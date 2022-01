Chč*je nám do huby a bere za to peníze! Vyskočil vyprovodil Farského a připomněl podraz STAN na Piráty

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „To je ale brzo, pane premiére. S přibývajícím časem – to budete nas.anej čím dál, tím víc,“ vzkazuje premiéru Fialovi, který se nedávno ve Sněmovně uřekl, že už ho to „taky s.re“, herec Ivan Vyskočil. Dost ostrá slova padla pak od herce na hlavu Jana Farského a nevynechal ani Víta Rakušana. Žasne nad „výstupy“, jak říká „Pekari-Adamové“. „A kde je pan Svěrák, Holubová, Geislerová…“ Vtipně objasnil nástrahy digitálního světa pro své vrstevníky. „Appka, wifina, objednat si elektronicky dálniční známku? Co taková osamocená babička?“ chytá se za hlavu herec. Nevynechal ani „zelené šílenství“, především elektrická auta. A přistoupil ke srovnání, které by asi Gretu T. příliš nepotěšilo.

reklama

„Nedávno jsem zastihl svého kamaráda v hysterické náladě. Musím předeslat, že jsme přibližně stejně staří sedmdesátníci a k počítačům a k digitalizaci máme podobný vztah. Není to tak dávno, co jsem se domníval, že v hospodě, kam kolegové chtějí zamířit s poukazem, že je tam „Vifina“. Píši to takto záměrně, neb jsem si dlouho myslel, že je to nějaké velmi povolné děvče. Na otázku, jestli mám „appku“, jsem upřímně odpovídal, že ne. V domnění, že jde o jméno nějakého psíka, jsem říkal, že můj pejsek se jmenuje Bobina. Tak některé bludy jsem si už ujasnil, nicméně si stále připadám jako elektronický blbec a počítačový ignorant,“ směje se Ivan Vyskočil, který se rozhodl v úvodu dnešního Nedělního rána nechat nahlédnout čtenáře do digitálního světa nejen svého, ale i svého kamaráda. Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 11544 lidí

Zaplatit si digitální dálniční známku? Rozdupat telefon, roztřískat počítač!

„Můj kamarád Jarda běsnil z podobného důvodu,“ vysvětluje herec se smíchem a pokračuje. „Pokusil se bez pomoci své o hodně mladší přítelkyně si zaplatit dálniční známku. Po neúspěšné hodině snažení zjistil, že nechce aplikace (asi – appka) přijmout jeho kartu. Volal do banky, kde nějak změnili podmínky placení kartou. V bance ovšem hovořil s automatem, který robotickým hlasem vyžadoval nějaké údaje. Inu, nějaký věk i život máme za sebou a tak Jardovi už trochu méně slouží sluch. Ovšem automatu se nemůžete zeptat lidské: „Cožéé“?? A tak hovor s automatem začínal stále znovu a znovu, přes ... jméno… příjmení… atd. přesně do poloviny, kde otázce nerozuměl,“ popisuje Ivan Vyskočil a opět se smíchem dodává. „On je dosti cholerik a právě když se chystal rozdupat telefon a vyrazit ven, aby rozmlátil dveře příslušné banky, přišla naštěstí jeho milá. Ale ani ona, počítačově zběhlá, neb nějaký čas žila a pracovala v Americe, nebyla schopna se dobrat výsledku. Nakonec prohlásila, že má Jarda příliš starý počítač, který nějak s programem nekomunikuje. Běsnící Jarda se po této zprávě chystal roztřískat nejen počítač, ale také celý byt a ani jeho milá by patrně nezůstala ušetřena a bulvár by měl zase sousto o domácím násilí. Za nepříčetného řevu, že kvůli pitomé známce si snad musí koupit nový počítač za 20 tisíc, místo aby mohl jednoduše jít a koupit si známku u pumpy, se sbíhali sousedé a milá Járovi podávala prášky na uklidnění,“ popisuje Ivan Vyskočil a vysvětluje.

