Babišova vláda může mít problémy. Zaznělo, co může nastat po senátních volbách

12.10.2018 6:56

Tento pátek a sobotu si Češi, Moravané a Slezané rozhodnou o tom, jak se promění Senát. V tuto chvíli má v horní komoře parlamentu jasnou převahu ČSSD, ale to se v sobotu po 14. hodině změní. Většinu by mohla získat ODS nebo lidovci. Obě to jsou opoziční strany, takže se dá čekat, že zbrzdí vládní kreativitu premiéra Andreje Babiše (ANO).