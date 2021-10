Bohdalová, Kellner, Krása nebo britský diplomat, který odmítl mnichovskou zradu. Zeman ocenil významné osobnosti

reklama

Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam, prezident udělil také zesnulému podnikateli Petru Kellnerovi, a to za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti hospodářské.



Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, Zeman ocenil vojenského letce, důstojníka československé armády a letectva genmjr. in memoriam Alexandera Hesse za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.



Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam, ocenil vojáka, lékaře a epidemiologa, zakladatele moderní československé epidemiologie prof. MUDr. Karla Rašku, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Ing. Miloš Zeman BPP

Medailí Za hrdinství Zeman propůjčil velvyslanci v Afghánistánu Jiřímu Balounovi, veliteli jednotky vojenské policie přidělené k ochraně velvyslanectví ČR v Afghánistánu kpt. Zdeňku Poulovi za záchranu lidského života a in memoriam ocenil prezident vojákyni št. prap. Michaelu Tichou.



Medailí Za zásluhy I. stupně dále Zeman ocenil majitele společnosti Marlenka international, s.r.o., Gevorga Avetisjana za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, bývalého velitele praporu rychlého nasazení mírových sil OSN brig. gen. v.v. Ing. Karla Blahnu za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů, psychiatra, prozaika, básníka, překladatele, dramaturga a scenáristu MUDr. Jana Cimického, CSc., za zásluhy o stát v oblasti kultury, sportovního podnikatele, manažera a funkcionáře doc. PhDr. Miroslava Černoška, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti sportu, právníka, spisovatele a novináře JUDr. Pavla Foltána za zásluhy o stát, starostu Školského spolku Komenský Ing. Karla Hanzla za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. Fotogalerie: - 28. říjen v Ostravě

Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam, prezident ocenil filmového a televizního režiséra Františka Filipa za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, dále in memoriam válečného veterána, podnikatele, hoteliéra, iniciátora kulturního života a filantropa plk. Ing. Jana Horala, MBE, za zásluhy o stát v oblasti kultury, československého odboráře a politika Roberta Kleina in memoriam za zásluhy o stát, za zásluhy o stát v oblasti umění také prezident ocenil in memoriam malíře, grafika a ilustrátora Vladimíra Komárka.



Medailí Za zásluhy I. stupně dále Zeman udělil politikovi Václavu Krásovi za zásluhy o stát či judistovi a sportovci Lukáši Krpálkovi za zásluhy o stát v oblasti sportu. Dále tímto řádem ocenil historika období 19. a 20. století prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc., Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství, bývalého náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR gen. Ing. Milana Maxima za zásluhy o stát, ekonoma, profesora Univerzity Karlovy prof. Ing. Michala Mejstříka, CSc., in memoriam za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství, odborníka v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.



Medailí Za zásluhy I. stupně získává též přímý účastník bojů Pražského povstání na konci II. sv. války, čsl. stíhací letec plk. v.v. Emil Šneberg, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů a archivář a historik Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti kultury. Fotogalerie: - Štefánik-Beneš-Masaryk

Medaili Za zásluhy pak obdrželi dva hudebníci – Zeman tímto řádem ocenil hudebního producenta a skladatele Karla Vágnera za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění a textaře a hudebníka Pavla Žáka za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.



Ceremoniál k předávání státních vyznamenání se uskuteční 1. ledna místo obvyklého 28. října. Psali jsme: Klaus pochybuje: Covid a veletoč. Hledejme za tím farmaceutické společnosti Ministerstvo obrany: Ceremoniál na Vítkově připomněl den vzniku samostatného čs. státu Nový čin Miloše Zemana. Důkaz, že chápe svobodu vlasti. A výzva Senátor Hilšer: Chtěl bych, aby v roce roce 2023 byl na Hradě jeden z nás. Podpořte mě svým podpisem

