Buď Motoristé, nebo komunisté, vymezil Macinka. Chce víc poslanců než Fiala

Hala Královka na pražské Letné. Uprostřed čtvrti vyhlášené svou hipsterskou komunitou a vášní pro městskou cyklistiku, pár set metrů od Rakušanova ministerstva vnitra, hned za stadionem Sparty. Že se právě v tomto prostoru koná první kongres strany Motoristů se může zdát v mnoha směrech jako trolling nebo provokace. Už proto, že strana i její zakladatelé k tomuto prostředku prezentace sahají poměrně často a rádi.

Ale i mezi sebou. Když na úvod přednesl místopředseda věcnou zprávu o úředních záležitostech, vystřídal jej předseda Petr Macinka na pódiu s pobavenou výzvou „zatleskáme referátu z ROH“.

„Už ten název Motoristé sobě je provokativní. Ale pamatují si to lidi po celé Evropě,“ vysvětloval z pódia europoslanec Filip Turek. Stejně jako předseda Macinka vysvětloval, že motorismus je symbol, stejně jako automobil je symbol. Ideou, kterou má symbolizovat je podle zakladatelů strany svoboda.

„Automobil je symbol potřeb všech obyvatel a šikany, které čelí,“ zaznělo také z pódia.

„Elitářský mainstream pohrdá obyčejnými lidmi a životními potřebami, které mají,“ dodal Macinka. Tito lidé jsou vykreslováni jako nepřátelé a je na ně útočeno. Motoristé odmítají na kohokoliv útočit a proto je jejich desatero základních hodnot laděno do stylu, že automobil, člověk nebo průmysl není nepřítel.

„Automobil je klíčový prvek moderní mobility, osobní svobody. Systematické snižování jeho dostupnosti dopadá na mnoho lidí. Bezohledné vůči starším, zranitelnějším,“ zaznělo také v hlavním programovém projevu předsedy Macinky. Všichni revolucionáři se podle něj snažili ovládnout lidi tím, že jim znemožní pohyb. I nevolníci za feudalismu směli koně pouze vést, ne na něm jezdit.

„Automobil největším výdobytkem svobody ve 20. století. I za komunismu směli lidé svými embéčky a trabanty odjet ze sídliště do míst, kde se cítili svobodně,“ připomněl Macinka.

Motoristé si jsou zjevně vědomi významu symboliky auta a motoru pro mnohem širší ideologický komplex. A nebojí se s ním pracovat, často velmi kreativně a emocionálně.

Už úvodní sjezdové video předvedlo velmi ostrou grafiku, doplněnou hesly jako „Politické strany se podobají jako vejce vejci. Týmy píáristů se snaží z teflonových postav vydolovat něco, co nejsou“ nebo „Veřejnost to chápe stále méně. Vadí diletantismus, i podřízení cizím elitám. Kradou jim sny, že poctivou prací lze dosáhnout blahobytu. A že má smysl se svobodně rozhodovat“.

Symbolem všeho, co Motoristé chtějí ztělesňovat, se před eurovolbami stal lídr jejich kandidátky Filip Turek. A byl z toho nečekaný úspěch, strana mající velmi vyhraněný pohled na svět skončila s více než 12 procenty hlasů na třetím místě za „catch all“ ANO a „demokratickým blokem“ SPOLU.

Europoslanec Filip Turek byl na sjezdu jmenován čestným prezidentem strany a dostal průkazku s číslem 000.

Tuto „nulu“, předcházející všem ostatním číslům, vnímá trochu symbolicky. „Jako člen Evropského parlamentu vím trochu dopředu, co všechno se na nás hrne. Kdybyste vy viděli, co se na nás hrne, tak byste byli stejně hranatí jako já,“ pobavil delegáty.

Vedle toho bylo k sedmi dosavadním členům na sjezdu přijato dalších 1415. Ještě předtím původní členstvo udělilo nový dvouletý mandát dosavadnímu vedení v čele s Petrem Macinkou.

Sérii zdravic začal bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj je dnes pokus rozjet pravicovou stranu velmi odvážný, odvážnější než v devadesátých letech.