„Většinou se Jardovým záchvatům směju a nemám pro ně pochopení. Tentokrát jsem s ním ale souhlasil, neb i já poměrný kliďas, mám často chuť tyto přístroje rozdupat, zničit, hodit do kamen a volám po starém, ale lidském přístupu z oka do oka. Celé mi to připomíná vtip, který jsem dostal právě po internetu. Pán chtěl přihlásit babičku na očkování proti covidu. Jak jinak, než online. Po hodině a půl snažení, kdy byl systém tak zatížený a pokyny tak nejasné, měla babička místo očkování – dálniční známku,“ podotýká herec.

Psali jsme: „To nejde zachránit.“ Zlé zprávy o Ukrajině. Česko si musí vyjasnit zásadní věc

Jak si poradí osamělá babička? A „digitální“ svět v divadle

„Tento systém je naprosto bezohledný k nám, nebojím se říci, starým lidem, kteří jsme se nenarodili s mobilem u ucha,“ říká herec a popisuje. „Moje 84letá sestra má s tím ty samé problémy. Moje partnerka, nestydatě mladší než já, je počítačový expert a se všemi těmito věcmi nám pomůže. I když má přitom na tváři pohrdavý a nechápavý úsměv. Vždyť už nám to tolikrát vysvětlovala a my to stále nejsme schopni pochopit. Její prstíčky sice běhají po telefonu a počítači rychlostí zobajících vrabců, ale pak se najednou zeptá na něco, co pro nás starší, je běžná všeobecná vědomost získaná kdysi na základních a středních školách. Jen nechápu, jak si poradí třeba osamělá babička, kdesi v garsonce, která má telefon s tlačítky, čili ‚blbý telefon‘, stejně jako já,“ ptá se herec a vysvětluje. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 15101 lidí

„Letenku už si dnes nekoupíte jinak, než online, a ukázat ji musíte na chytrém telefonu. Na chytrém telefonu, který je zcela nepochybně chytřejší než já, také ukazujete nějakou „tečku“, že nejste infekční? Já mám chuť dát tečku pěstí a přímo mezi oči tomu, kdo to vymyslel. A toto všechno je závislé na elektrické energii. Děsím se toho, co by se mohlo stát, kdyby nastal tzv. blackout, o kterém už reálně mluví energetičtí experti. Oni ti mladí, co pro ně počítač je přirozená věc, si totiž neumí ani rozdělat oheň v kamnech,“ pokyvuje smutně Vyskočil a pokračuje v popisování úskalí „digitálního“ života, tentokrát přímo z „prken, která znamenají svět“.

„Nemohu si odpustit malý příklad z praxe. Často při zkoušení divadelní hry si s kolegy plánujeme další zkoušku, třeba na středu. Okamžitě se pozná, kdo je na úrovni. Jedna, ta větší a mladší skupinka, vytáhne chytré krabičky a začne po nich jezdit prstem a klofat do displejů. Ze skupinky se ozývá: ‚Moment, ještě tam nejsem. Sakra, já si to celé vymazal!‘ A podobné výkřiky a celé to trvá nejméně 5 až 10 minut. Druhá, opovrženíhodná skupinka zpátečníků, kteří se smířili s tím, že to doklepou se zápisníkem a tužkou, po pohledu do zápisníků celkem okamžitě hlásá, zda ano či ne,“ neodpustí si malé rýpnutí herec.

Větší škoda, než když se uprdne padesát krav s Gretou dohromady. A budeme mít kriminálního radu Vacátkovou?

