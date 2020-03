ČT referuje z Bruselu: Ruská propaganda řádí kolem korony. Metody kremelských webů, jak je známe

reklama

„Rusko odmítá, že by spustilo dezinformační kampaň proti Západu,“ tak začala reportáž ve Studiu ČT24 v 14:33. Evropská unie však vydala prohlášení, že Moskva tak usiluje o zhoršení dopadu epidemie koronaviru. Prý má tak dle EU zvýšit paniku a nedůvěru. „O interním bruselském dokumentu informovala agentura Reuters,“ vysvětlil moderátor Jiří Václavek. Rusko však takovou zprávu dementovalo a označilo ji za dezinformaci.

Celá reportáž ZDE

Podrobněji o věci mluvil zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský. „Podle Agentury pro vnější činnost právě tato dezinformační kampaň odpovídá tomu, na co je Evropa zvyklá, je to taková dezinformační kampaň, která probíhá na ruských, proruských, prokremelských webech. Zajímavé tam je, a to je právě ten moment, o čemž tato agentura hovoří, tak je ten moment, kdy se přestala zveřejňovat témata nebo objevovat témata, která byla běžná na těchto serverech a na těchto informačních médiích dříve. To jsou témata jako ‚žluté vesty‘ nebo situace v Sýrii. Začala se objevovat právě propaganda s koronavirem,“ vysvětloval Dolanský.

„Jaký má dle Evropské komise být ten cíl dezinformační kampaně?“ tázal se Václavek. Odpovědí bylo, že cíl je pořád stejný, a to oslabit důvěru na Západě. „Vyvolat strach, vyvolat paniku, vyvolat nedůvěru občanů a veřejnosti k vlastním politikům. Tohle je věc, která narušuje tu atmosféru na Západě a je to věc, která následně může tomu, kdo tu propagandu šíří, může pomoci vyvolat a posunout ta jeho témata, která se snaží protlačit přes veřejnost.“

„A opírá se ta Evropská služba pro vnější činnost o nějaké konkrétní důkazy? Znovu připomenu tu ruskou reakci, že ‚jsou-li obviněni, musejí být důkazy‘. Nejsou-li důkazy, nemohou být obvinění,“ opět se tázal Václavek.

„V tom dokumentu, s kterým Evropská služba pro vnější činnost přišla a kterou citoval i deník Guardian, tak tam se uvádělo 80 jednotlivých případů. Já mohu některé zmínit. Deník Guardian mluví například o tom, že se často objevuje dezinformace, že ten samotný vir byl vyroben, vyprodukován vědci na Západě proto, aby zasáhli Čínu a čínskou ekonomiku. Objevuje se také informace, že za tím šířením toho samotného viru stojí migranti. Objevují se další informace, například konkrétně v Litvě, opět cituji deník Guardian, tak se objevují informace, že koronavirem byl nakažen jeden americký voják. Objevují se taky velmi často nepotvrzené rady nebo taky falešné rady, jak na ten samotný koronavirus, to znamená třeba, to se objevilo v Iránu, kde několik lidí zemřelo po tom, co se objevila falešná zpráva, že šíření toho koronaviru může omezit pití alkoholu popřípadě kloktání nosních kapek. To jsou všechno věci, které se objevují na těch serverech a někdy se stává, že bývají i přebírány řekněme hlavními, mainstreamovými médii,“ zmínil Dolanský konkrétní případy dezinformací.

Václavek se poté tázal, zda EU pokročila v boji s dezinformacemi, jelikož tím se zabývá dlouhou dobu. „Těch nástrojů a možností,, co s tím dělat je opravdu několik. Ta první věc, co Evropská unie dělá a opravdu se snaží, je přesvědčování sociálních sítí, aby tyto falešné zprávy, aby tyto dezinformace mazaly, což se děje. Facebook říká a dokládá, že maže falešné profily, že maže falešné zprávy, Evropská unie se taky snaží ty samotné dezinformace uvádět na pravou míru. To znamená, říká proč je to falešná zpráva, v čem je falešná a co je popřípadě ta pravdivá informace. No a ta důležitá a zásadní věc je ovšem běh na dlouhou trať, a to je přesvědčování a řekněme mediální výchova občanů, vysvětlování občanům, aby nevěřili všem zprávám, které jim přistanou v mailu, bez toho, aniž by tam byl uveden zdroj, aniž by věděli, kdo jim to posílá, respektive, kdo takovou zprávu vytvořil. Na tom tedy taky Evropská unie pracuje.“

Vedle ruské dezinformační kampaně hovoří ten interní dokument EU i o dezinformační kampani čínské. Nyní však je prý těžké zjistit, zda ty informace, jež publikuje čínská strana, jako třeba počet obětí či počet nakažených, zda jsou pravdivé. „Tam samozřejmě je smysl v tom, posílit svoji vlastní roli, to znamená čínskou roli ve vztahu k těm ostatním zemím, k nějakému svému vlastnímu obrazu,“ shrnul Dolanský.

„Lukáši, poslední věc, možná na shrnutí; jak vážně bere Evropská unie a orgány Evropské unie tuto a další dezinformační kampaně?“ zeptal se ke konci moderátor. „Berou to velmi vážně. Evropská unie a orgány Evropské unie, které jsi zmínil, jako například Evropská komise, opravdu skutečně se tímto tématem zabývá, snaží se proti němu bojovat těmi způsoby, o nichž jsem mluvil. My se můžeme podívat i na další instituce, které se nacházejí tady v Bruselu, například NATO, které mluví o dezinformační kampani, ty někdy mluví přímo o hybridní válce, která probíhá na mnoha frontách, mimo jiné i z ruské strany, a i NATO se snaží proti tomu bojovat. Takže Západ si uvědomuje hrozbu těchto dezinformací, těchto falešných informací, a bojuje s nimi,“ zakončil zpravodaj ČT Lukáš Dolanský.

