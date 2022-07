Bude Guantánamo? Vracíme se do časů, kam StB patří. Toto nám řekli politici o plánu vnitra svítit si na ruské šváby

„S bojem proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě to myslíme vážně. Jsem rád, že policie připravila vznik nové elitní jednotky, která se těmto velmi aktuálním hrozbám bude naplno věnovat. Což se nebude líbit extremistům, teroristům a proruským švábům, na které si právě tahle jednotka bude chtít posvítit. Vznik jednotky je výsledkem dvouleté práce policistů a státních zástupců v rámci skupiny Reforma,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na sociálních sítích. ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly, co si o tom myslí politici.

„Rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu se vznikem útvaru proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě se dle mých informací připravovalo dva roky. Nedovedu sám kvalifikovaně posoudit, nakolik je to změna potřebná, ale mám důvěru v to, že ano. Doufám, že při této reorganizaci nebudou žádné zbytečné odchody policistů jako při některých minulých reorganizacích,“ vysvětlil senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), místopředseda ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR, starosta Chrastavy.

„Nejprve chci znát definici extremisty a proruského švába. Pak se můžeme bavit o náplni takové jednotky. Jinak si bude vyřizovat účty s kýmkoliv, jak se to bude hodit,“ domnívá se Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti, prezidentka Unie rodinných advokátů.

„Komu teče do bot, vždycky začne hledat vnitřního nepřítele. To dělala církev, monarchie, komunisti, USA za McCarthyho nebo za Bushe. Doufejme, že budou aspoň procesy, a ne rovnou Guantánamo,“ doufá Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Je to kompetence ministra. Nemám informace o tom, nakolik je to potřeba. Tedy si netroufnu od stolu hodnotit, zda je to správné rozhodnutí. Obecně však v tomto ohledu ministrovi důvěřuji. Extremismus ve společnosti bohužel stoupá a je vhodné, aby policie na něj byla připravená,“ zmínila senátorka Adéla Šípová (Pirátská strana), členka ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR.

„Konspirací a nepravd je mnoho. Je to ministr vnitra a pokud má plán, má vše potřebné k tomu, aby ho realizoval. Posuzovat v tuto chvíli výsledek je dle mého předčasné,“ konstatoval senátor Marek Ošťádal (STAN), člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Zajímala by mě velmi definice proruského či jiného švába dle českého právního řádu podle Rakušana. Je to pro mě nový pojem od ministra vnitra. Myslím, že současná vláda by se měla zajímat především o občany a snažit se jim pomoci, ne jen neustále ve společnosti zvyšovat napětí výroky jako je tento, které budí pocity návratu totality. Bohužel tímto výrokem ministr úplně zastínil možná smysluplný projekt vzniku elitní jednotky, která může být přínosem pro Českou republiku,“ okomentovala poslankyně Taťána Malá (ANO), bývalá ministryně spravedlnosti.

„Jsem místopředseda výboru pro bezpečnost, kde jsme toto projednávali. Samozřejmě, že se vznikem jednotky souhlasím, stejně jako se slovy Víta Rakušana. Podobně jsem to na svém facebookovém profilu sdílel taky. Je to potřebný a správný krok,“ uvedl poslanec Martin Exner (STAN), starosta Nové Vsi na Mělnicku.

„Slyším to poprvé. Ale obecně jsem velmi zdrženlivý vůči pojmu extremista. Protože to, co byl před 20 lety extrémní názor, je dnes často tzv. mainstream, a naopak jako extremismus je dnes označováno vše, co nejde s mainstreamem,“ konstatoval poslanec Aleš Dufek (KDU-ČSL), místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Myslím si, že je to v dnešní době nezbytné. Svět se propojil elektronickými nástroji, a to přináší nové bezpečnostní hrozby, na které musíme být připraveni,“ míní senátor Jan Sobotka (STAN), místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, starosta Vrchlabí.

„Pan Rakušan by měl spíše odpovědět, co doposud dělalo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a předložit občanům hodnocení jeho dosavadní činnosti. Zatím jsme svědky bezprecedentní nezákonné a protiústavní cenzury médií a nálepkování. Přitom tento člověk spojovaný s organizovaným zločinem v rámci STAN vůbec neskýtá záruku práva a zákonnosti. Odvádění pozornosti od tématu prorůstání zločinu do nevyšších pater politiky se u něj stalo pravidlem a ještě bude zajímavé sledovat, co vše ho ještě napadne, aby zachránil svoji mafiánskou stranu. Jen se bojím nového Orwella anebo fašistických metod likvidace protivníků. Lidé snad už pochopili, kdo je kdo,“ sdělil Leo Luzar, poslanec KSČM v letech 2014 až 2021.

„O panu Rakušanovi, stejně jako o celé pětikoalici, si nemyslím vskutku nic dobrého. Místo ‚Dáme Česko do pořádku‘ se vracíme někam, kde jsme šťastní a svobodní nebyli. Avšak kam StB patří. Ale budou volby. Snad ještě pořád demokratické. Je čistě na voličích, zda to všechno tolerují, nebo ne. Zda se z občanů opět nestávají pouzí ‚ovčani‘. Tedy pouhé stádo. Máme ještě šanci vystavit včas účet těm, co nám lhali,“ uvedl Jiří Koskuba, poslanec ČSSD v letech 2010 až 2017.

