Budou u toho Zemana natáčet? Jurečka chce mít jistotu příčetnosti

„Potvrzuji, že předseda ODS Petr Fiala požádal prezidenta republiky Miloše Zemana prostřednictvím vedoucího KPR Vratislava Mynáře o setkání. Pan kancléř již s panem prezidentem o žádosti předsedy ODS hovořil. Pan prezident souhlasí. Schůzka se uskuteční, v pozdějším termínu,“ napsal na Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Co si o tomto výroku myslí Jurečka?

Potvrzuji, že předseda ODS Petr Fiala požádal prezidenta republiky ????Miloše Zemana, prostřednictvím vedoucího KPR Vratislava Mynáře, o setkání.



Pan kancléř již s panem prezidentem o žádosti předsedy ODS hovořil. Pan prezident souhlasí. Schůzka se uskuteční, v pozdějším termínu.

už na pokoj, nebo do Lán. Jsme totiž v situaci, kdy my z hlediska ústavy zhruba do 8. listopadu jsme schopni dělat kroky k přípravě vládní koalice a přímo nějaký aktivní úkon pana prezidenta nepotřebujeme. Takže teď je čas, ať se pan prezident věnuje plně rekonvalescenci, zdravotnímu pobytu, ale po 8. listopadu bude nutné, aby prezident některé kroky učinil," zmínil Jurečka, že koalice počítají s tím, že Sněmovna se sejde 30. den po volbách. Ustavující schůze by tak měla být 8. listopadu.

„Pokud bude chtít být pan prezident aktivní a svolá to jednání dříve, tak my se tomu nebráníme, nicméně počítáme s tím mezním termínem, a do té doby děláme všechny kroky v rámci těch dvou koalic – koalice SPOLU a PirSTAN – k tomu, abychom byli na 8. listopadu připraveni. Abychom měli programové prohlášení vlády, abychom měli koaliční smlouvu, veškeré dohody na půdorysu vlády a byli připraveni, řekněme, 9. listopadu k tomu, aby Petr Fiala mohl jít za prezidentem republiky, aby byl jmenován předsedou vlády,“ dodal Jurečka.

Co se týče zdravotního stavu prezidenta republiky, Jurečka by očekával podrobnější informace, jako tomu bylo u exprezidentů Václava Havla a Václava Klause. „Považuji za zbytečné, že se ty informace nepodávají ve větší šíři. A tento tweet beru tak, že ta schůzka je někde předběžně prodiskutovaná, ví se o ní, měla by uskutečnit. Ale my ji fakt teď nutně nepotřebujeme,“ sdělil Jurečka ještě zpátky ke tweetu. Jaký je zdravotní stav prezidenta, však Jurečka podle svých slov vyhodnotit neumí.

Když se pak hovořilo o možných pokusech sestavení vlády, Jurečka mimo jiné uvedl, že premiér Andrej Babiš podle jeho slov nemá ani jednoprocentní šanci na sestavení kabinetu. A vyjádřil se i k tomu, zda by případně koalice byla ochotná akceptovat prezidentovy kroky, pokud by u toho nebyl přímo on viděn.

„Pokud by kroky prezidenta měly být činěny, například kdyby mělo hypoteticky dojít ke jmenování premiérem Andreje Babiše, k tomu, aby zkusil nějakým způsobem postavit vládu a tak dále, tak bych byl rád, aby to bylo realizováno tak, že to bude možné, aby to bylo veřejností viděno v tom reálném čase, že je to vůle prezidenta, pokud by to z určitých důvodů nebylo úplně možné, já chápu i nějaké nemocniční prostředí, pak si myslím, že by to mělo být za přítomnosti lidí, kteří reprezentují ústavní instituce – řekněme příklad obou předsedů komor nebo předsedy Ústavního soudu. To bychom rádi předeslali,“ sdělil Jurečka, že i tak je to pro něj hraniční situace. Nutná je však garance nejen pro politiky, ale i pro tuto zemi, že z úsudku zdravého rozumu, z příčetnosti prezidenta byl tento krok učiněn, dodal.

