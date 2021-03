Bumbáme. Jak u p*asat nastláno, policii pod oknem. Město, kde i primátor chytil covid

Tři plzeňské okresy, tři specifika, která ministerští úředníci jaksi odsunuli ad acta. Kdo by také najednou vyhrabal zombie – okresy, které byly ještě nedávno považovány pomalu za anachronismus. Zlikvidovaly se třeba SPZ, podle kterých poznáte, odkud řidič či auto je. Z placené značky FANTOMAS to nevíte zcela jistě, ale vězte, že majitel vozu nebude chudákem na pracáku. V ulicích Plzně jsme nemuseli pátrat po odmítačích – ty nahradili nepřizpůsobiví, ať již bezdomovci, cizinci z montoven, neumějící slova česky. Jak to vidí lidé ve městě, jehož statutární zástupce a „muž na radnici“, primátor Martin Baxa (ODS), má covid…

Potížisty obejít, nekontrolovat – nerušit!

Pod svícnem největší tma



„Poliši je nechají být, co by si na nich vzali. Prachy nemají, vyvézt je někam za město si dnes kvůli covidu nikdo nelajsne, a tak radši buzerujou normální občany,“ konstatuje pan Zdeněk, jemuž z kapes montérek kouká snad všechno nářadí včetně kladiva – jen srp chybí. „Podívejte se na ty syčáky, dělaj bordel u parku pomalu pod okny slovanské radnice, kde je i služebna, a nikoho to nezajímá,“ upozorňuje mne na partičku chlapíků notně zmožených alkoholem, posedávajících na lavičce. „Podestýlku jako pro dobytek si tady udělali, pakáž jedna mizerná,“ upozorňuje pan Zdeněk. Lavičky jsou hojně využívány důchodci i maminkami s dětmi, nu, teď mají smůlu. Z okna služebny, a zcela jistě úřadu městského obvodu, by je mohli jistě spatřit a něco konat, ale všichni prý jsou na home-office. „I měšťáci, asi,“ směje se ramenatý dělník a pokračuje svou cestou.

Okres na severu i jihu, město nevyjímaje



K chaosu rozhodně nepřispělo vymezení jednotlivých okresů, protože Plzeňsko má kromě Plzně-města také Plzeň-sever a Plzeň-jih. Jih už před pár lety „ustoupil“ velkoměstu a své hranice posunul o mnoho kilometrů do svého vnitrozemí. Sever zase „anektoval“ dřívější chodský, respektive domažlický Holýšov. A bylo to. Prostí občané se ztratili ve vlastním bydlišti.



Opravdu majstrštyk byl s nákupním centrem Globus, který byť leží od značky Plzeň pár set metrů, patří již do katastru obce Chotíkov, jenž náleží do okresu Plzeň-sever. Až ministr Hamáček rozhodl o generálním pardonu a povolil občanům možnost nákupu toho nemnoha vybraného zboží, které lze legálně nakupovat.



Hranice Plzně-severu jsou velmi blízko městské aglomeraci, a jak říká turista Pavel: „… co já vím, jestli jsem u borovice plzeňské, nebo míjím sosnu severoplzeňskou. Mohli by mne načapat, ale to ještě asi nevyrukovala lesní, myslivecká nebo rybářská stráž…“ Naučná stezka Zábělá nabízí za plzeňskou čtvrtí Doubravka pěkné procházky kolem Berounky, ale i tady se můžete dostat do potenciální kolize. Volavkám je to šumafuk, ty odletí, bobři se zase ponoří do studené vody, ale co turista? „A tady se řeší, že se musí jen na katastru obce, pomalu máte mít s sebou výpis z katastru a buzolu. Najednou jsou okresy dobré,“ konstatuje pan Petr, obdivovatel přírody. A k otázce okresů ještě dodává: „Před lety je poslali do prdele a dnes, kdy lidi už pomalu ani nevědí, kde jsou hranice okresů, tak to najednou oživili.“ Pro mladší už okres nemá nějaký velký význam, „… jen starší pamatují okresní úřady, okresní soudy, prostě plnohodnotnou státní správu blíže k člověku. Kraj, to jsou samí bafuňáři hrající si na hejtmanství,“ doplňuje jeho žena Jitka, se kterou si vyšli kolem Boleveckých rybníků na zdravotní procházku.

Testy bez testů aneb Chybička se občas vloudí…

Komenského pohrobci



Paní se také podivila nad stavem, že je nutné očkovat učitele na úkor jiných skupin. Vypadá to totiž, že se školním rokem 2020–2021 je amen.



„Jednou tady někomu dám do čumy," kasá se pan Pavel. „Děti budou debilní, ideální osazenstvo pro bezduché montování, braní si úvěrů, bez vlastního názoru a mladistvé revolty. Zadlužení na padesát let. To bude generace bezmozků. Jde to snámi z kopce…," posteskne si ještě, mávne rukou a odchází. Bez odpovědi, ale kdo by ji dnes ještě vlastně čekal, že.

