Buď vše, nebo nic! Prouza v ČT velice ostře zkritizoval vládu. Kvůli koronaviru

„Není to správná výzva. Když se podívám na to, co dělají sousední země, tak ty jasně říkají: Nejezděte do těch zasažených oblastí, protože tam to riziko hrozí, ale je tady velká část Itálie, kde téměř žádná nákaza není. Je to takový velký alibismus české vlády, která jenom doporučuje. Zatímco třeba italská vláda, ministerstvo školství natvrdo zakázaly školní výlety, ale pak je to rozhodnutí státu a pak bude kompenzovat škody. Český stát vlastně říká: Vy si to rozhodněte sami, nechte si všechny náklady a my nikomu nepomůžeme. A to si myslím, že je velmi nefér,“ poznamenal hned úvodem kriticky Prouza. Podle jeho slov měla vláda zakázat cesty do vybraných částí Itálie.

Podle jeho slov je v současné době klíčové udržet firmy v chodu, aby nemusely propouštět. „A není to nutně o tom, aby vláda musela vyplatit všem sto procent škod, ale aspoň nějaké vstřícné gesto tady už aspoň dva tři dny mělo zaznít,“ domnívá se také Prouza, jenž hovořil o kompenzacích za zrušené zájezdy. „V tomto směru nevidíme aktivitu vlády, neodkládá například cestovkám placení daní. Logicky každá firma pak řeší, co dělat, aby přežila,“ míní Prouza, proč například nedochází k odpouštění storno poplatků.

Zkritizoval také to, že Světový pohár v biatlonu se v Novém Městě na Moravě musel obejít bez diváků, kdežto jiné sportovní akce zakázány divákům nejsou. „Buď vše, nebo nic," míní.

