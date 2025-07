„Nikdo se mnou nechce být viděn.“ Člen ODS si postěžoval na těžký život

Uživatel sítě X jménem czech_beer_taster říká, že lidé z ODS se cítí na veřejnosti odstrčení. „Jeden můj kamarád z ODS (toho času v uvolněné funkci) si postěžoval, že si připadá jak komunista v roce 1989. Nikdo s ním prý nechce být viděn na akcích,“ tvrdí.

Ve svém příspěvku pak vysvětluje, že není divu a připomíná, čím vším naštvala ODS české občany včetně svých dnes již bývalých voličů. „A čemu se jako diví? Vždyť jste vyloženě nachcali do talíře vlastním voličům – a tvrdíte, že je to omáčka,“ nebere si servítky.

Připomíná například zvednutí daně z příjmů právnických osob, zvýšení odvodů OSVČ a zvýšení daně z nemovitosti. „Zásah do peněženky 100 % vašich voličů,“ tvrdí.

Chybou je prý i zvolení tehdy 79letého Bohuslava Svobody primátorem Prahy. „V Praze dosadíte do čela neviditelného geronta, kterého přesvítí i Zdeněk Hřib – a to je teda co říct,“ pokračuje ve výčtu chyb.

„Zbyněk Stanjura vytáhne windfall tax mířenou na ČEZ – a místo aby dostal lofasem přes ksicht, tak mu to schválíte. Včetně vašeho ‚ekonomického experta‘ Jana Skopečka. V tom vám tleskají pirátský voliči – protože jste začali dělat radost komukoliv, jen ne těm, kdo vás volili. Pak přijde pan profesor a v televizi nám suše sdělí, že ‚minoritní akcionáři nejsou žádní drobní střadatelé‘. Hele, já jich znám deset. Skoro všechno bývalí voliči ODS,“ tvrdí se v komentáři, že všechny tyto akce mířily proti podnikatelskému a investorskému sektoru, který dřív ODS podporoval.

Ve výčtu samozřejmě nechybí bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Pavla Blažka nejdřív necháte dosadit Bradáčovou na NSZ, abyste se ho pak zbavili kvůli kauze, kde jste se ho měli naopak zastat.“

Ani na Ministerstvu obrany to pod vedením ODS prý není žádná výhra. „Jana Černochová vypadá slušně – do chvíle, než vyplave, že Ministerstvo obrany nakupuje předražené polní kuchyně od spolustraníka. No dobře, tohle je aspoň stará dobrá ODSka,“ píše ironicky czech_beer_taster.

A neveselo je i na Ministerstvu kultury pod vedením Martina Baxy z ODS. „A teď majstrštyk: Martin Baxa na kultuře. Nejprve zavedete ‚status umělce‘ (čekáme na ‚zasloužilé‘ a ‚národní‘), pak zvýšíte koncesionářské poplatky (ok), ale hlavně je rozšíříte i na firmy = daň z internetu. Přidáte k tomu byrokratický teror pro podnikatele. Povinná registrace samozřejmě nefunguje. A že stát ta data dávno má? No a co?“ diví se krokům vlády.

„ODS, strana pro podnikání, u zmatků s DPP jen tiše přihlíží. Chlubíte se podporou AI, až z toho jeden z top vědců ve světě odchází z ČR. A někteří to komentují ‚když si neumí napsat grant, tak ať jde‘. To je vaše práce s lidským kapitálem?“ nechápe czech_beer_taster přemýšlení ODS.

A po všech těchto přešlapech nepřichází žádná sebereflexe a ve straně mají nadále navrch ti nejstarší členové, a mladí nadějní lidé s nápady jsou bez šance, „Prof. Fiala dál blouzní o německých platech. Mladé naděje s výtlakem (Jiří Havránek, Cyril Strašák, Radim Ivan a další) odstavíte, aby se mohli vyškrábat nahoru staří mazáci. Protože si to zasloužili ‚stranickou prací‘. Nás fakt nezajímá, kolik let jste seděli na výboru. My chceme výsledky,“ tvrdí nejspíše bývalý volič ODS.

Místo výsledků ale pro podzimní sněmovní volby opět padá volba na ostřílené muže, kteří nepřinesli velké výsledky. „A ti, co to všechno způsobili – Stanjura a Baxa – jsou vedeni jako lídři pro krajské volby? To je špatný vtip, ne? Jo a Petr Hladík? Dvojka v Jihomoravském kraji. Člověk, kterého jeho spolustraníci nechtěli ve vedení strany – a my ho máme chtít ve vedení státu?“ podivuje se.

A poslední tečkou je kampaň koalice Spolu, jež je opět zaměřena na Antibabiš rétoriku, která už přitom dávno nefunguje. „A vaše hlavní kampaň? Strašení Makakem. Národ, co přežil Habsburky, nacisty i bolševiky, chcete vyděsit uřvaným Slovákem z TikToku? Tohle fakt myslíte vážně? Vaši voliči nejsou blbí. Jim nestačí tvrzení, že to hovno na talíři je slíbená kobliha. Takže když s vámi dneska nikdo nechce být vidět, vůbec se nedivím,“ dodává uživatel sociální sítě jménem czech_beer_taster.

