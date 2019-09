Braňme prezidenta! Majdan! Sesazování Zemana se přiostřuje

Otázkou, která se dnes řeší, je podle Filipa, zda mantinely bude určovat zákonodárce volený občany, nebo Ústavní soud. Zbavování se odpovědnosti a její přenášení na Ústavní soud je podle něj projevem alibismu zákonodárce.

Lid je podle něj zdrojem moci, a pokud lid dal politikovi nový mandát, zaniká tím právo žalovat protiústavní skutky z dřívější doby.

Pokud tvůrci žaloby tyto základní znalosti práva nemají, je to jejich problém, jak pravil Filip s významným pohledem doprava, kde seděli senátoři Láska a Goláň. Nedovede si ale představit, že by musel jet za Poslaneckou sněmovnu na Ústavní soud do Brna tento návrh obhajovat.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



„Nenuťte mě, abych musel stát před Ústavním soudem a vysvětlovat jim, že jim posílám zjevně protiprávní návrh,“ žádal Filip. Musel by pak prý vrátit svůj právnický diplom.

Pak pokračoval historickým exkurzem. „Pokud někdo pohrdal Poslaneckou sněmovnou, tak to byl Václav Havel, který absolutně ignoroval Poslaneckou sněmovnu v letech 1998–2002,“ zavzpomínal a zmínil případ nejmenování Františka Brožíka viceprezidentem NKÚ.

Politici by tehdy měli „munici“ k ústavní žalobě, ale neudělali to.

Senát se podle něj vydal cestou, že bude ukazovat svou neochotu respektovat jiný názor.

„Kdo má jiný názor, ten musí být postaven před soud? Kde jsme se to ocitli? Proč to dělají? Jestli si opravdu myslí, že toto bude společnost přijímat, že toto bude nějaký posun pro ústavní systém, tak jsou na omylu,“ varoval.

Senátoři po poslancích žádají, aby spolu s nimi popřeli právo prezidenta republiky na vlastní názor. A Filip jim u tohoto asistovat nehodlá. „Tuto žalobu bych jako advokát nechtěl před ÚS zastupovat, protože bych se za ni styděl,“ uzavřel.

Fiala z SPD: Oni nepotřebují skutečnou demokracii

Po něm vystoupil za SPD předseda klubu Radim Fiala a začal zostra. „Maříme čas projednáváním politické ješitnosti kolegů ze Senátu, kteří zřejmě nemají nic lepšího na práci, místo abychom jej věnovali práci pro voliče.“

Pak předložil širší kontext dnešního jednání. „Ve Velké Británii dnes řeší parlamentní krizi danou lidmi, kteří odmítají respektovat vůli lidu. V USA probíhá pokus odvolat zvoleného prezidenta,“ připomněl aktuality.

To podle něj ukazuje základní trend současnosti. Určité skupiny chtějí popřít výsledek voleb, pokud se nehodí. „Používám pro to pojem ‚majdanizace politiky‘. V případě ČR by to znamenalo, že by rozhodovala propojená skupina aktivistů,“ pokračoval Fiala.

Základní princip tohoto souboje podle něj popsal tento týden prezident Donald Trump v OSN. Jde o střet globalistů a patriotů.

„Globalisté nepotřebují skutečnou demokracii, proto jí také ubývá,“ vysvětlil šéf poslanců SPD.

„Proto dnes majdanizují politiku a vystupují proti referendu a přímé demokracii. Protože jim komplikují jejich systém manipulace s demokracií,“ pokračoval ostře.

Ing. Radim Fiala SPD



Pak zmínil prezidenta Václava Havla a jeho svérázné přistupování k ústavě. Dnes je však prezidentem zvolen Miloš Zeman, který patří k táboru patriotů, proto je s ní zacházeno zcela jinak.

„Proto teď brečí, že dovolili přímou volbu prezidenta. Proto dnes chtějí přímo zvoleného prezidenta odvolávat,“ vysvětloval Fiala.

Mezi oběma skupinami bude muset dojít k zásadnímu střetu. Čas ukáže, že to bude střet zásadní a velmi ostrý. A každý politik podle něj bude moci ukázat, na jaké straně stojí.

„SPD bude bránit naše státní kořeny. Budeme bránit přímo zvoleného prezidenta,“ řekl Fiala jasně.

