Brífink po tripartitě. Maláčová se Schillerovou vedle sebe. Ostrá slova, brýle dole

Krátce před půl druhou přinesla Česká televize brífink po jednání tripartity. Slovo si jako první vzala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která uvedla, že shrne tři nejdůležitější body, které se řešily, což byly odměny zdravotníkům, kdy části z nich údajně nepřišly odměny v plné výši, jak byly proplaceny státem. „Shodli jsme se na tom, že to je skandální situace,“ myslí si politička ČSSD.

Druhým bodem byl návrh sociální demokracie, která chce navýšit minimální mzdu na 18 000 KČ. „Potřebujeme, aby se v době pocovidové restartovala ekonomika, abychom nadále nebyli popelkou Evropy, kdy lidé, kteří pracují za minimální mzdu, si jdou pak na Úřad práce pro dávky,“ pověděla. Poukázala i na to, že vyšší minimální mzdu má z našich sousedů i Polsko se Slovenskem, ačkoliv jde o méně ekonomicky rozvinuté země než Česko. Vyšší minimální mzda je prý i třeba proto, aby se do českých firem nedovážela levná pracovní síla ze zahraničí. Zvýšení minimální mzdy má pak pomoci všem zaměstnancům a podle političky s přezdívkou Venezuela se jedná o účinný nástroj státu, jak zvyšovat mzdy všem.

„Moderní ekonomika nesmí být založena na levné pracovní síle a zaměstnanci nesmějí zaplatit za covid,“ dodala.

Dále si slovo vzala ministryně financí Alena Schillerová. Ta pověděla, že jedním z řešených témat byl státní rozpočet. Základní návrh rozpočtu, který půjde do Poslanecké sněmovny, bude diskutován údajně se všemi koaličními partnery během léta. Výdaje na investice prý rostou. „Jsou v podstatě nejvyšší od roku 2007, což je důležité, protože se chceme krizí proinvestovat,“ pověděla Schillerová.

Řešil se i schodek rozpočtu, který byl podle některých členů tripartity příliš veliký. Návrh rozpočtu počítá s deficitem 390 miliard korun. „Zaznívali od jednotlivých členů návrhy, že je třeba přidat tam a onde, v podstatě skoro každý měl nějaké nároky na navýšení a současně je schodek velký. Trošku mi to připomínalo rétoriku, kterou slyším často od opozice,“ myslí si.

Dále pokračovala v okomentování návrhu na zvýšení minimální mzdy. Primárně by se prý měli domluvit zástupci tripartity. „Jak řekl vtipně pan předseda Středula, tak třicet let se nedomluvili,“ pověděla. Nedá se tedy předpokládat, že by se dnes nad minimální mzdou od roku 2022 domluvili. Rozhodne tedy vláda. „Já podporuji, aby rostla minimální mzda, ale nepodporuji, aby rostla tak rychle, jak navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ shodila Schillerová návrh Maláčové.

„Minimální mzda se dotýká zejména odvětví a profesí, které jsou nejvíce postiženy epidemií. Ať už je to oblast ubytování, stravování, pohostinství a dalších. Pokud by se objevil silný tlak na její navyšování, což 18,4 %, tak v podstatě to považuji za silný tlak, tak by to mohlo vést k propouštění těchto zaměstnanců. Velké podniky tento náklad unesou. Máme celou řadu malých firem, které lavírují na hranici přežití a tlak na vyšší mzdy pro ně může být poslední kapkou,“ vysvětlila Schillerová, zatímco si sundávala brýle. „Je to zase zátěž pro zaměstnavatele a ohrožuje to pracovní místa lidí s těmi nejnižšími příjmy,“ dodala.

Třetím řečníkem byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ten zopakoval, že se dějí případy, kdy si zřizovatelé či majitelé zdravotnických center nechávají peníze určené na odměny pro zdravotníky a vylepšují si jimi hospodářský výsledek. „To je pro nás neakceptovatelné,“ pověděl Středula. „My jsme taky požadovali a požadujeme, aby Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu těch pravidel tak, že pokud někdo nevyplatil tu částku, která měla být dána těm zaměstnancům, tak ať to všechno vrátí. Není možné se k tomuto chovat takovýmto způsobem. Není přece možné, aby si někdo řešil hospodářský výsledek na úkor lidí v první linii. To se bohužel v České republice masivně stalo,“ poukázal.

Dále rozebíral epidemiologickou situaci v zemi. Prý je třeba zrychlit očkovací proces, neboť očkování pomáhá.

Nelíbí se mu ani schodek rozpočtu. Souhlasí však s tím, že není možné řešit rozpočet škrty. „K dobré budoucnosti se skutečně proškrtat nedá. Musím řešit jinou věc a doufám, že to bude diskuse o českém daňovém systému a jeho budoucnosti,“ dodal. Následně hájil zvýšení minimální mzdy či zavedení směrnice na unijní minimální mzdu.

Nakonec dostal slovo předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Začal mluvit tématem okolo pandemie koronaviru. Chce, aby ekonomické programy, jako například Antivirus, byly prodlouženy, kdyby nastala nějaká další změna v epidemiologické situaci. Nelíbí se mu ani deficit státního rozpočtu či plánované deficity na roky další. Jako podnikatelé musejí někdy i drasticky snížit náklady, aby byli konkurenceschopní na trhu v Evropě i třetích zemích.

Co se týče navýšení minimální mzdy, tak zaměstnavatelé s takovým nárůstem nesouhlasí. Wiesner poukazuje na to, že se zvlášť malé a střední podniky dosud nevzpamatovaly z dopadů covidové epidemie. „S navrhovaným navýšením nemůžeme souhlasit, 18 procent neodpovídá žádným ekonomickým parametrům. Je potřeba vycházet z ekonomické situace ČR a podniků,“ uvedl. Podle něj by navýšení mělo být nejvýš o inflaci. Ta se nyní pohybuje kolem tří procent.

