Budou volby, Čapí hnízdo ožilo. Proces běží podle politických potřeb, dokazuje bloger

reklama

Zajímavé jsou podle Jemelíka různé anomálie, které se u běžných případů nevyskytují. Ranné zveřejnění obsahu obžaloby je jednou z nich: „Utvrzuje mě v dojmu, že justice vede režii procesu tak, aby docházelo ke zpochybňování vedlejšího obžalovaného Andreje Babiše v době, kdy dochází k nějakým politickým událostem, na jejichž výsledku pro hnutí ANO mu musí záležet,“ uvádí na svém blogu.

Takovou událostí jsou v současnosti blížící se volby do Evropského parlamentu. „Dělo se to od počátku procesu, když přáním iniciátorů vyvolání zájmu veřejnosti o kauzu byla zřejmě snaha vytlačit Andreje Babiše z politiky nástroji trestního práva, když cestou politického boje se to nedaří,“ pokračuje Jemelík.

Další anomálií je sama role žalobce Jaroslava Šarocha, který jako dozorový státní zástupce trestní stíhání všech původních obviněných zastavil, protože v jejich počínání neshledal trestnost. Jeho rozhodnutí zvrátil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman jen pro osoby Andreje Babiše a Jany Nagyové. „Žalobce Jaroslav Šaroch je nyní houževnatě pronásleduje proti svému původnímu právnímu názoru. Netuším, co na to říká jeho svědomí. Právní názor Pavla Zemana nelze brát na lehkou váhu, ale jako laik si myslím, že by bylo lepší, kdyby žalobu zastupoval jiný státní zástupce, jenž nebyl Pavlem Zemanem usvědčen z pochybení,“ uvádí Jemelík.

Psali jsme: Babiš je šťastný z rozsudku u „Čapáku“. Kavárna ne. Začalo rýpání

V odůvodnění odvolání Jemelíka dále zaujalo, že žalobce navrhl odvolacímu soudu, aby v případě, že by odvolání vyhověl, by nalézací soud zavázal svým právním názorem: „To je záležitost, kterou veřejnost opakovaně špatně chápe. Soudci jsou ve svém rozhodování nezávislí, ale zde se najednou po nich žádá, aby nepostupovali podle svého svědomí a rozumu, ale podle mínění nadřízeného soudu,“ konstatuje, že jde o požadavek těžko stravitelný pro laickou veřejnost.

Žalobce se mimo to dožaduje, aby odvolací soud přiměl soud 1. stupně, aby se zabýval tzv. druhou linií obžaloby, tedy působením společností Agrofert a Čapí hnízdo na stejných nebo sousedních trzích. Blogerovi se nelíbí, že se orgány činné v trestním řízení nepozastavily nad odpovědností státních úředníků, kteří měli k dispozici úplné podklady k žádosti o dotaci, byli zřejmě odborně lépe vybaveni pro jejich vyhodnocení než policisté a státní zástupci, a přesto dotaci přidělili. Také mu vadí, že se nezkoumá společenská prospěšnost použití dotace.

„Z poznatků, jež jsem získal náslechem při hlavním líčení v 1. kole (2. kolo jsem nesledoval) usuzuji, že Andrej Babiš zahájil vyčleňování společnosti Čapí hnízdo ze svazku holdingu Agrofert dříve, než byly vypsány dotace. Pokud o jejich vypsání nevěděl, je jeho obvinění nesmyslné. Z dokumentace, kterou mám k disposici, i z jiných zdrojů jsem dospěl k názoru, že obžalovaná Jana Nagyová nezatajila před příslušným úřadem nic, co by jej mohlo odradit od přiznání dotace,“ dodal bloger Zdeněk Jemelík.

Nyní se bude několik týdnů možná měsíců čekat na další rozhodnutí odvolacího soudu. A Jemelík podle svých slov nebude překvapen, vyhlásí-li je Vrchní soud v Praze v době, kdy se bude schylovat k senátním volbám.

Psali jsme: Pomohlo by dostat do ČR migranty s více dětmi, pravil politik od Rakušana. Rychle přidal „ale“ Milion chvilek: Správně jsme chtěli demisi, už stíhání je důvod. U Šafra taky těžko dýchají Evropští žalobci uzavřeli kauzy Babiše. „Omluvy? Nějak ticho,“ zní z ANO Boj za klima? Tak přestaňte chlastat cibetkové kávy a latéčka. Telefony, notebooky pryč! Drsný vzkaz studentům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama