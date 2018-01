Budeme platit za Čapí hnízdo všichni? Ministryně Schillerová čtenářům vysvětlila, jak to teď bude

Další člen nové vlády začal odpovídat na přímé otázky čtenářů serveru ParlamentníListy.cz. Jedinečné přímé komunikace s občany se tentokrát ujala šéfka resortu financí Alena Schillerová.

První z odpovědí se týkala tématu účtenkové loterie. Čtenářka Blanka se ministryně ptala, zda by se zaměstnanci úřadu „najatí“ na řešení loterie raději neměli zabývat něčím užitečnějším. „Nebo že bychom mohli za účtenkovou loterii ušetřit a tyto finance raději dát či rozdělit mezi pečovatelské domy na podporu důstojného stáří? Nemyslíte si, že by taková částka udělala radost a pomohla? Bylo by dobré se trochu zamyslet a uvažovat racionálně a třeba i srdcem,“ zněl dotaz.

„Žádné nové zaměstnance jsme kvůli účtenkové loterii nenabírali, nejsou potřeba. Na zajištění fungování Účtenkovky se podílejí současní pracovníci ministerstva financí a ti tento úkol zvládají bez problémů v nynějším počtu,“ reagovala Alena Schillerová.

Další následně zodpovězený dotaz byl o poznání stručnější: „O kolik snížíte stavy zaměstnanců na MF?“ Ministryně čtenáři vysvětlila, že ke snížení počtu úředníků již dochází.

„Abychom zajistili vyšší efektivitu fungování resortu, rozhodli jsme se zeštíhlit na ministerstvu financí organizační strukturu. Od Nového roku jsme snížili počet sekcí z osmi na šest. Sekce majetku státu byla sloučena s právní sekcí a zčásti také se sekcí pro daně a cla, zatímco sekce informačních a komunikačních technologií byla včleněna do sekce státního tajemníka,“ uvedla.

Podstatně více prostoru bylo věnováno otázce týkající se dotace na farmu Čapí hnízdo. Čtenář ParlamentníchListů.cz se tázal, zda by oněch necelých 50 milionů v případě nutnosti dotaci vrátit zaplatili v důsledku občané a zda by v takovém případě neměla farma občanům i patřit.

„Jak jste patrně v posledních dnech zaznamenal, ministerstvo financí navrhlo vyjmout z evropského financování projekt Čapího hnízda spolu s dalšími projekty, u kterých probíhá správní či trestní řízení nebo šetření ze strany OLAF. Čapí hnízdo stejně jako všechny ostatní projekty bylo předfinancováno z rozpočtu poskytovatele dotace Regionální rady ROP Střední Čechy a případné vyjmutí projektu na tom nic nemění, protože Česká republika již od EU obdržela za příslušný operační program plnou platbu. Diskuse o vyjmutí či nevyjmutí tedy nemá žádný faktický vliv na množství peněz, které ČR z EU dostane, je to v zásadě účetní záležitost,“ popisovala ministryně financí.

Pokud by podle jejích slov došlo k vyjmutí projektu Čapího hnízda, bude další postup záviset právě na regionální radě. „A jestliže ta by dospěla k závěru, že byly porušeny podmínky pro poskytnutí dotace, vymáhala by se tato částka přímo po příjemci dotace, a to v rámci správního nebo trestního řízení,“ vysvětlila Alena Schillerová a odkázala čtenáře na příslušnou tiskovou zprávu ministerstva financí (více ZDE).

autor: Radim Panenka