Bojovníci proti Green Dealu jdou do akce. Pražské jednání za zavřenými dveřmi

Začíná povstání proti současné klimatické politice Evropské unie. Politický analytik a předseda nové slovenské strany Zdravý rozum Ján Baránek připravil memorandum Aliance za zrušení Green Dealu. V posledních týdnech probíhala na to konto jednání mezi Slováky a Čechy a ParlamentníListy.cz se zúčastnily ve středu toho zatím posledního. Podle přítomného energetického experta Ivana Noveského by totiž mohl být Green Deal zkázou Evropy.

"Pokud by se v eurovolbách dostali do Evropského parlamentu (EP) lidé, kteří mají alespoň část mozku a základní vzdělání, protože o fotosyntéze se učí ve třetí či čtvrté třídě, tak je možné s Green Dealem něco udělat. Nicméně česká vláda podle svých výstupů základní školu absolvovanou nemá," řekl energetický expert Ivan Noveský ParlamentnímListům.cz. Byli jsme při jednání bojovníků proti Green Dealu za zavřenými dveřmi Chystají totiž dost velkou a jednotnou akci. Svého druhu povstání.

Povstání proti Green Dealu

Ze země pod Tatrami k nám nejezdí na návštěvy jen dosluhující prezidentka Zuzana Čaputová anebo šéf hnutí Progresívne Slovensko Michal Šimečka, ale činí se i ostatní. Bez povšimnutí hlavních médií v Česku domlouvá nově vzniklá strana Zdravý rozum v čele s předsedou a politickým analytikem Jánem Baránkem odbojovou akci proti Zelené dohodě pro Evropu. Jmenuje se Aliance za zrušení Green Dealu a ohledně této iniciativy ve "stověžaté" probíhají čilá jednání.

"Je to varování a poslední příležitost zastavit legitimními prostředky Green Deal. Nás totiž nezabije válka na Ukrajině, Rusové nevtrhnou do Evropy, ale spolehlivě nás zdevastuje Green Deal, když ho nezastavíme. Uvrhne nás do energetické chudoby a samozřejmě zchudne i celá společnost," sdělil ParamentnímListům.cz Baránek s tím, že je třeba tento zápas vést, ať dopadne, jak dopadne. Jde o pud sebezáchovy, který je už mimo legislativu.

Planeta vyčištěná od lidí

Nynější jednání se vedlo na pražském Smíchově a za českou stranu byl mimo jiných přítomen už zmíněný energetický poradce strany Svoboda a přímá demokracie Noveský. Osazenstvo se také domlouvalo, že v současné době je třeba zaměřit zájem českých občanů na "likvidační" systém emisních povolenek a je třeba vést vypjatou kampaň, aby si uvědomili, že situace je velmi vážná.

"Lidé podléhají mainstreamovým médiím, která jim vysvětlují, že Green Deal je záchrana planety. Vůbec si neuvědomují, že je to naopak zkáza České republiky a celé Evropy. Jednu uhelnou elektrárnu odstavíme, ale dvacet dalších se nyní staví a uvádí do provozu v Číně. Hrajeme si na spasitele, přitom jsme zcela marginální. Když se těch, co prosazují Green Deal a straší, že nást tady CO2 zabije a uvaří, zeptáte, kolik je CO2 v ovzduší, tak neví. Říkají osm, deset, dvacet procent. Kdyby tušili, že jsou to tři setiny procenta, a když to klesne na dvě setiny, tak tady umřeme, hovořili by jinak," zmínil Noveský a dodal: "Ti, co prosazují Green Deal, mají pravdu v jedné věci. Bude tady absolutně čistá planeta. Nebudou stromy, rostliny, lidé. Jestli to je cílem Green Dealu, tak je nejvyšší čas jeho představitele začít soudit pro přípravu genocidy."

Podle něj se dopady Green Dealu začínají projevovat právě teď. V roce 2021, jak řekl, pořád energetika v Česku fungovala tak, že byly monopoly drženy zkrátka. Na konci roku 2021 přestaly být monopoly regulovány, protože se ukázalo díky covidu, že se s lidmi dá lehce manipulovat. Takže najednou začaly úplně nesmyslně stoupat ceny energií, aniž by musely. Evropská unie byla prý jako myšlenka svého času genální, ale dnes se to zvrhlo, protože se vymýšlí šílenosti jako je elektromobilita, Green Deal a tak dále.

Společná evakuace z unie?

Martin Klieštinec z předsednictva strany Zdravý rozum se ještě vyjádřil k rozšíření memoranda po starém kontinentu: "Dokončujeme internetovou stránku Aliance za zrušení Green Dealu a bude ve všech jazycích Evropské unie a v angličtině. Měla by být hotová snad už během několika dní. Bude tam memorandum, které sympatizující strany podepíší. A bude to tam vidět."

Tyto eurovolby budou podle Klieštince "civilizační výhybkou Evropy". Když se prý ptá na Slovensku mladý lidí, jestli chtějí zase pást ovce na loukách, žít bez elektřiny a chytrých telefonů, nákupních center, kin či dopravy, tak se na něj dívají jako na šílence. Nicméně podle problémů, ve kterých se nacházejí energetika - krev společnosti - a průmysl, tak k takové deevoluci Evropa směřuje. "Když se deklarativně zaváže několik různých politických stran napříč Evropou, že si to vezme jako svou agendu, kterou bude před i po volbách prosazovat, tak lze bojovat se současnou ideologií Bruselu. Když nás Brusel převálcuje, tak budeme muset začít velmi vážně uvažovat o evakuaci z EU, aby zůstaly základní orgány našich zemí funkční. To můžeme udělat pouze ve spojení s jinými státy, třeba s Poláky, Maďary, Čechy, Rakušany a tak dále. Musíme pak uvažovat i o určité ekonomické platformě, jak přežít," doplnil.

Projekt je na začátku a organizátoři ještě chtějí dokument trochu poupravit, aby se k němu mohly připojit i fyzické osoby a kompatibilní organizace. Strana Zdravý rozum zatím také jednala s Alternativou pro Německo a až bude vhodná chvále, začne se domlouvat s polskou stranou Právo a spravedlnost. Ostatně plné znění memoranda Aliance za zrušení Green Dealu bude také rozesláno patřičným politickým silám napříč Evropou.

