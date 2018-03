Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších účinkujících v ČT, uvedl generální ředitel Dvořák

První otázka směřovala k tomu, zda inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana bude mít nějaký vliv na financování České televize. „Záleží na tom, nakolik budou ten projev brát vážně ti, kterým byl projev asi určen, a to jsou zákonodárci. Financování mohou změnit poslanci, senátoři. Pokud ti tuto výzvu vyslyší, tak to na nás vliv mít bude,“ řekl Dvořák s tím, že však věří, že Poslanecká sněmovna je samostatná instituce, jež bude zvažovat jakoukoliv změnu.

„Z Poslanecké sněmovny slýchám nejrůznější nápady. Výzvu ke změně jsem slyšel od strany Tomio Okamury, jenž vyzval k zestátnění České televize a Českého rozhlasu a který by chtěl, aby veřejnoprávní média nebyla placena z koncesionářských poplatků. Od dalších stran jsem taková ostrá vyjádření neslyšel,“ poznamenal Dvořák k reakcím ze strany zákonodárců.

Dvořák se následně vymezil proti analýze UK, podle níž došlo k nadreprezentaci TOP 09 ve vysílání České televize. „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jež analýzu zadala, ji nakonec nevyužila,“ podotkl k dané analýze, jež hodnotila délku promluv. To považuje Dvořák za nesmysl, neboť každý z politiků podle něj hovoří jinak rychle.

Dvořák následně odmítl, že by se on chtěl zúčastnit debaty na TV Barrandov. Jaromír Soukup byl pozván do vysílání veřejnoprávní televize. „Nejsem si jistý, jestli by mě vůbec pan Soukup chtěl na TV Barrandov vidět,“ sdělil Dvořák a uvedl, že v současné době veřejnoprávní televize zvažuje možné právní kroky proti některým prohlášením.

Hostem pořadu 90' byl následně senátor Václav Hampl a bývalý poslanec Martin Komárek (ANO). Další politici, které Česká televize k vysílání pozvala, podle moderátora účast v pořadu odmítli.

Hampl následně zdůvodnil, proč on sám odešel z inauguračního projevu Miloše Zemana. „Část o České televizi pro mě byla poslední kapkou. To, že pan prezident nasazuje na média dlouhodobě, je podle mého názoru problematické. Zejména v situaci, kdy sledujeme, co se děje na Slovensku, tak mi to připadá obzvláště chucpe,“ podotkl Hampl, jenž je proti zestátnění České televize.

„Kdyby si Parlament umanul, tak může koncesionářské poplatky snížit na nulu,“ podotkl následně k problému Komárek, jenž vnímá slovo zestátnění jako problematicky užívané. „Žádné zestátnění se nechystá, placení televize ze státního rozpočtu není nic špatného,“ dodává. Hampl pak hovořil o tom, že by považoval za bezproblémové to, aby Českou televizi kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad.

O hospodaření a jeho transparentnosti pak rovněž pohovořil Petr Dvořák. „Ta kontrola probíhá sekvenčně. Není pravda, že by Rada České televize nebo dozorčí komise, kterou si rada zřizuje, měla nějaké omezení,“ zmínil následně Dvořák.

„Jsem přesvědčen, nezmění-li se ekonomická situace, jsme schopni vydržet se současnou výší koncesionářských poplatků,“ podotkl také ke koncesionářským poplatkům Dvořák. Když si pak divák postěžoval, že Česká televize nechce zveřejnit plat svých moderátorů, tak Dvořák hájil, že jde také o ochranu jejich práv. „Snažíme se být natolik transparentní, abychom neškodili našim zaměstnancům. Moje smlouva, včetně všech benefitů, je veřejná a já mohu garantovat, že v České televizi nemá nikdo vyšší plat než generální ředitel,“ podotkl.

Když pak padla další otázka týkající se platů moderátorů – „BBC v roce 2017 platy zveřejnila“. Výměnou za to politici mají moratorium na jakékoliv zásahy do legislativy, která se BBC týká. „Myslíte si, že je to řešení životaschopné v České republice?“ zeptal se moderátor. „Nejsem si jistý, že česká společnost je na takovouhle situaci připravená. Jedno je právo na transparentnost, a druhé právo je na ochranu osobnosti,“ odvětil Dvořák.

„Myslím si, že tu má být snaha pořád a všem stejně. Veřejnoprávní média do určité míry slouží vládě, je to obvyklé. Neznamená to, že úplně pochlebuje, ale slouží tomu, kdo je u moci. V České republice je to však leckdy opačné. Stojí za tím finanční zájmy, já tomu říkám, že jsou to děti OKD a ČEZu,“ řekl Best.

Marhoul pak dodal, že dle jeho názoru je Česká televize stoprocentně veřejnoprávní televizí. „Nesouhlasím s Erikem Bestem. Přijde mi to zpravodajství vyrovnané. Někdy mám pocit, že na čtyřiadvacítce jsou spíše lidé z SPD a komunisté, což je můj subjektivní názor. Na komerční televizi nevěřím ani tomu, když se hlásí počasí,“ dodal Marhoul.

„Skoro před rokem jsem napsal, že váš kandidát na prezidenta je pan Drahoš. A myslím si, že se to pak naplnilo. Byl to jediný kandidát, který byl pozván do OVM, fandili jste panu Drahošovi,“ poznamenal Best. Moderátor však oponoval, že žádná jiná televize neodvysílala všechny cesty prezidenta Miloše Zemana do regionů. „Vy jste povinni odvysílat některé věci,“ zareagoval Best.

„Dívám se na Českou televizi každý den a vnímám tendence. Nepotřebuji důkaz. Důkazem je celé vysílání,“ míní Best. „Mohu mít tisíc pocitů, ale důležité jsou zavedené metriky,“ zareagoval v závěru této diskuze Dvořák.

