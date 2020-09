Blízký východ: Další stát uznal Izrael

„Je to historický průlom k zajištění míru na Blízkém východě,“ píší Spojené státy, Bahrajn a Izrael ve společném prohlášení. Obě blízkovýchodní země se podle dokumentu, zveřejněného americkým prezidentem, budou snažit najít řešení izraelsko-palestinského konfliktu.



„Otevření přímého rozhovoru a vazeb mezi těmito dvěma dynamickými společnostmi a vyspělými ekonomikami bude představovat pokračování pozitivní transformace Blízkého východu a zvýší to stabilitu, bezpečnost a prosperitu v regionu,“ stojí dále v prohlášení.

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM

Podle Donalda Trumpa se Bahrajn a Izrael domluvily na navázání „plných diplomatických vztahů“.

Na Twitteru Trump o diplomatickém úspěchu informoval s poukazem, že jde o „druhou arabskou zemi, která uzavře s Izraelem mír během posledních 30 dní“.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!