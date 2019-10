Boss Agrofertu napsal, co si myslí o Wollnerovi: Ten text získaly a uveřejňují pouze PL

Vážený pane generální řediteli,

dovolte, abych Vám veřejně napsal pár vět k reportáži s názvem Dvojí metr, kterou Česká televize odvysílala v pondělí 23. září 2019 v pořadu Reportéři ČT. Reportáž měla následující anotaci:

„Pan Trefný pracoval jako ředitel finančního úřadu v Příbrami. Jenže pak doměřil milionovou daň jedné z firem holdingu Agrofert. Co se stalo dál, uvidíte v reportáži, která mimo jiné mapuje zásahy daňové správy proti fungujícím firmám. Proti nim finanční správa naopak zasáhla neoprávněně a stát by jim měl vyplatit stovky milionů jako odškodné. Natáčel David Macháček.“

Tentokrát se domnívám, že Vaši redaktoři značně překročili únosnou mez akceptovatelnosti a veřejně šíří informace, které jsou nekorektní, hrubě manipulativní a poškozují naši firmu. Celá reportáž je vystavěna na následující domněnce pana inženýra Trefného, který tvrdí, že musel nedobrovolně odejít z funkce ředitele Finančního úřadu v Příbrami:

„Dovolil jsem si doměřit firmu, která patřila do holdingu Agrofertu. A mohl bych si dovolit třeba víc, no tak tím pádem jsem se stal osobou neloajální, s kterou není důvod dál spolupracovat.“

Psali jsme: Senátor Wagenknecht, který měl kdysi dostat od Babiše facku, dorazil do DVTV a spustil: Premiér lže, porušuje zákony, pokouší se o převzetí státu

Je jistě zcela mimo pochybnost, že k tomuto velmi závažnému tvrzení by se měla vyjádřit především Finanční správa. V reportáži však nezaznělo nic, co by toto tvrzení vyvracelo či potvrzovalo. Bohužel ani naše společnost nedostala nejmenší prostor k vyjádření. Veřejnoprávní televizní publicistika dnes evidentně vypadá tak, že se firmy, o kterou se – nezlobte se – Vaši redaktoři „otírají“, ani neobtěžují zeptat na stanovisko. Místo toho jen pokoutně natáčejí její exteriér. Pokud by se, jak je ve slušné společnosti zvykem, předem ohlásili a zeptali se, dozvěděli by se fakta, která by se jim do jejich reportáže pravděpodobně příliš nehodila:

Předmětná skutečnost nedoplatku DPH se stala před dvanácti lety v roce 2007, kdy Primagra nebyla součástí koncernu Agrofert, tou se stala až v roce 2009.

Kontrola Finančního úřadu Příbram, který v dané době roku 2008 řídil právě Ing. Trefný, ve věci paradoxně neshledala žádné pochybení.

Pochybení shledala až kontrola FÚ Praha – západ, nebylo tedy z naší strany nijak komunikováno s Finančním úřadem v Příbrami.

Dodatečný výměr sice vydal FÚ Příbram, pod který Primagra spadala, ale na základě závěrů jiného orgánu. Nelze tedy vyvozovat jakékoli negativní reakce Primagry nebo Agrofertu vůči FÚ Příbram.

Od roku 2013 Primagra nespadá pod FÚ Příbram, nelze tedy vůbec akceptovat v roce 2019 vyslovenou domněnku, že přeložení Ing. Trefného bylo z důvodů, aby zde nemohl dále působit.

Naprosto nepravdivá jsou v reportáži slova Ing. Trefného, že jeho přeložení z Příbrami do Prahy následovalo bezprostředně po doměření daně firmě Primagra. Daň byla doměřena v roce 2011 a dle mých informací byl Ing. Trefný přeložen do Prahy až v roce 2017, tedy až po 6 letech.

Za zmínku stojí také fakt, že ředitel Trefný nebyl podle mých informací ze své funkce odvolán, ale jednoduše neuspěl ve výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno na základě služebního zákona.

Taktéž pokud se redaktoři Vaší televize domnívají a podsouvají veřejnosti svoji myšlenku, že Finanční správa nějak nadržuje Agrofertu nebo jeho dceřiným firmám, mohu Vás ujistit, že se velmi mýlí. Naše firmy jsou pod stálým dohledem Finanční správy. Ročně v našem koncernu proběhnout desítky místních šetření a kontrol. Nejednou jsme se s Finanční správou také soudili.

Vážený pane generální řediteli, bohužel jsem nucen konstatovat, že v případě České televize již neočekávám, že bych se dovolal pravdy, uvedení na pravou míru nebo omluvy. Bohužel veřejnoprávnost je dnes mnohými redaktory zřejmě chápána jako možnost bezdůvodného napadání. Kde je skutečná pravda a že tím někoho mohou poškodit, je jim pravděpodobně jedno.

Celý tento dopis jsem se rozhodl napsat zejména proto, abyste měl alespoň zprostředkovaně představu o tom, jak Vaši podřízení pracují a jak hrubě manipulují s míněním diváků. Smutné na tom je, že za jejich peníze.

Děkuji Vám za pozornost a přeji České televizi, aby její redaktoři více naplňovali skutečné poslaní média veřejné služby a méně dělali politiku.

S pozdravem,

Ing. Josef Mráz

místopředseda představenstva a výkonný ředitel

autor: Tomáš A. Nový