Bek neskončí a vláda nepadne, zní od učitelů. A bude se pokračovat ve lhaní

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek při interpelacích ve Sněmovně naznačil, že by mohl rezignovat, pokud státní rozpočet nesplní vládní závazek navýšit financování školství. Bek řekl, že by nechtěl být součástí rozpočtu, který by neodpovídal vládnímu programovému prohlášení. Varoval, že STAN nemusí rozpočet podpořit, což by mohlo vést k pádu vlády. Bek zdůraznil potřebu navýšení tarifních platů učitelů a uvedl, že vláda by o tom měla rozhodnout během několika měsíců. „Nechtěl bych být u rozpočtu a nebudu u rozpočtu, který by nenaplňoval programové vládní prohlášení,“ řekl ministr.

Vládní koalice slíbila zvýšit veřejné výdaje na školství na úroveň průměru OECD, což je 5,1 % HDP podle roku 2020, zatímco Česko dosahuje 4,5 % HDP. Bek zmínil, že studie think-tanku IDEA odhaduje, že je třeba navýšit výdaje o 37 miliard korun. Tento odhad označil za realistický.

ParlamentíListy.cz se obrátily na prezidenta spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho s tím, co na pohrůžky ministra školství říká.

„Platy učitelů se stále více a více propadají. Aktuálně nedosahují ani úrovně z roku 2019,“ řekl pro PL Radek Sárközi. Co se týče odchodu ministra, je ale skeptik. „Bek neskončí a vláda nepadne,“ hádá.

„Vláda své závazky uvedené v programovém prohlášení neplní, přestože Petr Fiala tvrdí do médií opak. Učitelské platy opravdu nejsou na 130 % průměrné mzdy v ČR, jak tvrdil premiér v nedávnem rozhovoru pro iDnes.cz. V tomto roce budou nižší než 113 %,“ uvedl šéf Pedagogické komory.

Podle Sárköziho vláda Petra Fialy a zvláště Mikuláš Bek zaspali. Reálná hodnota učitelských platů stagnuje u roku 2019. „Překvapuje mě, že ministr školství za STAN se ozývá až nyní. Situace se totiž zhoršuje už od roku 2022, odkdy se každým rokem platy učitelů stále více a více propadají. Aktuálně nedosahují ani úrovně z roku 2019,“ míní Sárközi.

A naplní ministr Bek své vyhrůžky a odstoupí, pokud vláda na jeho požadavky nepřistoupí? Podle Sárköziho nic takového nehrozí. „Myslím si, že ministr školství Mikuláš Bek neskončí a vláda nepadne. Zároveň jsem přesvědčen, že školství slibované peníze nedostane. Vládní politici budou jen pokračovat ve lžích, jak to dělají poslední tři roky,“ je skeptický k pozitivnímu vývoji v oblasti financování školství i pádu vlády prezident Pedagogické komory.

A jak je to s platy ve školství ve skutečnosti? „Průměrný plat učitele v loňském roce na střední škole byl 123 % průměru, 54.000 korun měsíčně. V případě učitelů na základní škole to bylo 52.000 korun měsíčně, což je 120 % průměru. A ta čísla, která kolují v médiích, jsou čísla, která zahrnují i učitelky, případně učitele mateřských škol, kteří jsou ale středoškoláci,“ řekl při interpelacích ministr Bek.

Od Sárköziho následně přišlo srovnání s platy v Rakousku a Německu. „Já jsem nechával zkoumat platy učitelů. Samozřejmě nemůžeme srovnávat absolutní výši německých a českých platů. A když se podíváme na vztah k průměrné mzdě, tak naši učitelé na středních, základních školách jsou na tom prakticky stejně jako němečtí učitelé. Ten průměr v loňském roce, jak jsem říkal už při jiné interpelaci, byl v České republice 123 % průměru na středních školách a 120 % průměru na základních školách, což je zcela srovnatelné s Německem a s Rakouskem vzhledem k průměrnému platu, který je tam,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Radek Sárközi. Přičemž pro dokreslení obrazu je podle OECD průměrná měsíční mzda v Německu 107.227 (v přepočtu na Kč), průměrná mzda v České republice 43.967 Kč.