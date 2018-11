Čeští vojáci navrátilí z Afghánistánu zapíjeli v hospodě padlé kamarády. Skončilo to rvačkou. A zde je důvod

03.11.2018 19:41

Česká armáda v posledních pár dnech utrpěla několik ran. Do vlasti se vrátila těla čtyř vojáků padlých v Afghánistánu. Rodinám padlých posílají čeští spoluobčané peníze, aby manželkám a dětem alespoň trochu ulehčili v jejich situaci. To však není to jediné, co se v souvislosti se smrtí čtyř českých vojáků v Afghánistánu děje. V jednom z českých podniků kvůli padlým hrdinům došlo ke rvačce.