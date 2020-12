Češi by řvali. Itálie a covid: Nikam o Vánocích. Ani do vedlejší vsi

reklama

Současná celosvětová druhá vlna koronaviru zasáhla i již jednou těžce zkoušenou Itálii. Již v současné době funguje v této jihoevropské zemi semafor, kde různě rizikové části země mají různé restrikce. Ve vysoce rizikových oblastech v současné době platí zákaz zbytného cestování mezi italskými obcemi. To znamená, že pokud nemá člověk zásadní důvod, například práci či návštěvu doktora, tak by neměl opouštět území své obce.

Italská vláda se však rozhodla před vánočními svátky v opatřeních přitvrdit. Nově by tak v této vysoce katolické zemi měl platit zákaz cestování mezi regiony, a to již plošně nezávisle na riziko toho či onoho regionu. „Od 21. prosince 2020 do 6. ledna 2021 bude cestování mezi různými regiony (včetně do nebo z autonomních provincií Trentino a Bolzano) zakázáno, s výjimkou cest z prokázaných pracovních důvodů, z důvodů nouze nebo ze zdravotních důvodů,“ otiskl tiskovou zprávu italský server TheLocal.it.

To však není vše. Dvacátého pátého a dvacátého šestého prosince platí v Itálii zákaz cestování mezi obcemi. To samé má platit prvního ledna. Opět jsou zde možné výjimky, jako je pracovní cesta či cesta k lékaři. Omezení má platit na celostátní úrovni, i když, jak doufají ministři, budou všechny regiony tento měsíc přeřazeny do nízkorizikové skupiny. Italská vláda tedy před vánočními svátky zpřísňuje opatření. Jde tedy opačným směrem, než například naše česká vláda, kde ode dneška došlo k otevření většiny obchodů, restaurací a hospod.

Na to, zda bude vláda České republiky zpřísňovat restrikce či nikoliv, odpovídal premiér Andrej Babiš v MF Dnes. Předseda vlády se v odpovědích vyjádřil mimo jiné i k tomu, zda šlo o poslední lockdown, který jsme v souvislosti s koronavirem zažili. Podle něj je to těžká otázka. „Doufám, že nám ta trojka vydrží až do Vánoc. Čísla však nejsou dobrá. Ve středu jsme viděli, že to zas bylo přes pět tisíc lidí. Hlavní problém je, že někteří lidé se nechtějí nechat testovat, testuje se málo, a ne proto, že bychom neměli kapacitu, ale ti lidé zkrátka nejsou indikováni,“ uvedl Babiš k dnešnímu rozvolňování a přesunu v protiepidemickém systému ze čtvrtého stupně na třetí.

Babiš mimo jiné také poprosil všechny, kdo se těší na rozvolnění, aby byli rozumní a spíš neměnili svůj dosavadní režim. On sám je ze situace podle svých slov nervózní. „Jediné řešení je vakcína, na to se připravujeme a do pátku bychom měli mít plán hotový,“ dodal.

Co se týče ekonomiky, je Babiš přesvědčen, že příští rok se bude vyvíjet dobře. „První vlna byla jiná, protože v první vlně zavřeli všichni a naše otevřená ekonomika závisí na exportu. Výroba aut sice poklesla o pětinu, ale teď se vrací do kondice. Vláda se snaží nahradit výpadek soukromých investicí. I proto bude příští rok největším investorem Ředitelství silnic a dálnic se Správou železnic,“ podotkl. Zatím to tedy nevypadá, že bychom se měli vydat italským směrem.

