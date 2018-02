Černé na bílém. Máme dokumentaci ke skandálu údajné spolupráce Corbyna s StB. A co s tím má společného Babiš?

Jak rychle vypukl skandál ohledně údajné spolupráce Jeremyho Corbyna s československou Státní bezpečností (StB), tak rychle dostává zcela jiné rozměry. To, že stávající šéf britské Labouristické strany Jeremy Corbyn v 80. letech minulého století vědomě spolupracoval s československou StB a dostával za to peníze, řekl bývalý příslušník StB Ján Sarkocy, který ve Velké Británii působil pod krytím jako diplomat s krycím jménem Dymič.

Z archivních materiálů, které se ParlamentnímListům.cz podařilo získat, vyplývá, že Ján Sarkocy trpí buďto syndromem bájné představivosti až lhavosti, nebo naopak rozehrává nebezpečnou zpravodajskou hru. Mezinárodně velmi citlivou kauzu ještě v pátek rozjitřila Česká tisková kancelář, která přinesla materiál, ve kterém s bývalým estébákem Sarkocym mluvila. „Byl (Corbyn) naverbován. Dostával za to (za informace) i prachy,“ uvedl Sarkocy. Bývalý rozvědčík zároveň potvrdil dřívější informace, že se během svého působení na diplomatickém postu v Londýně s Corbynem setkával. Peníze mu nicméně sám nepředával.

Dodal, že Corbyna „přihrál“ StB nyní významný poslanec Labouristické strany a že naverbování Corbyna proběhlo pod ochranou Ruska. Jenže jak se ukazuje, Sarkocy v Británii udržoval kontakt pouze s jedním, údajně cenným zdrojem, kterým však Jeremy Corbyn rozhodně nebyl. Z archivních materiálů totiž vyplývá, že Sarkocyho styk s Corbynem byl velmi omezený a britský politik mu předal jen okopírovaný článek z časopisu People.

Článek z časopisu People

Corbyn podle Sarkocyho nebyl jediným představitelem labouristů, který spolupracoval s StB. „Všechny informace, které jsme dostávali nejen od něj, ale i od jednoho podpůrného zdroje, aby to bylo verifikovatelné, byly hodnoceny v Moskvě jedničkou. To, co nemohli dělat Rusové, jsme dělali my,“ řekl nyní 64letý Sarkocy, který žije nedaleko Bratislavy. Jenže dokumentace StB nic takového nedokazuje, Corbynův svazek obsahuje pouhých sedm dokumentů. Navíc, rezidentura StB byla pod totálním dohledem britských tajných služeb, a kdyby platila Sarkocyho slova, Corbyn by si kvůli tomu dnes v nejvyšší politice nejspíš ani neškrtl.

Dokument StB

Podle Sarkocyho se přitom Corbyn účastnil asi dvakrát ročně recepcí na československé ambasádě. Obsah získaných informací Sarkocy neupřesnil. S nadsázkou pouze řekl, že věděl, co bude mít tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová k snídani, k obědu a k večeři a jaké šaty bude mít na sobě. To si ale mohli špióni přečíst v britském tisku. Nejen rezidentura StB, ale i sovětské KGB v Británii navíc prošly zásadními zpravodajskými provaly.

Sarkocy šel ovšem v informacích pro Českou tiskovou kancelář mnohem dál. Doplnil, že motivem Corbyna spolupracovat s StB patrně nebyly jen peníze a že se s ním potkal častěji než třikrát, jak to vyplývalo z dosavadních informací. Naznačil také, že StB se o britského politika zajímala i s ohledem na jeho kontakty na rodinu jihoafrického bojovníka proti apartheidu a pozdějšího prezidenta Nelsona Mandely.

