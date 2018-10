Červíček se dočkal podpory. V boji proti Bělobrádkovi

Podporu před druhým kolem senátních voleb na Náchodsku získal od některého z neúspěšných kandidátů pouze bývalý policejní prezident Martin Červíček z ODS. Vyplynulo to z ankety ČTK mezi kandidáty.

Současný první náměstek hejtmana hradeckého kraje Červíček, který v prvním kole dostal 26,49 procenta hlasů, se utká o křeslo v Senátu s šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem. Ten získal 26,62 procenta hlasů.

Červíčkovi vyslovil podporu třetí v pořadí Petr Koleta, který kandidoval za hnutí ANO a získal v prvním kole 22,47 procenta hlasů. „Přestože jsme se v boji o Senát utkali jako zástupci odlišných politických stran, v řadě priorit, které bychom v něm chtěli uplatnit, se shodujeme,“ napsal ČTK v SMS zprávě Koleta.

I když neúspěšný sociálnědemokratický senátní kandidát Miroslav Brát nikoho z finalistů před druhým kolem voleb do Senátu nepodpořil, voliče ČSSD by mohl nasměrovat na Bělobrádka oblíbený náchodský starosta Jan Birke (ČSSD). Ten v komunálních volbách drtivě zvítězil a vyslovil šéfovi lidovců podporu.

„Je to můj koaliční partner už dvě funkční období, jsme v koalici i na kraji, Pavla znám osobně. Je to člověk, kterému věřím, kterého znám, a to je důvod, proč získal moji podporu,“ řekl dnes ČTK Birke. V Náchodě sociální demokracie na rozdíl od jiných velkých měst v kraji v komunálních volbách pod vedením starosty výrazně bodovala. ČSSD získala 11 mandátů z 27. Druhé skončilo hnutí ANO s pěti mandáty.

Čtvrtá v pořadí, bývalá poslankyně Soňa Marková (KSČM) ČTK řekla, že nikoho z kandidátů nepodpořila. „Naše přístupy k řešení problémů, jak pana Bělobrádka, tak pana Červíčka jsou natolik rozdílné, že v tuto chvíli nebudu veřejně podporovat žádného z kandidátů. Ani mě o to nikdo z nich nepožádal,“ řekla.

Ani Andrea Pajgerová, která kandidovala za SPD, nikoho nepodpořila.

Podle politologa Jiřího Štefka bude druhé kolo senátních voleb na Náchodsku bojem o každý hlas. „Volební účast bude nízká, do 20 procent. Rozhodne několik desítek, maximálně jednotek stovek hlasů,“ řekl ČTK Štefek.

V senátních volbách v roce 2012 zvítězil na Náchodsku tehdejší hejtman Lubomír Franc (ČSSD). Ve druhém kole získal 61,82 procenta hlasů a porazil Soňu Markovou (KSČM). Volební účast v prvním kole byla 38,17 procenta, ve druhém kole klesla na 15,38 procenta. Voleb se tehdy účastnilo 11 kandidátů. Letos se Franc voleb do Senátu nezúčastnil.

Psali jsme: Mnoho lidí na mě má číslo. Já mám taky číslo na mnoho lidí... Duel Fischera a Tylové provázela legrace z Babiše Herman chce být senátorem, poslancem za Čižinského by byl Hayato Okamura Poplach v kavárně. Jiří Čunek promluvil o své kandidatuře do čela lidovců Pražský senátorský „duel“. Hilšer chce vyvracet mýty o bruselském diktátu, Michálek pokračovat v boji s korupcí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp