Brno bude mít kromě uličky i lavičku Václava Havla

Podle něj jsou náklady 300.000 korun, polovina činí poplatek za lavičku a druhá pokryje výrobu a instalaci. „Ozvalo se hodně lidí, kteří by na to chtěli přispět. Město na to sice peníze má, ale kvůli té poptávce asi uděláme dobrovolnou veřejnou sbírku,“ řekl Hladík.

Lavička Václava Havla je projekt pamětních míst věnovaných zesnulému prezidentovi. Má podobu dvou křesel spojených kulatým stolkem. Středem pak prorůstá kmen stromu. Brněnská lavička přibude už k vysazené lípě. První lavička vznikla ve Washingtonu, další jsou v Dublinu, Barceloně, Praze, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové.

Podle Hladíka byla hodnota Havlových myšlenek vysoká už v době minulé, ale je potřeba si je připomínat i dnes. O umístění lavičky v Brně se zasazoval rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý, který měl s Havlem blízký vztah a jako dřívější dramaturg Divadla Husa na provázku měl zásluhu na tom, že se Havlovy hry hrály v Brně v utajení ještě před rokem 1989. Brno má už uličku Václava Havla, která vede od Divadla Husa na provázku směrem ke Kapucínským terasám.