Na dotaz, zda Corbyn věděl, že mluví nejen s diplomatem, ale zároveň s příslušníkem StB, Sarkocy odpověděl, že v té době nebylo pochyb, že českoslovenští diplomaté pracují pro StB. Konzervativní britský ministr obrany Gavin Williamson označil Corbyna již ve čtvrtek, kdy informací o jeho spolupráci s StB přinesl bulvární deník The Sun, za zrádce.

Sarkocy byl v roce 1989 po zpravodajském provalu z Velké Británie vyhoštěn spolu s několika dalšími rozvědčíky. Ještě v té době je v závěrečné zprávě o jeho stycích uveden Corbyn jako „RS“, tedy osoba, o niž měla rozvědka zájem, nikoli jako agent. „Tvrzení, že Jeremy Corbyn byl spolupracovníkem StB, je směšnou pomluvou a je naprosto nepravdivé,“ prohlásil mluvčí lídra britské opozice. Sarkocyho popis událostí podle něj není věrohodný a má více děr v příběhu „než špatný film o Jamesi Bondovi“.

„Jeremy nebyl agent, důvěrný styk, informátor ani spolupracovník československé zpravodajské služby. Tato tvrzení jsou směšnou pomluvou a naprosto nepravdivá,“ uvedl mluvčí šéfa nejsilnější britské opoziční strany. Odvolal se přitom na vyjádření ředitelky českého Archivu bezpečnostních složek Světlany Ptáčníkové. „To, jak bývalý československý agent Jan Sarkocy popisuje své setkání s Jeremym, bylo nepravdivé před 30 lety, je to nepravdivé nyní a je to naprosto nedůvěryhodné,“ uvedl dále Corbynův mluvčí.

Sarkocyho tvrzení popírá i známý český badatel a bývalý pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů Radek Schovánek. „Žádné takové dokumenty v Archivu bezpečnostních složek nejsou. Navíc, není to tak dávno, co Ústavní soud na Slovensku rozhodl, že výpovědi příslušníků Státní bezpečnosti jsou nevěrohodné. Ve skutečnosti nebyl pan Sarkocy zbaven mlčenlivosti, čili on nemůže podle zákona mluvit o tom, co tam dělal. Pokud to dělal, tak porušil přísahu,“ nechal se slyšet Schovánek. Podle něj by navíc Corbyn v druhé polovině 80. let v Londýně nemohl spolupracovat s StB ani kdyby chtěl. „V té době byl zástupcem rezidenta Vlastimil Ludvík, krycím jménem Pantůček, a to byl špičkový agent britské rozvědky, který informoval britskou stranu o všem, co československá rezidentura dělala. Nepochybně i o kontaktech s panem Jeremy Corbynem,“ popsal.

Sarkocyho výstup je o to nebezpečnější, že se nově začal „motat“ i kolem estébácké kauzy šéfa hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Prohlásil, že Babišův spis viděl, a že je pravý. „V tom spisu není nic zfalšovaného,“ řekl. Neuvedl ovšem, zda viděl spis i s Babišovým písemným závazkem ke spolupráci. I toto prohlášení se ale podle všeho zakládá na vodě. Sarkocy působil v komunistické rozvědce a s materiály, které si na Babiše před rokem 1989 vedl slovenský odbor na ochranu ekonomiky kontrarozvědky (12. správa StB) nemohl mít po dobu služby absolutní šanci se seznámit. Jedině aktuálně z médií, nebo že by mu je někdo z Babišova okolí předložil.

S ohledem na Sarkocyho aktuální mediální výstup není vyloučeno, že hra, kterou bývalý důstojník komunistické rozvědky rozehrál, nemusí být jen z jeho hlavy. Aféra Corbyn totiž zaměstnává média po celém světě. A Sarkocyho výstupy ke kauze spolupráce s StB šéfa hnutí ANO 2011 Andreje Babiše mohou mít s uměle rozdmýchanou Corbynovou záležitostí leccos společné. Což ovšem nevylučuje, že si budoucího lídra britské levice „nepovodila“ sovětská KGB.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Gerhard Nowak