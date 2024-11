ČT si podala Fica za vystoupení v ruské TV. Ale měl zastoupení

„Robert Fico evidentně vsadil vše na kartu příklonu k východním typům politických režimů. Začíná zahraniční politiku Slovenska orientovat tímto směrem, je to z jeho strany pragmatický krok,“ uvedl senátor Balík v Událostech, komentářích k vystoupení slovenského předsedy vlády v ruské propagandistické televizi. „Ve svém okolí kromě Viktora Orbána evidentně nemá žádného blízkého spojence, o kterého by se mohl opřít, tak ho hledá někde jinde, aby mohl prosazovat zájmy, kterými chce měnit slovenskou zahraniční politiku,“ dodal v pořadu Události, komentáře Balík ze senátorského klubu ODS a TOP 09.

Na Slovensku je podle Balíka stále ještě demokracie, ale skomírající. „Můžeme pozorovat prvky, které značí, že ten vývoj může být v budoucnu hodně složitý a komplikovaný,“ komentoval, jak si vede Slovensko coby demokratický stát.

Slovenská zahraniční politika je především záležitostí slovenské vlády, která vzešla z demokratických voleb, převzal slovo poslanec opozičního hnutí SPD Jiří Kobza.

Je podle jeho slov v našem zájmu mít se svými slovenskými sousedy co nejlepší vztahy. „Pro nás je důležité, abychom měli dobré vztahy se Slovenskem. Už v rámci V4, kterou se bohužel naše vláda vytrvale snaží oslabovat, je to náš hlavní soused a spojenec, bratrský národ. My tu nejsme od toho, abychom Slovákům veleli, co mají dělat,“ uvedl opozičník.

Ficovo volání po míru označil Kobza za pochopitelné. „Uvědomme si, že Slovensko je prvním státem, který hraničí s Ukrajinou, která je ve válce s Ruskem. Pokud je premiér ochoten jednat s oběma válčícími stranami, tak je to logická diplomacie, která by tady měla být. Je třeba jednat se všemi stranami,“ dodal k vystoupení Fica v ruském pořadu, v němž prohlásil, že je připraven hovořit s ruským vládcem Vladimirem Putinem a považoval by za čest zúčastnit se příští rok v Moskvě oslav konce druhé světové války.

Na poznámku, že bychom si měli všímat i toho, že tuto válku vyvolalo Rusko, Kobza kontroval slovy: „Když se podíváme do roku 2014, tak to vypadá úplně jinak. Když tam ukrajinská armáda masakrovala Donbas. Ta válka tam běží daleko déle a nezapomínejme také na to, že Minské protokoly, jak přiznala paní Merkelová, sloužily k tomu, aby získaly čas na výzbroj a výcvik ukrajinské armády. Věcí, které jsou ve hře, je tam moc, nesmíme na to zapomínat,“ poukázal člen sněmovního zahraničního výboru Jiří Kobza.

Měli bychom podle Kobzy profitovat z Ficovy přítomnosti v ruské televizi v souvislosti se snahou ukončit válku. „Byla to první vlaštovka, která umožňuje vůbec nějaký dialog. Pakliže s Rusy nebudete mluvit a budete se na ně dívat jenom před mířidla, tak to nikam nevede,“ pokračoval poslanec Kobza z hnutí SPD, podle kterého ani ruský vůdce Putin válku nechce. „Tady se nejedná o snahu rozpoutat další válku. Vidím v tom otevřené dveře, aby se mohlo zahájit jednání, na jakékoliv úrovni,“ dodal Kobza k Ficově snaze jednat s Ruskem.

„Pokud v ruské televizi řeknete: ‚Skončete válku a odejděte z Ukrajiny‘, tak si budu vážit každého, kdo tohle řekne – i Roberta Fica. Ale nevím, že by to řekl,“ uvedl následně k vystupování evropských politiků v ruských propagandistických médiích senátor Stanislav Balík.

Historik Michal Stehlík doplnil, že podobná vyjednávání se rozhodně nedějí mezi obrazovkami ruské televize. „Je to čistá propaganda a brnkání na proruskou stranu. Vyjednávání se vedou docela jinak,“ prozradil, jak čte výstup slovenského premiéra Roberta Fica v ruské státní televizi Rossija 1.

„Robert Fico po roce 2020 musel začít apelovat na radikálnější části slovenské společnosti. Teď vidí další prostor, jak konsolidovat dále svoji politickou moc, respektive jak přitáhnout možné volné voliče Slovenské národní strany,“ přidal názor sociolog Dominik Želinský. „Fico je mimořádně dobrý, suverénní a agresivní v politické provokaci. Dokáže pozornost veřejnosti soustředit na nějaké ad hoc vedlejší problémy, aby odklonil zájem například od dopadů konsolidačního balíčku nebo klesající podpory Směru,“ dodal Želinský.

