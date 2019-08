Babiš zfackoval Mináře, ČSSD a ČT. Ten Šmarda, jak mluví... A Maláčová? Ukažte ty prachy! Lidi na mě plivali, tak jsem letos nešel

Do čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu zavítal předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a rozehrál zde svůj tradiční slovní koncert. Popsal, co všechno stihl za jeden den, jak se spolu dohadují ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), a stranou jeho pozornosti nezůstalo ani výročí srpna 1968, ani blížící se výročí sametové revoluce. Raději se podívejte sami, co všechno Babiš vlastně řekl...

Na úvod prozradil, že dnes mimo jiné stihl jednat s budoucím ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem.

„Vzpomínali jsme na staré časy, jak to bylo, když jsme spolu sedávali ve vládě. A já jsem mu samozřejmě popsal své představy o kultuře,“ řekl v rádiu na úvod Babiš. Zdůraznil, že i jemu leží na srdci osud umělců, jejich platy nevyjímaje. „Určitě, ale já taky. Já jsem před odchodem na dovolenou prosil paní (ministryni financí) Alenu Schillerovou, aby tam navýšila prostředky,“ zdůraznil předseda vlády.

Poté prohlásil, že by mohl popsat, jak přesně se vyvíjela krize kolem Ministerstva kultury, ale prý se do toho příliš nechce pouštět.

„Já to dovedu, ale já bych to ani moc nechtěl říkat. My samozřejmě máme ústavu. Mimochodem, tady nikdy nedošlo k porušení ústavy, nedošlo ani k porušení smlouvy a tady máme zkrátka takovou tradici, že se k tomu ti prezidenti vyjadřují. Já jsem tam působil jako prostředník, který vykonává vůli koaličního partnera. Pak tady vznikla situace s panem Šmardou, a když jsem z dovolené sledoval, jak se on vyjadřoval, tak jsem se po dovolené také vyjádřil,“ zaznělo z úst premiéra.

„Prezident neřekl, že pana Šmardu nejmenuje, takže on neporušil ústavu. On odvolal i pana (Antonína) Staňka (ČSSD), i když to trvalo,“ doplnil. „Já to napíšu v memoárech potom, já napíšu knížku,“ slíbil ještě Babiš k tématu krize kolem Ministerstva kultury.

Kromě setkání se Zaorálkem stačil vojákům v Náměšti nad Oslavou říct, že Česká republika koupí od armády Spojených států vrtulníky.

„Byl jsem v Náměšti nad Oslavou, budeme mít nové vrtulníky. Byl jsem taky na D1 a D1 bude v roce 2021 hotová. De facto je to 160 nových kilometrů dálnic. My jsme taky sedmá nejbezpečnější země v Evropě, ženy můžou v noci po Praze špacírovat, jak chtějí,“ přeskakoval Babiš z tématu na téma, když chtěl posluchačům říct, jak se jeho vládě daří.

Zkritizoval také Michala Šmardu.

„On podle toho, jak se vyjadřuje, tak by tu vládu jako rozvracel. A nám už tam stačí ta dvojka Schillerová – (Jana) Maláčová, které se stále dohadují o rozpočtu. Vždyť já se chovám hezky, já jsem akceptoval ten návrh pana Hamáčka. Já nemůžu za to, že v ČSSD je nějaká skupina, která je stále proti účasti ve vládě. Je tam ten (Petr) Dolínek a pan (Roman) Onderka, tam jsou ta různá křídla. Vždyť oni napřed řekli Staňkovi, ‚hele, do konce května nám ukaž.‘ A najednou byl 13. května odvolanej,“ kroutil hlavou předseda vlády v rádiu.

„Tady jsou v mediálním prostoru různé průpovídky a nepravdy. Tady nebyla porušena ústava. I ten Sobotka, který mě v rozporu s koaliční smlouvou vyhodil z vlády, tak šel za prezidentem a zeptal se ho, ‚Miloši, budeš jmenovat Prouzu?‘. A on řekl, že ho jmenovat nebude, tak ho ani nenavrhoval. Tady to prostě tak chodí. Možná to není dobře, ale chodí to tak,“ zdůraznil Babiš.

Pokud jde o Maláčovou, Babiš také konstatoval, že jejímu resortu dlouhou dobu přidával peníze, krajům přidal devět miliard, ale teď by prý rád viděl, kde jsou. „My chceme vidět, kde jsou ty prachy, tak nám to ukažte,“ rozjel se Babiš.

Ve vysílání také pravil, že tlačí své kolegy, ministry, kteří jsou jeho podřízenými, k tomu, aby hledali úspory. Požadavek komunistů, aby šetřil ještě víc, však odmítl. „Oni jsou levicová strana a teď se chovají pravicově, což je trochu zvláštní. Ale to je jako v byznysu. Když máte příležitosti, tak musíte investovat. A teďka ty příležitosti jsou,“ vysvětloval Babiš, který svůj Agrofert označuje za svou bývalou firmu, i když je celý holding jen dočasně odložen v jeho svěřenském fondu.

Uvedl také, že za třicet let od sametové revoluce Česká republika utrpěla nejednu škodu. Jednou z těchto škod byla kauza H-Systému, ale bohužel to nebyla jediná kauza. A pokud se vláda rozhodne klienty H-Systému odškodnit, o čemž prý teď Babiš přemýšlí, bude muset počítat s tím, že se o odškodnění přihlásí i další občané.

„Od revoluce tady byly poškozeny statisíce lidí, protože ty vytunelované banky a kampeličky a kupónovka a tak dále. Musíme to řešit. Já to řeším. Nechal jsem si vypracovat právní analýzu, já na tom sedím a řeším to,“ vysvětloval v rádiu.

Nakonec přidal pár slov k připomenutí vpádu sovětských vojsk do Československa ze srpna 1969 a o zásahu komunistické československé státní moci proti vlastním občanům o rok později.

„Česká televize dávala záběry k výročí a byly tam záběry na ten Milion chvilek a tam to vypadalo, že za příjezd těch tanků může taky Babiš,“ podivoval se premiér.

Vysvětlil také, proč se letos nezúčastnil vzpomínkové akce k srnu 1968 před sídlem Českého rozhlasu. Byl tam prý v loňském roce a byl zaskočen tím, jak se k němu lidé chovali. „Tam na mě lidi plivali a sprostě mě uráželi. Nevím proč teda. Poškodilo nás to, odešla elita, je potřeba si to připomínat, ale spojovat to s dnešní politickou situací a trhat tam někde ústavu, já si myslím, že to není vhodné,“ uzavřel předseda vlády.

