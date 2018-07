Bývalý poslanec se svinstvu kolem H-Systemu ani nediví. Vždyť žijeme ve státě, který toleruje lichvu a soukromé exekutory

K poslednímu rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze H-System se velmi svérázně vyjádřil bývalý poslanec a šéfredaktor Geodetického a kartografického obzoru František Beneš. „Je to svinstvo, ale… Na tom není nic divného, když u nás existuje taková rarita, jako soukromí exekutoři a státem tolerovaná lichva,“ píše ve svém komentáři na serveru Halonoviny.cz.

Nejvyšší soud před pár dny rozhodl, že byty, které dostavilo za své a s vědomím původního konkurzního správce SBD Svatopluk, mají být vyklizeny a prodány, aby z výnosu byli uspokojeni všichni klienti bývalého H-Systemu. V souvislosti s tím Beneš připomněl, že na webu SBD Svatopluk byl již dávno k dispozici přehled, jak bylo během konkurzu naloženo s pozemky, které do něho spadly.

Přehled uvádí, že byly prodány v rámci konkurzního řízení za 125 milionů korun. Jejich hodnota však byla desetkrát vyšší, což se potvrdilo u některých z nich ihned, co je vydražitelé dále prodali. „Jeden dokonce už druhý den! Poté, co si z utržené ceny převzali nárokovou odměnu konkurzní správce a soudy, na úhradu dluhů skutečně moc nezbylo. Celkové pohledávky činily téměř miliardu, pozemky však měly, podle údajů na vzpomínaném webu v roce 2004, tržní hodnotu vyšší,“ napsal Beneš.

„Ptám se tedy spolu s postiženými, proč byli ošizeni?" dodává bývalý poslanec, který následně zmínil i ambiciózní právničku Hanu Marvanovou, která na celém debaklu sehrála také negativní roli. „Měla svůj podíl na tom, že se postižení rozdělili, části se povedlo s dalšími náklady své domy postavit, druhá část postižených věřitelů pak s pomoci právničky Hany Marvanové vytvořila sdružení Maják, podala návrh na uvalení konkurzu a aktuální soudní výsledek je již znám.

Za nemravné a odpudivé Beneš také považuje požadavek konkurzního správce, aby ti, kteří své domy dostavěli, si je znovu, tedy potřetí, zaplatili a koupili. „Přitom by řešení mělo být tak snadné – odsoudit a potrestat viníky. Pan Smetka, aniž bych se zastával přímo jeho či jeho aktivit, měl přeci pozemky v hodnotě vyšší, než byly pohledávky věřitelů! Kdo tedy způsobil, že zbylo jen tak málo pro postižené klienty?“ rozčílil se Beneš s tím, že to by mělo zajímat soudy i ombudsmanku či jejího zástupce.

Původní zdroj ZDE

Účelem, proč se uvedená kauza opakovaně vrací, je hlavně otrávit lidi, vyvolat zdání, že naše bezmoc je normální, že mnozí jsou na tom přeci ještě hůř než já se svými všedními starostmi, míni Beneš. „Lidi rozdělit a přitom ovládnout. Rozhlas i televize plní takové zadání vzorně i tím, že nám budou ukazovat celebrity, zvát jimi vybrané „známé osobnosti“ do svých pořadů, aby nám vysvětlili, jak to vidí – oni, nikoliv my, a při každé příležitosti jenom trousit pomluvy na dobu před listopadem,“ uzavřel s tím, že neví, proč v této situaci ještě máme povinnost platit rozhlasové či televizní poplatky.

autor: nab