Bomba? „Důkaz, že Britové zničili Nord Stream.“ A začalo být dusno

„V souvislosti s akcemi ukrajinských ozbrojených sil, vedených britskými specialisty, namířenými mimo jiné proti ruským plavidlům zajišťujícím fungování zmíněného humanitárního koridoru (které nelze kvalifikovat jinak než jako teroristický čin), nemůže ruská strana zaručit bezpečnost civilních suchozemských plavidel účastnících se ‚černomořské iniciativy‘ a pozastavuje její realizaci od dnešního dne na dobu neurčitou. Příslušné pokyny byly předány ruským zástupcům ve Společném koordinačním centru v Istanbulu, které kontroluje přepravu ukrajinských potravin,“ uvedlo ve svém prohlášení ruské ministerstvo zahraničí.



Rusko v té souvislosti uvedlo, že stejná britská jednotka dle něj vyhodila do povětří i plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2.

Nyní mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že má jeho země disponovat důkazy o útoku. „Existují důkazy, že Británie je zapojena do sabotáže... teroristického činu proti životně důležité energetické infrastruktuře,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu podle agentury Reuters s tím, že budou přemýšlet o „dalších krocích“.

Tvrzení Moskvy přišlo poté, co někdejší provozovatel webu Megaupload Kim Dotcom (rodným jménem Kim Schmitz), který byl v minulosti odsouzen za podvod a obviněn z porušování autorských práv, začal šířit teorii, že někdejší britská premiérka Liz Trussová bezprostředně po útoku na plynovodu poslala ministru zahraničí USA Antony Blinkenovi textovou zprávu, že „je hotovo“.



Kim tvrdí, že se o zprávě dozvěděl z online úložiště Trussové na iCloudu poté, co se začaly šířit zprávy, že se Rusko nabouralo do jejího telefonu v době, kdy byla ministryní zahraničí.



„Jak Rusové vědí, že Spojené království ve spolupráci s USA vyhodilo do povětří ropovody North Stream? Protože Trussová použila svůj iPhone k odeslání zprávy Blinkenovi s textem „je to hotovo“ minutu poté, co potrubí vybuchlo a než to věděl někdo jiný?“ napsal Dotcom na svém twitterovém účtu a odmítl, že má tento údajný únik komunikace britské expremiérky pocházet ze stejného telefonu, do kterého se jí měli nabourat hackeři v létě.