Pokusit se jej napravit vznikem autentické pravice je ale podle něj nezbytné. Strany z devadesátých let postupem dekád „vypelichaly“. „Tedy kromě lidovců, ti zůstávají pořád stejní,“ pozdravil ke stolu senátora Jiřího Čunka.

Karel Havlíček z hnutí ANO přišel na sněm jako potenciální koaliční partner. „Máme nejhorší vládu samostatné ČR, s žalostnými výsledky a navíc aktivistickou, přebíjející nekompetentnost papalášskými manýry,“ začal zostra.

Tato vláda je podle něj prvoplánový slepenec aktivistů, kteří ale nevědí, co chtějí, jen to, co a koho nechtějí. „Jejich spojujícím článkem je jen nenávist. S tou se dají vyhrát volby, ale nedá se s ní vládnout. Budoucí vládě se nesmí nic takového přihodit, nesmí stát pouze na nenávisti,“ varoval.

ANO bude rádo za koaliční partnery, se kterými se bude dát domluvit na programu. „Nebude postaven na socialistických experimentech, přenášení vlivu na stát nebo až na Evropskou unii. Nebude postaven na umravňování těch úspěšných a na kádrování, že ti zemědělci mají nějak podezřele nové traktory,“ ujišťoval. Chtěl by program, který „bude založen na respektu k úspěchu, k píli, ke zkušenosti, nebojím se říct i k těm starším. Bude založen na respektu ke svobodě a ke všem názorům.“

Motoristé jsou pro Havlíčka subjektem, který je ukotvený.

„Věřím, že jsme společně hrdi na to, že nás v EU zavřeli do ‚sanitární uličky‘ a že nemáme nic společného s těmi, co dnes v Bruselu rozhodují,“ uzavřel svůj pozdrav.

Odborné panely byly představeny na české poměry inovativně, když na pódium přišli vždy straník a expert z rozdílných kvalifikací a několik minut spolu vedli dialog napříč svými obory. Jako první vystoupil europoslanec Filip Turek s expertem na energetiku Pavlem Janečkem.

Boris Šťastný vystupoval sám, jeho partner Roman Šmucler onemocněl. Citoval, co si napsala o zdravotnictví ODS do programu v roce 1996 a platí to podle něj dodnes. A naděje na změnu příliš není, zejména když dnes je na ministerstvu zdravotnictví náměstkem pirátský noční vrátný z hotelu v Karlových Varech.

Mezi odbornými bloky přišel sněm motoristů pozdravit senátor Robert Šlachta, jejich koaliční partner z eurovoleb. Ten už minule prošel volbami do Poslanecké sněmovny a poskytl několik rad. „O parlamentních volbách se říká, že je to ef jedničkama mezi volbama. Budou se na vás snažit hledat špínu, to jsem taky zažil, že mě honili, co dělal nějaký člověk na třicátém místě před lety,“ vzpomínal.

Další odborný dialog svedl předseda mládežnické organizace Motogen Matěj Gregor s ekonomem Vladimírem Pikorou.

Gregor byl nadšen energií sjezdu. Mladá generace je na tom podle něj nejhůř, co byla od doby, kdy to lze měřit. Ale je mezi nimi spousta lidí, kteří touží něco dokázat a ti by měli dostat šanci.

Ekonom Pikora se s přenosným mikrofonem velmi rozvášnil, když hovořil o svém snu, jak by česká ekonomika měla vypadat, aby fungovala.

„Tady vidíte, jaký je rozdíl, když o hospodářství mluví doktor ekonomie a když o ní mluví inženýr elektrotechniky.“

Po politicích z opozice přišel kongres pozdravit i zástupce vlády, lidovecký senátor Jiří Čunek. Ten začal veselou příhodou, jak se před halou nemohli porovnat s autem Václava Klause, ale pak vážněji Motoristům doporučil jejich Desatero rozšířit o jedenácté přikázání. Člověk z jiné strany není nepřítel.

„Dospěli jsme do takového bodu, kdy děláme politiku ve stylu black and white. My říkáme, že ti druzí jsou mizerní a k ničemu, když máme tu většinu, tak je urážíme, taháme na ně jednací řád, že nebudou mluvit. A ta skupina, co si to zažila v opozici, se začala chovat sama úplně stejně,“ popisoval.

