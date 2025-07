Další dvě udání: Grázlové u koryt už se neštítí ničeho, říká Majerová

Velký rozruch vyvolal váš výrok o vládní koalici a bitcoinové kauze „spolu chyceni, spolu pověšeni“. Prý tím vyhrožujete smrtí. Překvapilo vás, že celkem běžné přirovnání vyvolalo takový rozruch.

„Spolu chyceni, spolu pověšeni“ je lidové pořekadlo, úsloví, rčení, přísloví. Němčina používá „Mitgefangen, mitgehangen“, angličtina „Caught together, hanged together“. Na internetu i jinde lze najít desítky příkladů, kdy toto rčení dávno přede mnou použili nejrůznější politici či novináři; namátkou: prezident Miloš Zeman, předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a mnozí další. Nikdo za to trestní oznámení nepodával. Proč také, že? Mimochodem, ve svých filmech ho použili také Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.

Já i Trikolora jsem ho aktuálně použila v souvislosti s bitcoinovou aférou, respektive s dohodou předsedy vlády a ODS Petra Fialy a ministra vnitra a předsedy STAN, tedy aktéry kauz Dozimetr, Kampelička, Bitcoingate atd., že se navzájem podrží.

Proč ten humbuk? Proč trestní oznámení? Máme co do činění s partou politických grázlů, jejichž čas se pomalu krátí, a tak se ve své zoufalé snaze udržet se u koryt už neštítí ničeho. Včetně kriminalizace politických protivníků.

Když si vezmeme tu první část výroku – „spolu chyceni“. Máte pocit, že kauza vypraných bitcoinů je skandálem celé vládní koalice?

Samozřejmě že je to skandál celé koalice. U zrodu té kauzy jsou lidé z ODS, ale současného zametání problému pod koberec se už rukou společnou a nerozdílnou účastní všechny strany Fialovy vládní koalice. Právě na to poukazoval můj, respektive náš, kritický post na facebooku.

Ministryně Decroix slibovala, jak vše transparentně vysvětlí, ale pak jí napsali z Nejvyššího státního zastupitelství, že si nepřejí, aby jim veřejnost koukala pod ruce a ministryni v podstatě vyzvali, ať té transparentnosti zanechá. Očekáváte tedy, že se veřejnost někdy dozví, jak to skutečně bylo?

Vás to překvapuje? Nic jiného se přece za situace, kdy ODS na post ministryně spravedlnosti instalovala svoji místopředsedkyni s pochybným titulem, s pochybnou advokátní praxí a dokonce s nejasným, záhadně měněným jménem za svobodna, nedalo očekávat. Kdyby naše média hlavního proudu pracovala, jak mají, a měřila všem stejně, dávno už by Fialova vláda byla v demisi. Ale oni na to nemají čas, protože řeší Trikoloru za kauzu, která neexistuje.

Zdeněk Šarapatka, který na vás trestní oznámení podal, ho vysvětlil tak , že aby se toto spojení dalo považovat za přísloví, musí být vyslovováno s humorem, a vy jste ho s humorem nevyslovila. Přijde vám zrovna Zdeněk Šarapatka, který podává trestní oznámení na běžícím páse, jako expert na humor?

Kolega Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory, k tomu, že to šetří policie, napsal: „Můžete samozřejmě namítnout, že policie jen dělá svoji práci, což je samozřejmě pravda, ale zcela jistě existuje také druhá možnost. Totiž že policie idiotské trestní oznámení, jehož jediným smyslem je kriminalizovat v předvolebním čase politický subjekt za to, že citoval lidovou moudrost ukrytou ve starém pořekadle, pro jeho naprostou nesmyslnost zrovna odloží a nikoho dalšího s ním neotravuje. Proč? Protože smyslem existence policie je honit skutečné zločince, a ne svůj drahocenný čas, peníze a kapacity plýtvat na buzeraci politické opozice.

