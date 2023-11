Boj za klima je pokračování Listopadu, spustil Fendrych. Pravičák se neudržel a napsal o vepřových ksichtech

reklama

Střet byl podle Fendrycha dobře vidět, když Prahou prošel průvod asi dvou set Univerzit za Klima. Miroslav Kalousek, zakladatel pravicové strany TOP 09, jejich průvod komentoval slovy: „Ať si nepletou ochranu klimatu s oslavami 17. listopadu. To je úplně jiný žánr a měli by k tomu využívat jiná data.“

Fendrych však ke slovům Kalouska podotýká, že studenti tímto navazují na listopad 1989 a požadují kapitalismus s lidskou tváří. „Podivná argumentace. Letos stávkující studenti mimo jiné poukázali na fakt, že jejich předchůdci v roce 1989 žádali podobné věci jako ti současní. Třeba dostupné bydlení pro mladé rodiny. Tématem před 34 roky bylo i životní prostředí, jež patřilo mezi spouštěče sametové revoluce. Od té doby se životní prostředí v Česku hodně zlepšilo, ale ne dost, ne tak, abychom brzdili klimatickou změnu,“ dodal Fendrych.

Zmínil, že studenti požadují kapitalismus s lidskou tváří. „Staří politici bručí, každá liška hájí svůj ohon. Kalousek vyjádřil, co si myslí mnozí jeho kapitalismem ošlehaní vrstevníci. Nic lepšího než kapitalismus nemáme, komunismus a socialismus už jsme zažili a bylo to peklo. O.K., ale zároveň jistě i my staří chápeme, že nežijeme v bezchybném kapitalismu,“ píše v komentáři k aktuálnímu dění na webu Aktuálně.cz.

S jeho slovy vyjádřil nesouhlas člen vládní ODS a známý internetový glosátor Honza Paluska. „Moje rodina si totiž s výdobytky socialismu užila svoje. V 1989 byla naše rodina (včetně mě a bráchy) na ‚barikádách‘. Po pravdě, první demonstrace, kterou si z tátova náručí pamatuju, se odehrála už v lednu 1989. Antikomunista before it was cool. Proto mě tak vytáčí ty dnešní vepřový ksichty harantů, co vyrostli ve svobodě a se zlatou lžičkou v prdeli, když melou ty svoje floskule o demokratizaci majetku a antikapitalismu. Přál bych jim týden v tom jejich vysněným socialistickým ráji. Jeden týden! Bylo by po stávce za Kima,“ napsal ve svém facebookovém komentáři.

„Ani já nejsem spokojený, kam jsme za těch 34 let došli. I mě sere, že se z devadesátek, tedy z těch nejsvobodnějších let, co tahle země kdy zažila, znovu stala normalizační šeď. Znovu jsem při podnikání odkázán na rozmar soudruha úředníka víc než na svoje schopnosti. Znovu se lidé bojí otevřít kušnu, aby se náhodou nedopustili ‚podpory terorismu‘. Znovu mi někdo říká, kolik majetku je dost. Znovu se cenzurují knihy. Znovu mi úřední panák říká, co je ‚pravda‘. Akorát z toho podle mě, na rozdíl od pana Fendrycha, nevede cesta tím, že propůjčím moc lidem, kteří by rádi dotáhli vítězný únor k dokonalosti. A nic na tom nemění skutečnost, že by tentokrát místo rudých praporů vlály ty zelené,“ pokračuje Paluska.

„S tím mi pan Fendrych i celá ta kompanie moderních komsomolců může tak maximálně vylízat… A bylo by fajn, kdyby si listopad 1989 laskavě nebrali do úst. Nemají na to ani to nejmenší právo,“ konstatoval na závěr.

O záměru kapitalismu s lidskou tváří, jak klimatičtí aktivisté uvádějí, má značné pochyby také občanský aktivista Tomáš Peszyński: „Kapitalismus s lidskou tváří je určitě chvályhodná myšlenka. Já však nevěřím tomu, že to tak chtějí,“ uvádí.

Problém vidí i v tom, že podobné stávky k ničemu nevedou, měli by spíše veřejnosti lépe komunikovat problematiku klimatu. „Například Evropská unie má skvělý plán na boj se změnami klimatu, kterého se však naše společnost bojí stejně jako uprchlíků. Aktivisté by měli mluvit s veřejností a vysvětlovat nutnost změny. Jenže jednorázový protest je jednodušší,“ doplnil Tomasz Peszyński.

Jiný diskutér směrem ke stávkujícím studentům za klima přidal poněkud ostřejší výraz, „ať jdou do p*dele“.

