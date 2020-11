Blatný hájí PES. Tvořili jej experti z řady oborů

Ministr zdravotnictví Jan Blatný je první měsíc ve funkci. Co se mu podařiloo? A co nestihl? Místo strachu respekt. Připravuje se kampaň za 50 milionů pro očkování. Blatný též sdělil, kdo všechno se podílel na systému PES.

V den svého nástupu do funkce si ministr zdravotnictví Jan Blatný, jenž byl do té doby náměstkem ředitele Fakultní nemocnice Brno, stanovil za cíl změnit strach z koronaviru v respekt. „Já věřím, že se to snad začíná dařit, protože to je věc, kterou určitě nezměníme za měsíc,“ myslí si ministr. Posoudit to ale, podle něj, musí spíš občané.

„Ty strachy byly dva a navzájem se přelívají. Tak jak si na nemoc zvykáme, na druhou stranu možná sílí strach z toho, co způsobuje ve společnosti. Ale asi by nebylo dobré tyto dvě oblasti od sebe oddělovat,“ prohlásil Blatný. A dodal, že zdravotně ohrožení se bojí o zdraví – a ti pracující se bojí o živobytí. „Ty skupiny nejsou stejně velké, ale to riziko je srovnatelné,“ sdělil ministr.

Vláda, podle Blatného, pod jeho vedením vytvořený protiepidemický systém PES přijala za svůj, přestože premiér ve středu uvedl, že ho jen vzala na vědomí a nehlasovala o něm. Závazná jsou tak jen schválená mimořádná opatření a nařízení vlády, jejichž změnu na základě systému ministr vládě navrhuje.

Na systému PES, který má v této době pomoci, se dle Blatného podíleli matematici, sociologové, kteří nejsou součástí ministerstva, pracovali na něm i zástupci Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který pod resort spadá. Vytvořili nástroj, který by měl zmírňovat, nebo zpřísňovat protiepidemická opatření podle dat o vývoji epidemie.

„Mít rozdílné názory je v pořádku, to vede k jejich tříbení. Necítil jsem a necítím žádný neopodstatněný tlak, ani zevnitř vlády, ani odjinud. Všichni se snaží zastávat to své, a je to tak v pořádku. A všichni to nakonec respektují a dohodneme se, i když to nakonec v mediálním prostoru někdy vypadá jinak,“ konstatoval ministr zdravotnictví.

Podle ministra je hodně toho, co si myslel, že za první měsíc stihne, ale zatím se to nepovedlo. Jako příklad uvedl informační kampaň ke covidu-19, na kterou vláda schválila resortu 50 milionů korun. Má se týkat také třeba očkování. „Jsou to věci, které jsou dané zákonem a nějakým procesem, který nemůžeme legálně urychlit. Tak to je třeba to, co mě osobně mrzí,“ prohlásil Blatný.

Blatný nahradil ve funkci Romana Prymulu – ministra, který v úřadě vydržel pouze 40 dní a vyměněn byl ve chvíli, když byl zachycen, jak vychází z restaurace, která měla být dle jeho vlastních nařízení zavřená.

Nicméně ani Blatný není bez poskvrny. V minulosti podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii žádající odstoupení premiéra Babiše, což nejdříve popíral. Poté řekl, že do jeho vlády vstoupil, protože pro něj je důležitější pomoci proti koronaviru.

