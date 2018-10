Brno: Matěj Hollan v háji? Zatím to tak vypadá

Jak informuje server Lidovky.cz, politolog Miloš Gregor obstaral exit poll z Brna. Tamní katedra politologie došla na základě názorů občanů opouštějících volební místa k názoru, že brněnské volby vyhraje ODS se ziskem 22 procent. Lídryně kandidátky Markéta Vaňková tak nejspíše porazí i favorizovaného primátora Petra Vokřála z ANO, který před volbami vydal netradiční videoklip, na kterém tančí na melodii známou z tchajwanské kampaně české automobilky Škoda Auto.

Vokřál by se svou kandidátkou ANO získal 20 procent hlasů. Těsně za ANO by měli být lidovci s 18 procenty. Piráti a ČSSD mají získat kolem 15 procent, ostatní strany již ztrácejí více a na magistrátu by nejspíše nezasedly. To je případ TOP 09, ale také hnutí Žít Brno.

Občanský aktivista Matěj Hollan, který se stal nejvýraznější postavou hnutí Žít Brno, nekandiduje z první pozice stranické nabídky, je až čtvrtý v pořadí. Hollan, který od roku 2016 do letoška řídil v Brně dopravu a kromě jiného byl také náměstkem primátora, je kontroverzní postavou brněnské politické scény.

V roce 2015 například při příležitosti zahájení výstavy ve vile Tugendhat napsal na svůj internetový deníček zmínku o tom, že Brno kdysi bylo složeno z vícero národností, „... které jsme si dílem zplynovali, dílem vyhnali“. Později se po mnoha urgencích za výrok omluvil.

V červenci 2016 obletělo internet video z ukrajinského nevěstince, kde se Hollan nechává bičovat od placené společnice a anglicky říká „I want more“, tedy „chci víc“. S Hollanem se pojí i další skandály, jako například situace, kdy byl revizorem přistižen v brněnské tramvaji při jízdě načerno, nebo když na povrch vyplavaly nesrovnalosti ve využívání služebního automobilu, se kterým najížděl desítky tisíc kilometrů, a to i o dovolené.

Aktuálně je dle ČSÚ sečteno 2,85 procent okrsků v okrese Brno-město a Hollanovo Žít Brno je se 3,33 procenty poměrně daleko od pětiprocentní hranice pro vstup na magistrát. Vede ANO s 24 procenty následované ODS s podporou Svobodných, kteří mají lehce přes 16 procent. Piráti jsou na 10 procentech, lidovci na 9, ČSSD má 7,2 procenta hlasů, SPD 6,7 procent a na magistrát by se dostali ještě komunisté s 5,1 procenty. Těsně pod čarou jsou Zelení se 4 procenty.

