Český rozhlas oslovil generála, spustil o Putinových plínkách. Přidal se Mitrofanov

„Ani v Rusku nikdo neví, co se děje. Možná kromě pár lidí kolem Vladimira Putina a samotného Prigožina a jeho spolupracovníků,“ okomentoval současné dění v Rusku komentátor Mitrofanov. Hovořil mimo jiné o tom, jaká byla k vidění podpora obyvatelstva vůči Prigožinovi. Podle Mitrofanova se tak ukázalo, že není pravda, co posléze říkala státní propaganda, že Prigožin podporu neměl. Podle Mitrofanova je to patrné z jeho vítání v Rostově na Donu.

Podle jeho slov Prigožin patrně nyní zmizí, respektive není jasné, co s ním bude. „Ale jde o to, že je připravena půda, aby se ukázal jiný populista, který bude pracovat na své image tak, že všichni kolem jsou zkorumpovaní – až na Putina, ten je výjimkou – a on přijde a korupci zničí,“ zmínil Mitrofanov.

Do myšlení ruského prezidenta Mitrofanov nevidí. Strašit ho podle jeho slov může pouze to, kdyby vzniklo skutečné spiknutí v řadách regulérní armády nebo tajných služeb. „To by pro něj bylo opravdu velké nebezpečí,“ dodal Mitrofanov.

K situaci v Rusku se vyjádřil i generál v záloze Pavel Macko, bývalý nejvýše postavený zástupce Slovenska ve strukturách NATO.

