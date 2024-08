Černochová navrhuje: Vojenská policie vám může do domu. Ale mučení má zakázáno

16.08.2024 4:46 | Monitoring

Vojenská policie by měla mít nové, podstatně širší kompetence. Možnost „rozletu“ této vojenské složky do civilního spektra života českých občanů prosazuje ministryně obrany Jana Černochová. Vojenští policisté se nově budou moci vlomit do soukromí českých občanů nebo zakazovat focení určitých objektů. Ministerstvo argumentuje, že je to prý běžné v zemích Blízkého východu.