„V rámci ‚zeleného šílenství‘ nám EU vnucuje elektrická auta,“ dostává se dál herec. „Pominu vše, co už napsali chytřejší než já, že při výrobě těch baterii vzniká větší ekologická škoda, než když se uprdne padesát krav i s Gretou Thunbergrovou dohromady. Ale takové praktické problémy? Říkal mi jeden taxikář: „Představte si, že třeba chytnu rito do Ostravy? Tak řeknu zákazníkovi, aby si šel na tři hodiny někam sednout, že já se nabiju a pak v Ostravě opět dlouhá pauza, než se nabiju na cestu zpátky? Zkrátka úplná kravina“! Teď si představte, jak jedete v zimě po D1 a najednou dopravní zácpa, což není žádná vzácnost. Všechno se naštosuje a zastaví. Všichni v elektroautech si topí, až po nějaké chvíli se všechna auta vybijou. Před zmrznutím vás možná zachrání hasiči a policajti, pokud ovšem nemají elektrická auta. Zbytek elektrických nesmyslů pak zablokuje dálnici asi tak na další týden, než se podaří všechna auta odtáhnout. Copak ty pablby v EU tohle nenapadá?“ ptá se.

A dodává: „Nyní bohužel nastupuje vláda, která bude, spíše než republiku řídit, tak nám bude jen tlumočit pokyny z Bruselu. A už vidíme, jak se těm bruselským a americkým nesmyslným trendům podrobujeme. Zatím v maličkostech, ale ochotně už teď. Všimněte si, jak jdeme s dobou,“ pokračuje s notnou dávkou sarkasmu herec. „Jak jsme chytli ten genderový a LBGT trend. V každé naší detektivce a detektivním seriálu je hlavní vyšetřovatel ženská. Je toho tolik, že začínám mít dojem, že ženy ani jinou práci snad nedělají. Zatím ještě schází dva homosexuální vyšetřovatelé-vyšetřovatelky, ale to jistě v rámci EU brzy napravíme a doženeme. Ještě jsme ale nezačali opravovat dějiny, jako v Americe. (Tedy kromě událostí II. světové války.) Myslím si ale, že přijde čas, kdy v Hříšných lidech města pražského bude třeba nahradit radu Vacátka za kriminálního radu Vacátkovou.“

Psali jsme: „Zelené vozy“: Miniauto za 845 tisíc, džíp „ze SSSR“ za 1,2 milionu. Realita elektroaut. Starý benzíňák uspěl

PS Ivana Vyskočila

„V dnešním Nedělním ránu jsem se jen zdánlivě nedotknul politiky. Jen zdánlivě! Tak to vynahradím v PS,“ říká Ivan Vyskočil a hned to pořádně „rozjede“.

Vzkaz pro Fialu a kdo prý voličům „načural do úst“? A Rakušan

„Tak pan Fiala, který působí dojmem, že i souloží v saku, se projevil lidským výrokem, že už ho to sere! To je ale brzo, pane premiére. S přibývajícím časem – to budete nasranej čím dál tím víc,“ vzkazuje premiérovi velmi mile herec a podotýká. Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27194 lidí

„Právě mu zdrhnul Farský, který se měl jmenovat trefněji Farizejský. Všem svým voličům „načural do úst“. Ovšem trefněji jsme to říkali na Žižkově, že svým voličům a potažmo nám všem, přímo „chčije do huby“ a ještě za to bere poslanecký plat. Nerad používám vulgární výrazy, ale sprosťárna, kterou Farizejský udělal voličům, si žádný kulantní výraz nezasluhuje!“ rozčílil se Ivan Vyskočil začátkem týdne, ještě předtím, než Jan Farský složil mandát poslance.

A stejně tak už začátkem týdne okomentoval STAN. „Vít Rakušan se přímo kroutí při vysvětlování darů pro STAN. Přitom neprozřetelně pronesl, že dary dostali až po volbách, jen proto, aby je nedostali Piráti! A přitom před volbami se tak bratrsky objímali kolem ramen. Nevím, nevím, jak po tomto výroku bude to bratrství pokračovat? Ó – a ty nemorální daňové ráje? Ovšem co bylo odporné, přímo zločinné a nepřijatelné u pana Babiše, je v tomto případě jen snad takové roztomilé zaškobrtnutí. Jsem herec a tak hodně věcí vnímám především emocionálně. Ale když vidím ty upřímně vytřeštěné oči pana Rakušana, tak mu tak nějak nevěřím ani nos mezi očima, natož to, že bývalý policejní prezident sám požádal o uvolnění z funkce!“ pokýval naštvaně herec.