„To už tady bylo, ne? Zase jen záminka k zametání, s policií. Důvody si každý domyslí... Všichni vidí, že král je nahý,“ viděl poslanec Miroslav Janulík, poslanec hnutí ANO, člen výborů pro obranu a pro zdravotnictví.

„Jsem k tomu velmi rezervovaný. Bojovat s otevřenými kolaboranty Ruska je třeba, ale máme snad dost zákonů a institucí, které by to měly dělat. A potom je zde i velké riziko zneužitelnosti proti nevinným lidem. Ať Rakušan nejdříve řekne, co chce a jak to chce nový útvar udělat,“ objasnil František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, poslanec v letech 2006 až 2017, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„No, nejprve byl národ vyzýván premiérem, abychom se udávali. Nyní ještě tuto laťku posuneme o vyšší level. Musíme si položit otázku, zda ve svobodném světě, kterým se tak honosíme, bude ještě možnost mít svůj názor, aby nebyl označen za rasistu, extremistu či proruského švába. Koneckonců ve svobodném světě se problémy již dávno nepojmenovávají pravými jmény, ale existuje politická korektnost, která nedovoluje informovat pravdivě, jako jsme byli svědky v případě nechvalné silvestrovské noci v Kolíně nad Rýnem v roce 2015,“ upozornil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba, starosta Čeladné, poslanec v letech 2010 až 2013, místopředseda TOP 09 od roku 2009 do roku 2015.

„Když se Miloš Zeman klaněl v Číně, prohlásil, že se tam máme učit stabilizovat společnost. Vít Rakušan se učí od Číňanů dobře a vytvořil proto další úřad ke zrušení! Po vzoru Ruska bude i v Česku rozšířen význam slova terorista. Teroristou už nebude nazýván atentátník zaměřující se na měkké cíle, ale každý, kdo se neshoduje s vládnoucím režimem v některých otázkách. Disent. Tento krok je nejen v souladu s ruským přístupem k boji proti vlastním občanům, ale také s trendy v rámci EU. Nedávno jsme totiž upozorňovali, že Evropská komise navrhuje rozšířit seznam ‚trestných činů EU‘ o nenávistné verbální projevy (nejen na internetu). Náš ministr vnitra Vít Rakušan tedy nejen souhlasí se stavěním teroristů a blogerů do stejné kategorie, ale ještě k tomu zřídil speciální úřad, který budeme všichni platit z našich daní. Jedná se tedy o 37. úřad, který umístili Svobodní mezi úřady na zrušení. Není divu, že se vládě nedaří vyrovnat státní rozpočet, když místo rušení úřadů nejprve vytvořila nové pozice ministrů a po mediálním zmocněnci vytváří další zbytečné úřady,“ napsal Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Máte jiný názor na ukrajinskou válku, než je ten povinný režimní? Máte jiný názor na covidové šílenství, než je ten povinný vládní? Pak jste extremisté, teroristé a proruští švábi a ministr vnitra Rakušan na vás chystá novou policejní jednotku. Už vyhrožuje, jak si na vás posvítí. Je to ten samý ministr, který je předsedou politického hnutí (STAN), které mnozí označují za součást organizovaného zločinu. Vít Rakušan čím dál víc připomíná jiného nechvalně proslulého ministra vnitra. Jmenoval se Václav Nosek a byl to jeden z poúnorových prominentů KSČ. Má Fialova vláda vůbec nějaké dno?“ ptá se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„To, že pan Rakušan převzal slovník příslušníků NSDAP prosáklých fanatickou nenávistí a levným chlastem, je věcí pana Rakušana. Jen by asi měl uvést zákonnou definici proruského švába, protože zatím to vypadá tak, že je takto označován každý, kdo se odmítá chovat jako příslušník NSDAP prosáklý fanatickou nenávistí a levným chlastem. To, že pan Rakušan personálně oslabuje útvar, který mimo jiné vyšetřuje i propojení špiček strany pana Rakušana (STAN) se špičkami organizovaného zločinu, už ovšem není věcí jen pana Rakušana. Je to věcí bezpečnosti celé ČR, a proto by měl být pan Rakušan ze své funkce okamžitě odvolán,“ vyjádřil se poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

„Politické zločince, jako je Vít Rakušan, největší ostuda Fialovy neobolševické vlády, je potřeba hnát k soudu. A klidně i za pomoci jejich vlastních dementních paragrafů. Třeba za předsudečnou nenávist,“ uvedl Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Vláda pokusem o cenzuru vládě nepohodlných webů prokázala, že kašle na svobodu projevu a na jiná ústavní práva lidí. Mám obavu, že vláda bude ve zneužívání moci pokračovat, k čemuž využije i změny v policii. V Nizozemsku střílí policie do sedláků. V Brně radnice vedená Fialovou ODS posílala policejní těžkooděnce na občany vyvěšující moravskou vlajku. Kam chce zajít ministr Rakušan?“ otázal se Zdeněk Koudelka, právník, poslanec v letech 1998 až 2006, člen Trikolory.

