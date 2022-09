Britské ostrovy ve smutku. Královna Alžběta zemřela

„Královna zemřela dnes odpoledne na Barmoralu v poklidu. Král a následník trůnu zůstanou na zámku a zítra se přesunou do Londýna.“ Stručný tweet Buckinghamského paláce uzavřel rekorně dlouhou éru vlády Alžběty II., která se počítala od února 1952.

Současně zahájil éru nového panovníka, kterým se stal dosavadní korunní princ Charles.

Informace se objevila na webech před půl osmou středoevropského času. Již během odpoledne zaznívaly ze skotského letního sídla královské rodiny znepokojivé zprávy. Na zámek se sjela celá královská rodina, z USA prý cestuje i princ Harry s manželkou Maghan.

Alžběta II. se ujala vlády po smrti svého otce v roce 1952 ve věku pouhých 25 let. Letos v létě oslavila historicky unikátní „platinové jubileum“, sedmdesát let vlády. Ještě ve středu jmenovala novou předsedkyni britské vlády. Informace o zhoršení zdravotního stavu začaly přicházet ve čtvrtek ráno.

Královna byla známa svou železnou vůlí při plnění královských povinností.

Ještě v roce 2017 se setkala s českým prezidentem Milošem Zemanem. Prahu navštívila ve funkci jednou, v březnu 1996.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W