A jelikož se během pár dní situace poněkud změnila, přidal dovětek pro čtenáře:

„(Moji milí čtenáři, začal jsem psát tento článek ještě předtím, než Farizejský se na nátlak své strany a veřejnosti, vzdal mandátu a Rakušan vrátil sponzorské dary. Přesto z předešlých slov nehodlám odvolat ani řádek. Ono totiž, kdyby kolem toho nezačal takový povyk, tak by v tom vesele pokračovali dál. Konečně jste mohli zaznamenat, že Farizejský, se skřípěním zubů, vrátil mandát až po odjezdu do Ameriky. Už to vidím, jak se teď budou vynášet, hustit do nás v médiích jakou mají vysokou politickou kulturu a jak se zachovali čestně. Nedejte se opíjet rohlíkem. Jaképak čestné jednání? To je úžasné ‚zachovat se čestně‘ hned potom, co na ně ty všivárny prasknou! To je úplně stejně čestné, jako ‚čestně‘ odstoupil Feri. Mimochodem, je o něm také ticho po pěšině, ačkoliv bychom očekávali řádné vyšetření jeho přečinů? Kdyby to na něho neruplo, tak nám mohl ‚čestně“‘ dělat třeba ‚bezúhonného‘ předsedu parlamentu.)“

Psali jsme: „Dostane trafiku!“ Komentátor Vyoral tuší, proč Farský ve skutečnosti složil mandát

Téměř vyhlašují válku Rusku… A kde je pan Svěrák, Holubová, Geislerová?

„Černochová s Langšádlovou téměř vyhlašují válku Rusku a do vlády snad chodí stylově v neprůstřelných vestách. A my se jen můžeme modlit, aby je v Moskvě nevzali vážně!“ dostává se k dalším „zajímavostem“ na naší politické scéně Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Pekari-Adamová nabádá k převratu lid cizího státu a jako správná ‚demokratka‘ křičí, že místopředsednictví Parlamentu pro Tomia Okamuru je NEPŘÍPUSTNÉ!! A já se jen ptám: ‚Kde je pan Svěrák, aby hřímal z tribuny na Letné, že takové hrubé jednání proti duchu demokracie nesmíme dopustit‘? (… a co ti další? Holubová, Geislerová atd.),“ ptá se Ivan Vyskočil.

„Nevím, zda už se voliči slepence začali chytat za nos, ale věřím, že tato doba brzy přijde,“ doufá herec a podotýká. „A to jsme se ještě, občané, nezačali scházet před Strakovkou a v hojném počtu nevzpomněli na některou z písní Voskovce a Wericha. Třeba: ‚Hej křečkové a bařtipáni, jen slezte dolů mezi lid...‘!“

Na závěr si pak Ivan Vyskočil ještě jednou vzpomene na premiéra Fialu. „Tedy pane premiére, tohle mít pod sebou s vyhlídkou na čtyři roky? To propotíte ještě nejedno sako a výkřiky, že Vás to sere, to bude ještě to mírnější, co Vám slina na jazyk přinese. Upřímně Vám to nezávidím!“ vzkazuje.

Psali jsme: Na takový skvost může přijít jen Džamila, odpadl Ivan Vyskočil. A dorazila ho Langšádlová, jak se fest vyválela v ho*nu „Vláda naruby“. Ivan Vyskočil udeřil. Langšádlová, Stanjura a Fiala nebudou rádi Rána zemědělcům od Fialy. EU nám ji nenutí. Veleba nemůže mlčet Vyskočil vybuchl ohledně Ukrajiny. Nepřátelství k Rusku? Zatáhli nás do toho

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.