ČT že už nemá smysl? „Budu se za ni prát!" Písařovicová bojovně

Bývalá moderátorka Událostí, komentářů Daniela Písařovicová popsala, že jejím přechodem z České televize do DVTV se jí výrazně změnili diváci. DVTV má sice kvalitní rozhovory, ale Česká televize bude mít do budoucna stále smysl. „Fakt si to myslím, že by tady měla být, i když spousta mladých lidí míří na internet, tak mám pocit, že Česká televize se tomu taky přizpůsobuje a že spoustu věcí ti nabízí v digitální podobě. Fakt si myslím, že by tady měla být a já se za ni budu prát,“ zdůraznila.

Hostem rozhovoru u Standy byla bývalá moderátorka České televize a v současné době kolegyně Martina Veselovského a Daniely Drtinové na DVTV Daniela Písařovicová. Právě odchodem Písařovicové z veřejnoprávní televize se zabývalo několik prvních minut rozhovoru. Standa poznamenal, že on kdysi pracoval v Českém rozhlase a uznal, že po nějaké době je to poměrně pohodlné místo být pracovník veřejnoprávního média. Moderátora tedy zajímalo, proč odešla.

Písařovicová uznala, že se mluví o této práci jako o takové, z které se neodchází. „Já jsem prostě dospěla do okamžiku, kdy jsem přestala být šťastná. Dva a půl roku jsem moderovala Události, komentáře a ty jsou ve večerním čase od desíti do jedenácti a já nevím, jak to dělají ostatní kolegové, ale já z toho byla unavená a vyčerpaná, jak z tebe ten adrenalin vystupuje takhle večer, tak já přijela domů kolem půlnoci a do dvou do rána, do půl třetí jsem si poletovala po bytě a vlastně jsem nebyla schopna usnout, protože jsem byla plná toho, co se stalo v tom studiu a až jsem se tak vybičovala, protože potřebuješ podat nějaký výkon, ale druhý den ráno se probudíš v osm ráno, v půl osmý, tak, jak jsi zvyklý a když si to dáš pět dní za sebou, tak pět hodin spánku mi nestačilo,“ vysvětlila. Dalším faktorem bylo to, že potřebovala nový impuls.

Standa se jí dále zeptal na to, zda jistým faktorem bylo to, že působením v Událostech, komentářích dosáhla toho nejvyššího, co bylo v České televizi možné. To Písařovicová připustila. Běžní diváci však vnímají za vrchol večerní zpravodajství.

Následně se řešilo to, proč se Otázky Václava Moravce vysílají v neděli v poledne. „Já bych si v neděli ve dvanáct chtěl pustit nějaké pohodové povídání o životě, o sluníčku, prostě o teple a ne drsnou politickou diskusi, to mi potom zkazí celou neděli,“ pověděl Standa. „To si nesmíš tak brát. Nevím, proč je to tak zajetý, ale funguje to pořád. Vím, že Otázky Václava Moravce mají dobrou sledovanost,“ odpověděl host.

„Pro tebe je v tomto důležitý, jestli za tou druhou skleněnou plochou na straně toho přijímače, tak jestli tam sedí desetitisíce, statisíce diváků, co si to pustí nebo milion diváků živě u televize?“ zeptal se Standa hosta. „Kdyby mi to dělalo problém, tak tam nejdu. Pro mě je daleko lepší dobře odvést rozhovor, který třeba neuvidí takový počet lidí, ale chci, aby to kolem mě fungovalo velmi dobře a abych já měla z toho radost a těšila se do práce,“ odpověděla.

„Když jsem byla redaktorka ekonomické redakce a byla tam jedna služebně starší redaktorka, která jezdila běžně točit do Poslanecké sněmovny. Pak jednou byla porada a mluvili jsme o tom, které téma kdo udělá a ona najednou šla natáčet, jestli se na Slapské přehradě už lidi koupou. To je strašný sešup a já si myslím, že jí to vlastně hrozně ranilo, ale každý ten člověk má nějakou dobu, kdy je na výsluní a pak třeba ta jeho hvězda pomalu padá. Ne všichni lidi to upozadění mohou vlastně ustát,“ vyprávěla Písařovicová.

Občas může mít sice DVTV větší sledovanost než Česká televize, ale dle svých slov vymizela z mainstreamu. Generace jejích rodičů a prarodičů se na DVTV nekoukají. Má tedy úplně jiné diváky. „Ty z toho mainstreamu jdeš do alternativy, ale já jsem do ní šla ráda ve finále. Já jsem myslela na všechno, abych nebyla překvapena, abych si pak doma neříkala, že jsem tam měla stát já. Je to velmi citlivé duševní odhalení, ale je to tak. Jsem upřímná, je to jak jsem to prožívala i já, že jsem zvažovala i toto, že jsem do jisté míry i narcis,“ dodala.

Standu následně zajímala budoucnost veřejnoprávní televize. „Mě tak napadá filozoficky, jestli výhledově vlastně veřejnoprávní média mají význam, když se můžu podívat na to, že DVTV vlastně dělá práci, která je strašně blízká veřejnoprávním médiím, co se týče dodané kvality těch rozhovorů, teď i řadou náhod tam jsou moderátoři z veřejnoprávních médií, tak jestli by nedávalo smysl tu Českou televizi nechat být a spolehnout se na to, že vznikne víc projektů jako DVTV?“

S tím ovšem bývalá pracovnice ČT razantně nesouhlasila. Dle ní má Česká televize nezastupitelné místo. „Fakt si to myslím, že by tady měla být, i když spousta mladých lidí míří na internet, tak mám pocit, že Česká televize se tomu taky přizpůsobuje a že spoustu věcí ti nabízí v digitální podobě. Fakt si myslím, že by tady měla být a já se za ni budu prát,“ zdůraznila.

„No jo, ale DVTV dělá podobně kvalitní rozhovory, jako dělá Česká televize a uživí se na volném trhu, uživí se jako komerční médium, tak není toto důkaz, že to vlastně jde dělat na komerční bázi?“ chtěl vědět Standa. Dle Písařovicové ovšem DVTV nenabídne tak široké spektrum, jako má Česká televize. Navíc Česká televize se nezabývá pouze zpravodajstvím, ale údajně musí plnit svoji roli například i pro menšinové žánry. „To ti tyto samostatné internetové projekty absolutně nemohou nahradit,“ dodala.

