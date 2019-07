ČSSD už toho má fakt dost. A pozor: Slova Babiše, která zaujmou voliče Okamury

Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom před čtvrteční schůzkou hýřil optimismem, že vše vyjedná, ale prezident se nepohnul ani o píď. Schůzka skončila bez závěru. Staněk je dále ministrem, i když jej v Lidovém domě nechtějí. A premiér kompetenční žalobu na prezidenta Miloše Zemana nepodal.

A tak stále reálněji hrozí to, že ČSSD opustí vládu. Předseda strany Jan Hamáček uvedl, že prezident se pohybuje mimo Ústavu a on sám setrvání Antonína Staňka na postu ministra kultury nepřipustí. „Nominant bude ten, se kterým sociální demokracie souhlasí, a ne naopak. A na rozdíl od jiných ctíme dokumenty, jež jsme podepsali. Jsme připraveni podat demisi. Jelikož je toto ale tak zásadní věc pro ČSSD, musí o tom rozhodnout předsednictvo. Ale jedno je jasné. Bude to o tom, jestli padne vláda, nebo ne. A jak jsem řekl po schůzce v Lánech, já velký optimista opravdu nejsem,“ uvedl Hamáček.

Lidové noviny pak uvádějí, že sociálním demokratům dochází podle zákulisních informací trpělivost. „Poslední tweety pana Staňka jsou nejlepším důkazem toho, že změna na postu ministra kultury je nanejvýš potřebná,“ uvedl k současné situaci Hamáček. Podle deníku Právo mají sociální demokraté jasno. Buď odejde Staněk, nebo celá sociální demokracie z vlády.

Babiš pak odmítá, že by stál o odchod ČSSD z vlády a že by se následně opřel o SPD Tomia Okamury. „Kdyby ČSSD odešla z vlády, což si nepřeju, šel bych do Sněmovny, jak se k tomu strany a hnutí staví. Na základě toho bychom rozhodli o dalším postupu. My předčasné volby nechceme, nebylo by to dobře, ptal bych se, jestli by eventuálně respektovaly rekonstrukci vlády,“ změnil Babiš svůj názor na předčasné volby, které ještě začátkem minulého týdne připouštěl.

autor: vef