Byli umlčeni? Profesor Beran předstoupil před lid. A sázel to otevřeně

Jako první otázku Jiří Beran zodpověděl, zda ten, kdo onemocnění prodělal, může po setkání s pozitivním člověkem virus dále vylučovat. Řekl, že s největší pravděpodobností takový člověk virus vylučovat nebude. Ti, kdo nemoc prodělali s příznaky, si podle něho vytvořili kvalitní buněčnou imunitu a virus se u nich bude jen po velice omezenou dobu vyskytovat na sliznicích, než bude tělem zlikvidován. „Takže se nemusíte tolik bát, že byste někoho nakazila," vzkázal tazatelce.

Padl také dotaz na reinfekci. Beran varoval, že jednak je zde problém toho, že test může být falešně pozitivní, tudíž ten, kdo nemoc podle testu měl, ale ve skutečnosti jí neonemocněl, pak může „onemocnět znovu“. A pak jsou zde případy u lidí s potlačenou imunitou, u kterých se poprvé virus může množit v dýchacím traktu a podruhé v zažívacím traktu. Doplnil, že virus se může množit i v cévách nebo v srdci.

Brzo se začala řešit i politika, jedna tazatelka se ptala, zda se nechce spojit s dalšími lékaři a žalovat stát. Beran popřel, že by chtěl stát žalovat, nicméně prohlásill, že patří k těm, kteří říkají, že by alespoň k plošným opatřením měla být zavedena i cílená opatření. „Je potřeba co nejdříve zanalyzovat úmrtí těch 13 tisíc lidí, kteří zemřeli na covid-19, zjistit, jaké byly důvody a kdo je infikoval. Obecně se dá říci, že jsou to lidé starší 65 let s ischemickou chorobou srdeční s nadváhou a cukrovkou,“ uvedl epidemiolog a dodal, že na tyto lidi by měla být upřena zvláštní pozornost, co se týče trasování, testování a včasné hospitalizace. A také by jim trasovači měli pro jistotu volat, než dojde k hospitalizaci nebo zlepšení. Zhodnotil, že ani systém semaforu a ani PES tuto ochranu nezajistil.

Přišel také dotaz, proč si vakcínu Česko nevyrábí samo, a Beran upozornil, že výroba vakcíny je složitý proces, na který je potřeba jak technika, tak trénovaný personál. „A pokud mnoho let si žádnou očkovací látku nevyrábíme, tak v tuto chvíli je velice těžké říct, že si ji půjdeme vyrábět,“ informoval.

Pár dotazů přišlo i na podávání léku Isoprosine a také na Beranovu studii. Jeden tazatel kritizoval, že se epidemiolog nevyjadřuje k výtkám. „Připomínám, že říkají, že je to v zásadě metodologická pornografie a etické svinstvo,“ řekl. Beran odpověděl, že studie oficiálně vyšla 24. 12. 2020 a 28. prosince už přišla výzva na Státní ústav kontroly léčiv, aby publikaci vyšetřil. „Já v tuto chvíli odpovídám na dotazy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nemám ve své podstatě dovoleno odpovídat komukoliv jinému,“ vysvětlil Beran a dodal, že až toto řízení doběhne, tak se jistě ke všem kritikám vyjádří. Na dotaz stejného tazatele řekl, že nedoporučuje Isoprinosine užívat preventivně a popřel vědomost o cestách českých občanů do Polska, aby si tam alternativy tohoto léku koupili.

Beran vysvětloval i mutace viru v reakci na obavu, že očkování bude pak neúčinné. Prohlásil, že vir nemá sklony měnit své antigeny, zvláště ve výběžku, který užívá k tomu, aby se připojil k buňce. Současné změny viru jsou dle něho minoritní, malé a nemají větší vliv. Vyvracel, že by se tajilo složení vakcíny a přítomnost „nebezpečných kovů“. Upozornil, že SÚKL poskytuje celou dokumentaci jak pro doktory, tak pro laiky.

Dotaz na infekčnost očkovaných přišel znovu. Beran zopakoval, že vir se může u očkovaného dostat na sliznici. „Ale neznamená to, že ten člověk je infekční a že tam má nějakou krabičku, ze které pořád vyfukuje ten virus. Ten virus je na sliznici, je tam zachycen tím imunitním systémem a dá se o tom říct, že je to nějaké přechodné osídlení virem. Můžete ho tam zjistit. Ale ten člověk s největší pravděpodobností není významně infekční pro svoje okolí,“ uvedl na pravou míru dotaz.

Diváci se ptali také na délku imunity. Epidemiolog zmínil jednak studie švédského Karolinska institutu, který zjistil, že v tomto směru se SARS CoV2 podobá svému předchůdci SARS CoV1 a na studii docentky Koutné, které ve studii vyšlo, že buněčná imunita získaná onemocněním vydrží přibližně rok. „Výrobci píší, že jejich imunita by s nějvětší pravděpodobností měla být alespoň tak dobrá, jako ta získaná onemocněním,“ doplnil.

Jeden divák si všiml toho, že v médiích již nejsou slyšet odborníci jako prof. Žaloudík, docent Šmucler nebo prof. Pirk. Beran řekl, že s profesorem Pirkem telefonoval nedávno a s Romanem Šmuclerem mluvil v řádu týdnů. Popřel, že by dotyčné do médií nikdo nechtěl zvát. „Ale oni jsou si vědomi toho, že s největší pravděpodobností ta současná situace vede k tomu, že jakékoliv vyjádření polarizuje společnost a já mám pocit, že jsou to velmi slušní profesoři, velmi slušní vědci, kteří nechtějí dále společnost polarizovat. To si myslím já osobně. Není to tím, že by měli od někoho nějakou stopku,“ mínil.

Přišlo také obvinění, že očkování je jen velký byznys a o ochranu lidí vůbec nejde. Beran reagoval, že jsou mu přisuzovány různé nálepky, ale od začátku se zasazuje za cílená opatření. „To už se konečně pochopilo, že to musí být cílené očkování seniorní populace. Protože seniorní populace, osoby starší 65 let přispívají k 92 % všech úmrtí. A teď si představte, že v domovech důchodců žije přibližně 100 tisíc obyvatel. To je jedno jediné procento obyvatel ČR. A tito obyvatelé vytvářejí 25 % zemřelých každý den,“ argumentoval statistikou. „Z tohoto pohledu to není žádný byznys, je to nutnost proočkovat tyto vnímavé osoby a zároveň ty osoby, které mohou být onemocněním významně postiženy zdravotně,“ vyvracel divákovo tvrzení.

V souvislosti s tím se vyjadřoval i k chození do škol. Poukázal na to, že rizikovou skupinu většinou infikuje rodina. Tudíž když dítě bude chodit do školy a při eventuální návštěvě si vezme respirátor, stejně jako senioři, tak k přenosu buď nedojde, nebo bude velice malý. „Já osobně si myslím, že je potřeba, aby se děti za určitých podmínek vrátily do školy, protože jim chybí kolektiv, chybí řád a je nutné, aby se tam vrátily. A je nutné, aby děti začaly sportovat,“ vyjádřil se Beran a dodal, že nejen děti, ale i dospělí by měli sportovat, aby posilovali imunitu.