Nádavkem by ještě mohla dotyčnou osobu, v tomto případě zřejmě nechvalně známého udavačského pozéra Zdeňka Šarapatku, který se podáním tohoto trestního oznámení na sociální síti chlubil, zrovna nahlásit doktoru Chocholouškovi, neb podobné případy se u nás v poslední době stávají rozhodně častěji než jednou, dvakrát či třikrát za deset let, což věru není pro naši zemi dobrá vizitka.“

Zdeněk Šarapatka a jeho slavný rozhovor s Miroslavou Němcovou u vánočního stromečku

V minulých dnech jsem se také dočetl, že spolu s vedením Trikolory čelíte vyšetřování kvůli údajnému tunelování strany. Očekáváte před volbami ještě další podobné útoky?

Ano, tak to bohužel v naší politice chodí. Ale k věci. Ničemu ještě nečelíme, zatím pouze mediálnímu hnojometu. To trestní oznámení je čirý nesmysl, osobní msta několika zneuznaných jedinců, jejímž jediným účelem je poškodit Trikoloru a mě osobně před nadcházejícími volbami. Navíc, o žádném trestním oznámení jsme dosud nebyli vyrozuměni, vycházím pouze z toho, co udavači honem honem utíkali napovídat do nadstandardně ochotných médií.

Pokud Trikolora komukoli vyplácela nějaké peníze, vždy to bylo za práci, se souhlasem celého předsednictva a v souladu se schváleným rozpočtem. Žádné peníze se nikam neztratily, nikdo nic nevytuneloval. Je to celé hanebná podpásovka. Ale už jsem zvyklá. A když už jsme u těch přísloví: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Na kandidátce Trikolory s SPD a dalšími stranami jste garantem programu pro školství. Co je podle vás v rámci této portfeje pro příští čtyři roky to nejdůležitější?

Dvě věci. Je naprosto nezbytné zrušit plošnou inkluzi a celé školství opět odideologizovat. Jen jsme z našich škol vyhnali propagandu komunistickou, už se tam nacpala propaganda progresivistická.

Fotogalerie: - Okamura v Mělníce

Někteří politici z vaší kandidátky mluví přímo o tom, že je nezbytné zrušit nejnovější „Bekovu“ revizi Rámcových vzdělávacích programů. Pokud byste byla ministryní školství, přikročila byste k takovému kroku?

Ano, naprosto jednoznačně. Osobně bych ten nic neříkající balast, nazývaný Rámcový vzdělávací program, zrušila a vrátila se zpět ke starým dobrým osnovám, které jasně popisovaly, co dítě–žák má umět v 1., 5. třídě před přechodem na 2 š. stupeň a posléze v 9. třídě.

Dlouhodobě se mluví o tom, že na české školy mají velký a nikým nekontrolovaný vliv neziskové organizace, zejména Člověk v tísni, který učitelům dodává výukové materiály. Snažila byste se jako ministryně s tím něco dělat?

Do školy patří děti, učitelé a ředitel, a pokud je třídní schůzka, tak už jen rodiče. Nikdo jiný. A už vůbec tam nepatří nejrůznější politické neziskovky, které dětem przní hlavičky svými zcestnými ideologickými fantasmagoriemi. Tak to obvykle dělají totalitní režimy, neboť moc dobře vědí, že děti jsou v tomto smyslu jako dobře pohnojená půda. Já to vidím jinak, děti jsou nejzranitelnější, a právě od této indoktrinace je musíme uchránit.

Materiál pro školáky o fake news:

Trikolora kdysi vznikala s heslem „braňme normální svět“. Máte pocit, že se v tomto směru něco mění k lepšímu, třeba po nástupu Donalda Trumpa?

Maličko ano, ale jde to ztuha. Velkou příležitost aspoň trochu naši zemi posunout správným směrem máme v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Trikolora do nich jde jako součást vlasteneckého spojenectví čtyř stran: SPD, Trikolory, PRO a Svobodných. Spojili jsme se proto, aby znovu nepropadlo více než milion voličských hlasů. Spojili jsme se pro vás.