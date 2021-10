Bartošova pohroma. Jsou venku nová čísla, vůbec to nevypadá dobře. A ještě hůř v přímém střetu s Babišem

Podle nejnovějšího předvolebního průzkumu společnosti SANEP by sněmovní volby koncem září vyhrálo hnutí ANO ze ziskem 26,1 %, na druhém místě by pak skončila koalice SPOLU se ziskem 20,7 %. Třetí místo by patřilo koalici Pirátů a STAN se ziskem 18,3 %. Do Sněmovny by se dostala i ČSSD. Společnost SANEP přinesla i souboj lídrů ve vybraných krajích. V Ústeckém kraji Andrej Babiš drtí Ivana Bartoše.

Na druhém místě by pak skončilo koaliční uskupení SPOLU (ODS/TOP 09/KDU-ČSL), a to se ziskem 20,7 procentních bodů. V aktuálním průzkumu si tak toto koaliční uskupení oproti počátku tohoto měsíce polepšilo o necelý jeden procentní bod (0,7 %). Koaličnímu uskupení SPOLU se daří porážet vítězné hnutí ANO prozatím hned ve třech krajích, a to v kraji Jihočeském, Středočeském a v Praze.

Koaliční uskupení PIRÁTI/STAN by nyní skončilo na třetím místě, a to se ziskem 18,3 %. Uskupení PIRÁTI/STAN si oproti počátku září polepšilo o půl procentního bodu.

Na čtvrtém místě by koncem září skončila SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 10,2 procentních bodů. Je zřejmé, že SPD má pevné a stálé voličské jádro, které oceňuje konzistenci a srozumitelnost politiky SPD.

Na pátém místě by v aktuálním měření společnosti SANEP skončila ČSSD se ziskem 6,1 procentních bodů, čímž si oproti počátku tohoto měsíce polepšila o 0,2 procentního bodu.

Nárůst preferencí může souviset s dobře zvládnutou horkou částí kampaně, ve které se sociálním demokratům daří být více viditelnými a pro voliče srozumitelnými.

Na hraně volitelnosti, avšak stále ještě se vstupenkou do Sněmovny, by se ocitla KSČM, a to s aktuálním ziskem pěti procentních bodů.

Žádný jiný politický subjekt by se do Sněmovny PČR nedostal. Hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by v současnou chvíli nepřekročilo hnutí Přísaha (4,0 %), Aliance pro budoucnost (3,1 %), koaliční uskupení Trikolóra/Svobodní/Soukromníci (2,6 %), stejně tak jako hnutí VOLNÝ blok (2,5 %) a Strana zelených (1,0 %).

Společnost SANEP přinesla také pohled na „souboje lídrů“ ve vybraných krajích

Mezi sledované a vybrané „lídry“ zařadila lídry politických subjektů, kteří mají v současnou chvíli coby předsedové volených stran či hnutí zastoupení ve stávající Sněmovně PČR.

Očekávaný duel „Babiš vs. Bartoš“ v Ústeckém kraji se v současnou chvíli vyvíjí o poznání lépe pro předsedu ANO a současného premiéra Andreje Babiše. Koncem září by totiž v Ústeckém kraji vyhrálo hnutí ANO nad uskupením PIRÁTI/STAN takřka o patnáct procentních bodů.

Souboj lídrů v Jihomoravském kraji přináší nyní příznivé výsledky pro Petra Fialu, koalice SPOLU je zde před hnutím Přísaha Roberta Šlachty napřed o 14,5 procentních bodů.

Ve Středočeském kraji vítězí Vít Rakušan z koalice Piráti a STAN s 21,5 % nad Janem Hamáčkem se ziskem 5,9 procentních bodů pro ČSSD.

Duelu v Moravskoslezském kraji vévodí Tomio Okamura nad Lubomírem Volným. S koncem září by zde vyhrálo hnutí SPD nad VOLNÝM blokem o více než 9 procent.

V Jihočeském kraji je souboj lídra KSČM Vojtěcha Filipa a lídra Svobodných Libora Vondráčka o poznání těsnější. KSČM by zde nad Svobodnými zvítězila koncem září o necelé tři procentní body.

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 23.–30. září 2021 na vybrané skupině v souhrnu 1897 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 15 134 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

