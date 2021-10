Čaputová: Zpochybňuje se věda a odbornost. Není úcta ke vzdělání

reklama

„Chtěla byste být prezidentkou Československa?“ zeptala se moderátorka prezidentky Čaputové úvodem. „To je samozřejmě velmi hypotetická otázka, ale když se někdy setkám s touto milou poznámkou, beru to jako projev přízně, projev důvěry a velmi si toho vážím,“ odvětila Čaputová. Co se týče společného státu, je podle ní vše možné. „Ale ten vývoj byl poměrně jednoznačný. A možná, kdyby to nenastalo v té době, nastalo by to rozdělení našich států později. Samozřejmě, kdybychom byli větší stát, možná bychom měli silnější slovo v geopolitickém rozměru. Realita je nyní taková, jaká je, a myslím si, že je ku prospěchu našim zemím,“ dodala Čaputová.

Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 81% Nelituji 17% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2228 lidí

Vzpomněla i na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. „Osobnost T. G. Masaryka je určitě obrovskou inspirací včetně hodnot, které prosazoval, jako Pravda vítězí a podobně. Je zakladatelem československé státnosti, spolu s dalšími osobnostmi, jako je Milan Rastislav Štefánik a podobně. První Československá republika byla velmi významným státem,“ zmínila také Čaputová.

„Prava jako hodnota, nebo pravdivost, dostává v tomto období velmi zabrat, když to řeknu tak lidově. V tom smyslu, jako kdybychom se neuměli vůbec dohodnout na tom, co pravda je. Dokonce se zpochybňují vědecká fakta, zpochybňuje se odbornost, nemáme úctu ke vzdělání nebo vzdělanosti. A je to možná způsobené i dobou, sociálními médii a vlastně tím přetlakem informací, které máme. Protože dopracovat se k pravdě si vyžaduje naši aktivitu, zájem, hledání, verifikování toho, co slyšíme. Boj za pravdu tu stále musí být. Musíme stále tu práci podstupovat a být ochotni se dopracovat k pravdě, i když si to vyžaduje naši námahu,“ sdělila Čaputová.

Slovensko má státní svátek dne 28. října letos poprvé. „Jsem velmi ráda, že to dnes už je státní svátek,“ podotkla Čaputová.

Letos uplyne 10 let od úmrtí Václava Havla, který byl pro Čaputovou dle jejích slov vzorem. Co by mu vytkla? „Přiznám se, ža takovou hlubokou analýzu jsem si nedělala. Samozřejmě že Václava Havla si nesmírně vážím. První, co mě napadne, jsou ale všechny ty pozitivní atributy, a to, jak obstál v tak těžké době, jako byl komunismus. Jistě by se našly při výkonu funkce body, kdy neudělal nejlepší rozhodnutí. Vím, že velmi diskutované byly amnestie a jejich rozsáhlá míra v tom porevolučním nadšení, kdy byly amnestované i ty osoby, které páchaly násilné trestné činy,“ zmínila.

Co se týče setkání s papežem Františkem, ke kterému došlo letos. „Čas, který Slovensku věnoval, byl obrovským darem. Nejen pro mě osobně, ale pro Slovensko. Přijel ve velmi specifickém roce, po druhé vlně pandemie, kdy zemřelo velmi mnoho lidí, společnost je rozdělená, žijeme ve velmi těžké době. A ta jeho návštěva... Jednak to, co řekl, gesta, která udělal, to, s kým se setkal, s kým se nesetkal, jsou obrovskými zprávami pro nás. Včetně toho, že věnoval pozornost lidem na okraji, že upozorňoval na svobodu, i svobodu ve víře, abychom bourali bariéry mezi sebou a spojovali se. Měla jsem s ním debatu o nenávisti a o tom, jak s ní pracovat. Takže bych to řekla tak, že jeho přítomnost na Slovensku, délka té návštěvy, byla velkým darem,“ dodala.

Čaputová také zmínila, že drží palce nově vznikající vládě v České republice. „Je potřeba si dopřát rozumné množství času, protože je samozřejmě třeba převzít kormidlo a vládnout. Ale rozumné množství času, které umožní navzájem obrousit všechny hrany, nebo poznat se. Udělat rozumný výběr koaličních partnerů. Zároveň si jasně vyjasnit prirority, hodnoty konkrétních lidí, v konkrétních pozicích a jejich úmysly v reformních krocích daných resortů,“ dodala.

Závěrečné téma patřilo ženám v politice. „Je to vždy výzva. Každý, kdo je exponovaný na svoji práci, ať je to práce kohokoliv – skloubit osobní život s povinnostmi otcovskými nebo mateřskými, to je vždy výzva, pokud to chce člověk dělat dobře,“ zmínila. To, že v Česku bude nyní ve Sněmovně výrazné zastoupení žen, považuje za správné. „Život je pestrý, diverzita je zdravá, a pokud tam budou lidi zastupovat ženy, je to dobré. Protože my ženy máme jinou životní zkušenost a můžeme přinést do politiky tu pestrost přístupu, možná i jiný styl vyjednávání,“ řekla.

