin Schmarcz. "Sliby se slibují, blázni se radují. Opozice a občané slaví, že premiér Andrej Babiš brzy ukončí nouzový stav a s ním krizi. Opak je pravdou. Pokud k 30. dubnu zároveň neskončí všechna omezení jako vynucený pobyt doma či zákazy podnikat a vycestovat, tak se bez krizového zákona země ocitne v chaosu. Padne totiž ústavní legislativní rámec, na jehož základě vláda restrikce vyhlásila, a zmizí i hlavní nástroje k boji s epidemií," obává se Schmarcz.

Neprodloužení nouzového stavu podle něj také znamená, že přestane fungovat Ústřední krizový štáb, centrální distribuce a nákupy zdravotních pomůcek, krizové řízení přes policii, hasiče a obecní úřady a řada dalších nástrojů, které vládě umožňovaly operativně řešit krizi. "Ministr vnitra Jan Hamáček to vše vypsal v dopise premiérovi, který ho ale nevzal do úvahy. Není to náhodou kvůli tomu, že vicepremiér od té doby, kdy ho Babiš s měsíčním zpožděním ustavil do čela krizového štábu, zastínil jak jeho a ministra zdravotnictví, tak celý tým ANO?" ptá se Schmarcz.

Závěrem pak dodal, že mu selský rozum říká, že když mám mimořádnou situaci, kvůli které aktivuji ústavní mechanismus umožňující mi omezit občanské svobody, tak při jejím ukončování napřed zruším všechny restrikce lidských práv a až nakonec deaktivuji ten mechanismus. Ne obráceně.

"Pokud tedy vláda přijde s tím, že se dohodla a ukončí veškerá omezení občanských svobod včetně zavřených hranic dříve, dejme tomu ke konci května, a do té doby logicky žádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, bylo by to rozumné a státnické. Pokud zůstane jen u toho, že (na just Hamáčkovi?) zruší Ústřední krizový štáb, ale lidi nechá zavřené doma, bude to hloupé, populistické a zoufalé. Navíc poněkud neústavní. Tak uvidíme, jestli na čarodějnice budeme pálit zlou epidemii, nebo právní řád," uzavřel.

