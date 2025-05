Bezprecedentní situace, jde o bezpečnost. Pehe vyrazil na obranu prezidenta

„Prezident Pavel nechce v příští vládě strany, které zpochybňují členství ČR v EU a NATO. Bude okolo toho jistě hodně povyku, ale pokud ANO bude chtít vytvořit s takovou stranou koalici, nemůže se vymlouvat, že ho Pavel dopředu nevaroval,“ napsal na síti X politický analytik Jiří Pehe.

Prezident míří na SPD, Trikoloru, PRO, Svobodné a Stačilo!

Odkazoval tím na svůj text v Deníku Referendum, v němž také uvádí: „Reakce na toto prezidentovo vyjádření na sebe nenechaly dlouho čekat. Jelikož je jasné, že prezident svým vyjádřením míří především na politické subjekty, jako jsou Svoboda a přímá demokracie, Trikolora, PRO, Svobodní a koalice Stačilo!, které zpochybňují české členství v EU a NATO, příznivci stran současné vládní koalice na sociálních sítích prezidentův avizovaný postup uvítali.“

Dále upozorňuje, že i někteří příznivci stran vládní koalice namítají, že prezident by měl respektovat ústavu. Tedy, že by měl dát šanci představiteli vítězné strany, aby sestavil většinovou vládu, a jím navržené ministry pak bez větších průtahů a obstrukcí jmenovat.

„Podle kritiků by v České republice jakožto parlamentní demokracii neměli prezidenti překračovat své pravomoce, například když odmítali jmenovat ministry navržené předsedou vlády. Nebo když jmenování navržených ministrů zdržovali poukazy na to, že ústava nestanovuje žádné časové limity. Podle Ústavního soudu by měl prezident v takových situacích jednat bez zbytečných průtahů,“ píše Pehe.

Dále se zamýšlí nad otázkou, jestli Pavel nebude novou vládu jmenovat v situaci, která je svým způsobem bezprecedentní a kterou žádný předchozí prezident od roku 1948 nemusel řešit. „Mohli bychom tedy argumentovat, že kdyby bez námitek jmenoval ministry stran, které zpochybňují naše členství v EU a NATO (navíc v době, kdy členství v těchto dvou organizacích je bezpečnostní zárukou proti agresivnímu Rusku), zpronevěřil by se do jisté míry své ústavní roli,“ zamýšlí se novinář.

Upozorňuje, že Pavel postupuje jinak než jeho předchůdci, když dopředu avizuje, jaká budou jeho kritéria při sestavování vlády. Míří tím na hnutí ANO, které s velkou pravděpodobností vyhraje volby. Pehe zdůrazňuje, že samotné hnutí ANO naše členství v EU a NATO nezpochybňuje. A zmiňuje prezidenta Havla, který se netajil tím, že by do vlády nikdy nejmenoval členy komunistické strany. Dá se podle něj očekávat volání po ústavní žalobě na Pavla, pokud by se k avizovanému postupu skutečně uchýlil. A připomíná, že Pavlovi stačí pouze „nespěchat“ se jmenováním ministrů, ústava mu totiž neukládá žádné časové limity.

„I kdyby prezident jednoznačně řekl, že určité ministry jmenovat prostě nebude, protože jsou členy stran, které zpochybňují členství České republiky v EU a NATO, ústavní žaloba by zcela jistě neprošla přinejmenším v Senátu, kde mají většinu současné vládní strany,“ soudí Pehe. Prezident tak podle něj hnutí ANO směruje buď k vytvoření menšinové vlády, anebo koalice s nějakou stranou, která zahraničně-politické a bezpečnostní zakotvení České republiky nezpochybňuje.

Je členství v EU a NATO povinné?

Jeho text vyvolal bouřlivé reakce na sociálních sítích. „Nemůžu nikde v ústavě najít, že by členství v EU a NATO bylo pro ČR povinné,“ píše jeden přispěvatel na síti X.

„Šíříte dezinformace, Pavel toto popřel,“ uveřejnil další.

„A nechce Pavel ty volby zrušit úplně?“ navrhuje Miloš.

„A jsou potřeba ještě volby, nebo se obejdeme bez nich. Když jejich výsledky jsou stejně jedno,“ přidává se jiný komentující.

„Ale když o tom mluvil Zeman, bylo to porušení ústavy. Už není?“ ptá se další.

„Preambule: ČR je demokratický stát, … součást rodiny evropských a světových demokracií… Čl.1, ods. 2: ČR dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Interpretační prostor Petr Pavel tedy má, i když ne velký, a asi by mohl jen zdržovat. Zeman si tak ale vynutil své,“ upozorňuje Pehe na X.

