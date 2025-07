„Stáli, mávali vlaječkama.“ Omladina z ODS se divila, co to Ševčík dělal

Pravý břeh – Institut Petra Fialy vtrhl do předvolební kampaně hned s několika podcastovými formáty. Kromě debaty Pravej podcast, kde pravicové politiky hostí premiérův zeť Michal Chládek nebo syn europoslankyně ODS Jáchym Vrecion, produkuje též podcast Vpravo nahoře. A jeho moderátoři Jan Hroudný a Martina Sieglová diskutovali společně s Lucií Bartošovou o politickém bizáru, o školství i o jarmarku SPD. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 14737 lidí

V devátém díle populárního podcastu Vpravo nahoře vedou rozhovor reportéři Jan Hroudný a Martina Sieglová společně s jejich hostem Lucií Bartošovou.

Jan Hroudný je komentátor a novinář, jeho kolegyně Martina Sieglová působí jako reportérka a moderátorka, oba mají v podcastu zvyk vést zasvěcené debaty o aktuálních politických tématech. Hostem tentokrát byla Lucie Bartošová, poslankyně ODS a odbornice na školství, zahraniční vztahy a bezpečnost, která v rozhovoru reflektovala nejen „politický bizár“, ale i klíčová témata české politiky a školství.

Diskuse začala tématem „bizáru“ v politice. Bartošová upozornila, že se ho nyní v politice nachází hodně, ačkoli „nějaká forma zábavy je fajn“, protože dříve byla politika „velmi uzavřená“. Na druhou stranu však zdůraznila, že „míra nějakého bizáru a trapnosti má své meze“.

Hroudný poznamenal, že lid ale potřebuje „chleba a hry“, a Bartošová přidala zajímavý pohled: „Jestli si to ta politika nedělá sama, když voliči si zvyknou na bizár a pak ho vyžadují?“

Populismus podle Bartošové značně přispěl k vyprázdněnosti politiky, přičemž některé strany mají jasné ideologické základy, například ODS, která „má tradici a myslím, že vždycky bude“.

Školství jako klíčové téma

Velkým tématem pro Bartošovou je školství, které považuje za základ pro kvalitní vzdělanou společnost a prosperující stát. „Když má stát kvalitní školství, může mít kvalitně vzdělanou společnost, která díky tomu může prosperovat,“ vysvětlila. Kritizovala přitom současný systém za nedostatek individualizace: „Každý jeden z nás je individuální a má jiné potřeby a talenty,“ a zdůraznila, jak důležité je, aby učitelé „věděli, co komu jde“. Zdůrazňuje, že tento přístup na škole sama zažila a měl pro ni velký význam.

V další části podcastu se aktéři věnovali aktuálním událostem. Největší pozornost vzbudila situace v Íránu a na Blízkém východě, kterou Bartošová označila za „třeskavé téma“. Kriticky zhodnotila americký vliv v regionu: „To, že se do toho vložil Trump, není podle mě z bezpečnostního hlediska dobrá zpráva.“ A obává se eskalace konfliktu: „Když si někdo myslí, že to nebude eskalovat, je podle mě blázen.“

Co se týče domácí politiky, pozornost vzbudila kauza týkající se politika Filipa Turka, na kterého bylo podáno trestní oznámení za znásilnění a fyzické násilí z minulosti. Bartošová komentovala: „Je to zatím na začátku, ale asi nás v dalších dnech odborníci z Twitteru informují, jak to je.“

Jarmark SPD a bizár české politiky

Nejvíce živě se rozproudila diskuse o nedávném jarmarku pořádaném SPD v Brně, na kterém Sieglová osobně byla. Popisovala scénu jako „extrémní bizár“, kde vedle levného česneku a cibule vystupoval kandidát SPD pan Ševčík. Nechybělo ani symbolické gesto, kdy všichni řečníci včetně Okamury, Ševčíka a Lenčíře stáli na pódiu s malými českými vlaječkami, zatímco hrála „šílená odrhovačka“, která je hymnou SPD.

„Tři minuty v kuse tam všichni stáli a mávali s těma vlaječkama. To bylo fakt kouzelný,“ líčila Sieglová. „Babičky tam skandovaly, a já jsem byla jak v transu, nevěřila jsem, že se to fakt děje.“ Bartošová na to reagovala s ironií: „To je tak úžasná představa.“

Hroudný i Sieglová zmínili dlouhotrvající soudní kauzu kolem bývalého premiéra Andreje Babiše. Bartošová řekla, že „kdyby rozsudek padnul, nebude to pravděpodobně před volbami, tak voliče to stejně moc nezajímá“, což ilustruje podle ní fenomén „voličské imunity“. Hroudný k tomu dodal, že jeho problém s Babišem je především politický: „Vadí mi, že když bude premiérem, nebude schopný hnout s naší zemí dopředu.“