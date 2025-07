Před rokem jsem byl v Kyjevě, vzpomínal Orbán. Herec mu prý nevěřil, že čas je proti němu

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15729 lidí

Jenže tentokrát žádné bombastické oznámení na Trumpově sociální síti psané velkými písmeny. Trump se raději věnoval svému rozpočtovému velkému krásnému zákonu, jak mu sám říká.

Podle agentury Reuters se Bílý dům omezil na prohlášení, že během telefonátu obou prezidentů nedošlo k žádnému pokroku. Z ruské strany zaznělo, že si bude na Ukrajině dál válčit po svém, dokud se nevyřeší „základní příčiny konfliktu“.

„Nedosáhl jsem vůbec žádného pokroku,“ řekl Trump novinářům po hodinovém rozhovoru s Putinem v krátkém komentáři na letecké základně za Washingtonem, než odletěl na akci v Iowě.

Ušakov, poradce Kremlu, uvedl, že ačkoli je Rusko otevřeno pokračování rozhovorů s USA, jakákoli mírová jednání musejí probíhat mezi Moskvou a Kyjevem.

Během několika hodin po skončení hovoru vyvolal zjevný útok ruského dronu požár v bytovém domě na severním předměstí Kyjeva, uvedli ukrajinští představitelé, což naznačuje jen malou změnu ve vývoji konfliktu.

V této situaci dal čínský ministr zahraničí Evropské unii najevo, že Peking nemůže připustit prohru Ruska na Ukrajině. O výroku, který padl ze strany čínského komunistického vedení informoval deník South China Morning Post (SCMP) s odvoláním na zdroje obeznámené s rozhovorem. Vyjádření převzal také server Kyiv Independent.

„Čínský ministr zahraničí Wang I údajně 3. července řekl nejvyšší diplomatce EU Kaji Kallasové, že si země nemůže dovolit, aby Rusko prohrálo válku na Ukrajině, a to kvůli obavám, že by se USA mohly zaměřit na Peking, uvedl deník South China Morning Post (SCMP),“ napsal server.

V samotném Kyjevě svědci agentuře Reuters hlásili exploze a trvalou palbu z těžkého kulometu, když jednotky protivzdušné obrany bojovaly s drony nad hlavním městem, zatímco ruské ostřelování zabilo pět lidí ve východní části země.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím dříve novinářům v Dánsku řekl, že doufá, že s Trumpem bude hovořit již v pátek o pozastavení dodávek některých zbraní, které bylo poprvé zveřejněno začátkem tohoto týdne.

„Přesně před rokem jsem navštívil Kyjev. Po 14 hodinách cesty jsme s prezidentem Volodymyrem Zelenským vedli dlouhé rozhovory o možnosti příměří a míru. Už tehdy jsem ho varoval, že čas nehraje v jeho prospěch. Už tehdy jsem ho varoval, že se Rusové připravují na dlouhou válku, že v Americe se chystá zásadní změna a že Evropě dochází dech,“ napsal Orbán na sociální síti X.

Naznačil také, že tehdy mu Zelenskyj příliš nevěřil.

„Prezident Zelenskyj nás tehdy neposlouchal. S jistotou divadelního herce trval na pokračování války. Válka stále pokračuje, Evropa je vyčerpaná a americké dodávky zbraní se zmenšují. Ukrajinský lid nadále prožívá hrůzy války každý den. To není divadlo ani televizní seriál, ale chladná a tvrdá realita. Maďarsko zůstává na straně míru. Ještě není pozdě, aby se k nám přidal i prezident Zelenskyj,“ vyslal Orbán vzkaz do Kyjeva.

