Babišova rodina si lyžuje v Rakousku, šířil novinář. Premiér to vyvrátil. A hned se chytl Kalousek

Že si má rodina premiéra užívat zimní radovánky v Rakousku oznámil twitterový účet MotejlekSkocdopole, který společně provozují novináři Miroslav Motejlek a Petr Skočdopole.

„Rodina českého premiéra jde příkladem, užívá si lyžovačku v Zillertal Arene a ubytko ve Stocku ve Finkenbergu. Taky máme ten hotel rádi,“ napsali ve svém tweetu.

Premiér takové nařčení okamžitě vyvrátil s tím, že se věnuje své práci politika. Své tvrzení pak opřel i o skutečnost, že zmíněný Stock resort, ve kterém by měl s rodinou trávit dovolenou je navíc v této době uzavřen.

„Já jsem pro zajímavost v práci, počítám dodávky vakcíny a očkování, moje rodina je v Průhonicích. Koukněte se na webové stránky hotelu, je zavřený do 29. ledna. Nenapálil vás někdo?“ reagoval ministerský předseda.

Twitterový účet MotejlekSkocdopole pak upřesnil odkud informaci získal. „Před dvěma dny dal jeden z členů Vaší rodiny foto na Instagram, dal to i do Instastories. Pak to smazal. Jedině, že by tam dal před 2 dny starší fotku,“ odpověděl Babišovi, který už na tuto připomínku nereagoval.

Premiérův argument, že nikde nelyžuje, ale „počítá vakcíny“, neušel pozornosti šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který se mu na svém facebooku vysmál a projevil obavy, že pokud je vakcinace v rukou Babiše, nedopadne to pro Česko dobře.

„Před 20 minutami nám premiér Andrej Babiš sdělil na twitteru, že ‚je v práci a počítá dodávky vakcín‘. Je-li činnost vládní exekutivy organizována tak, že vakcíny počítá předseda vlády, není nám pomoci,“ napsal posměšně.

Před 20 minutami nám na twitteru premiér @AndrejBabis sdělil, že ‚je v práci a počítá dodávky vakcín‘. Je-li činnost vládní exekutivy organizována tak, že vakcíny počítá předseda vlády, není nám pomoci. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 7, 2021

Některé diskutující jeho útok na přesedu vlády pobouřil, doporučili mu také konat, namísto kritizování.

„Nepřipadá vám už trapné, jak se pořád navážíte do premiéra. Co kdybyste už začal něco pořádného dělat a ne jen kritizovat. Uvědomte si, že jste placen z daní daňových poplatníků, a to pořádně dlouho. Nedávno jste řekl, že budete sloužit dál, i když nebudete kandidovat do PS. Myslel jste takhle. Za to by mi bylo trapné brát si výplatu. I když hroší kůži nemá každý,“ napsala Magdaléna Zakostelecká.

Jiní se ke kritice připojili.

„Buďte k němu laskavý – když nic jiného nezvládne, aspoň počítá. Sčítat se naučí každý už v první třídě, vyšší čísla ve třetí, to zvládne. Připomíná mi to vtip o Vasilu Bilakovi, který měl na výučním listě ‚nepouštět na saka‘ (prý. U Babiše by to mělo být ‚nepouštět radši vůbec k ničemu‘),“ podotkla Jana Smetánková.