Cílem politiky podle něj už není občan, ale podrazit nohu tomu druhému. „To by neměla být politika Motoristů. Zatím jsem to od vás neviděl, ale také jste to ještě nepotřebovali,“ pobavil publikum. Nakonec tato politika black and white podle něj vypadá tak, že když svého dosavadního nepřítele potřebují do koalice, vlezou mu do chomoutu naprosto nedůstojným způsobem.

Poslední odborný panel obsadily dámy. Gabriela Sedláčková ze Společnosti pro obranu svobody projevu ke svobodě slova a Renata Vesecká za oblast spravedlnosti.

„Atmosféra, kterou tu cítím, je návratem k tomu, proč se cinkalo,“ připomněla rok 1989 pamětnice Vesecká. Vzpomněla devadesátá léta, kdy se ctila svoboda podnikat, svoboda vlastnit, svoboda cestovat. A taky svoboda slova.

„Když má dneska někdo jiný názor na válku, tak jej jakýsi vládní zmocněnec označuje ze zvířecí říše a chce takové lidi internovat za příkopem,“ připomněla slova Otakara Foltýna o sviních. Výčet pokračoval ministryní obrany, která má oblíbené slovo blbeček, premiér zase dezolát.

V SOSP si dělali velké šetření, které zjistilo, že více než 60 procent společnosti už se „autocenzuruje“. Bojí se vyjádřit své názory. „Ukazují nám, že prý se lidem, které kritizují nic neděje, vždyť miliardářka spisovatelka Rowlingová si přece může dál na sítě psát ty svoje blbosti, že ženy nemůžou mít penis. Ale reálně se to týká lidí, kteří nejsou miliardáři a nejsou slavní a není na ně vidět,“ varovala bojovnice za svobodu slova.

Sedláčková se vrátila k projevu Petra Macinky, který u bodu Pravda není nepřítel připomněl prezidentskou standartu s heslem „Pravda vítězí“. „Za dnešní vlády není na standartě ‚pravda vítězí‘, ale ‚pravda vyděsí‘,“ obává se.

V předtočené zdravici pozdravil sjezd na Královce Jan Zahradil. Ten byl v sobotu v USA, kde „nasával povolební atmosféru“ a jednal s lidmi, kteří pomohli k vítězství Donaldu Trumpovi. I Motoristům doporučil, aby s těmito lidmi navázali mezinárodní spolupráci.

„Už je na čase začít sem vozit i lidi představující Západ národního konzervatismu, nejen Západ levicového liberalismu, které nám sem vozí neustále,“ dodal Zahradil. I u nás je podle něj možné proměnit politickou a intelektuální atmosféru, jako se to povedlo v USA. Propojit instituce národně konzervativního myšlení, aby změnily intelektuální atmosféru v této zemi, tak jako se to povedlo Donaldu Trumpovi.

V závěrečném projevu se předseda nevěnoval programu, ale politickým ambicím strany. „Naší ambicí do příštích voleb je porazit ODS. To znamená více poslaneckých mandátů, než kolik jich připadne ODS z koalice SPOLU,“ řekl jasně Macinka. Ke staré ODS se Motoristé ideově hlásí a nechtějí nadále sledovat, na jaké dno někdejší lídr pravice v koalici s lidovci a s Markétou Pekarovou Adamovou padá.

S výjimkou Petra Fialy si podle něj nikdo nemyslí, že příští vládu bude sestavovat někdo jiný než hnutí ANO. Ale je otázka, s kým to bude. „O ideovém směřování příští vlády rozhodnou buď Motoristé, nebo komunisté,“ řekl jasně Macinka.

Pokud si pravicoví voliči nepřejí vládu levice, měli by si uvědomit, že hlas pro příští opozici bude hlasem propadlým, který pomůže vládě levice. Volič pravice by proto měl zvážit, zda raději hlasovat pro Motoristy.

Pokud Motoristé uspějí, nespokojí se s opoziční rolí a podpoří jen tu vládu, ve které budou součástí. Podle Petra Macinky bude strana za rok personálně i odborně připravena převzít vládní odpovědnost.

Staronový předseda toho ParlamentnímListům.cz řekl ještě mnohem více. Rozhovor připravujeme k vydání.