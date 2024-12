Ceny se vymkly z kloubů. „Na vině Němci, von der Leyenová a Fiala,“ zní. A ošklivé německé slovo

Velmi intenzivně se na sociální síti diskutuje o situaci související s německým termínem Dunkelflaute, doslova znamená „temný klid“ nebo „temné bezvětří“. Používá se zejména v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie a označuje období, kdy slunce nesvítí (např. v noci nebo při zamračené obloze) a vítr nefouká (bezvětří). Jde o německý výraz pro období, kdy je málo větru nebo slunečního světla, což ztěžuje výrobu energie z větrné a solární energie, upřesňuje Gary Haubold, ředitel pro obchodování ve společnosti Cypress Capital Management.

Dunkelflaute is a German term for a period when there is little to no wind or sunlight, making it difficult to generate energy from wind and solar power. The term translates to "dark wind lull" or "dark doldrums". In meteorology, this phenomenon is known as anticyclonic gloom. https://t.co/dGa3Gfp7Wj — Gary Haubold (@GaryHaubold) December 11, 2024

Dunkelflaute představuje výzvu pro energetické systémy založené na obnovitelných zdrojích, jako jsou solární a větrné elektrárny, protože během těchto období není možné vyrábět dostatek elektřiny z těchto zdrojů, vzhledem k této situaci se zvyšují ceny elektřiny. Pojem se tak často objevuje v debatách o přechodu na čistou energii a o tom, jak zajistit stabilitu dodávek elektřiny i během období Dunkelflaute.

Na sítí se od odborníků objevily informace, že Dunkelflaute na čtvrtek je 936 eur za megawatthodinu. To ukazuje výrazný nárůst nákladů během období nízké produkce obnovitelné energie. „Dunkelflaute na zítřek. 936 €/MWh v Německu a Dánsku v 17 hodin,“ poukázal Julien Jomaux, inženýr, který se zajímá o energetiku, elektřinu pro všechny a udržitelnost, na cenu odrážející zvýšenou poptávku po tradičních zdrojích energie v kombinaci s nízkou dostupností větrů a slunečního záření,

„Ani během energetické krize v roce 2022 nebyly ceny denního dodání nikdy tak vysoké. Rozdíl oproti Francii, Polsku a severským zemím je markantní,“ dodal ke grafu s cenami energií na evropských trzích.

Dunkelflaute for tomorrow.

936 €/MWh in Germany and Denmark at 5 PM.

Even during the energy crisis of 2022, day-ahead prices have never been so high.

The difference with France, Poland, and the Nordics is striking.



1/4 pic.twitter.com/sQXWDIRSMl — Julien Jomaux (@JomauxJulien) December 11, 2024

V období Dunkelflaute, kdy je nízká produkce z obnovitelných zdrojů, pak denní průměrná cena elektřiny v Německu dosahuje téměř 400 eur za megawatthodinu. To je přibližně desetkrát více než cena zemního plynu.

Ceny jsou v průběhu dne obvykle vysoké s výjimkou nočních hodin, kdy mohou klesnout, díky nižší poptávce a částečné dostupnosti obnovitelných zdrojů.

Except during the night, prices are elevated.

3/4 pic.twitter.com/Jd53HAL1CS — Julien Jomaux (@JomauxJulien) December 11, 2024

„A nejde jen o spotové ceny, ale i ceny rezervované kapacity jsou mnohem vyšší,“ poukázal Jomaux. Spotová cena je cena, za kterou se elektřina nakupuje a prodává pro okamžitou dodávku, tedy na krátkodobém trhu. Tento trh je založen na aktuální nabídce a poptávce a ceny se mohou velmi rychle měnit v závislosti na aktuálních podmínkách, například počasí, dostupnosti obnovitelných zdrojů (jako je vítr a slunce) nebo provozních problémech ve výrobě. Cena rezervované kapacity se vztahuje k nákladům na zajištění dostatečné kapacity pro pokrytí poptávky v případě, že není možné pokrýt celou poptávku pouze z obnovitelných zdrojů. Tato cena se platí za kapacitu elektráren, které jsou připraveny dodat energii, i když právě neprodukují. Provozovatelé energetických sítí si mohou rezervovat kapacity pro pokrytí špičkové poptávky (například během Dunkelflaute), kdy obnovitelné zdroje nedokážou zajistit dostatečnou výrobu.

And it is not only the spot prices, but also the prices of reserved capacity is much higher. See here the evolution since Monday.

4/4 pic.twitter.com/0ohp11m0OU — Julien Jomaux (@JomauxJulien) December 11, 2024

Narůst cen reflektuje také Javier Blas, publicista agentury Bloomberg, který se zabývá energetikou a komoditami. „Že se denní průměrná cena základní energie v Německu vyšplhala na 395 eur za megawatthodinu, je hodnota nevídaná od nejhorší energetické krize v roce 2022,“ uvedl. „Další den, kdy ceny elektřiny ve většině Evropy stoupají, protože rychlost větru klesá. Německo silně využívá fosilní paliva a především dovoz francouzské jaderné elektřiny, aby udrželo světlo,“ napsal.

Germany day-ahead baseload power for Thursday climbs to ~€395 per MWh, unseen since the worst of the energy crisis in 2022.

Meanwhile, UK has reached a peak of gas-fired electricity generation of 27.1 GW earlier today (that's the **4th highest** peak gas burn in ~15 years) https://t.co/W3L0c9Mxco — Javier Blas (@JavierBlas) December 11, 2024

Alarmující zprávu zveřejnil rovněž komoditní investor a energetický analytik Alexander Stahel: „Sdílejte to prosím, pokud vám opravdu záleží na pracujících lidech. Tato cenová kalamita elektřiny na zítřek na 17-18 hodin středoevropského času kvůli Dunkelflaute je výsledkem systematického lhaní o větrné a solární energii, jakož i protijaderné propagandy politiků a jejich lobby v Německu, Nizozemsku, Belgii, Velké Británii nebo Dánsku,“ upozornil.

€936/MWh in ???? !!!

Share this pls if you truly care about working class people.

This electricity price calamity for 5-6pm CET tomorrow due to a Dunkelflaute is the result of systematic lies about wind & solar as well as anti-nuclear propaganda by politicians & their lobbies… pic.twitter.com/6bC2agGjqH — Alexander Stahel ?? (@BurggrabenH) December 11, 2024

V důsledku toho jsou také ovlivněny ceny v Česku. „Vinou německé Energiewende, kterou nám Němci v čele s madam von der Leyen skrz Fialou prosazenou zelenou politiku Fit for 55 vnucují jako realizaci EU Green Dealu, se zase ‚vymkly z kloubů‘,“ sdělil Vladimír Budinský, předseda spolku Konec uhlí – Nová energie, s odkazem na graf ukazující hodinové ceny elektřiny, kde dnes mezi 8 až 14 hodinou vyšplhaly na 400 eur za megawatthodinu.

Ceny elektřiny v ČR vinou německé Energiewende, kterou nám Němci v čele s madam von der Leyen skrz Fialou prosazenou zelenou politiku Fit for 55 vnucují jako realizaci EU Green Dealu, se zase “vymkly z kloubů” pic.twitter.com/oBksIeGi1l — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) December 11, 2024

Budinským zmíněný pojem Energiewende je označení pro kompletní energetickou přeměnu německé energetiky, jež by měla zajistit ekologicky šetrné, cenově dostupné a bezpečné dodávky energie s minimem skleníkových plynů.

