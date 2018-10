Chceme chránit náš stát a bojovat proti ruské propagandě, tvrdí „elfové“, kteří na internetu loví „trolly“

Vysoce postavený muž ve veřejné sféře si nepřál být konkrétně jmenován. Elfové totiž pod falešnými profily vstupují do komunit na Facebooku, kde se ve velkém šíří dezinformace, a hledají jejich původce. Tímto způsobem pak mapují, jaké lži nesou řetězové e-maily a kdo za nimi stojí. To všechno dobrovolně, bezplatně, ve svém volném čase. V Česku se tato komunita teprve formuje a má několik desítek členů. Svoji totožnost tají, aby předešli ohrožení kariéry nebo výhrůžkám či útokům na své blízké.

Jejich motivací v této činnosti je prý vědomí toho, že rozdělování naší společnosti a podpora extrémů jsou záměrné. „Stojí za tím cizí zájmy a provádějí je různě motivovaní nepřátelé našich hodnot. Říkejme jim třeba trollové. Jsou zákeřní, šikovní, motivovaní, někdy i nebezpeční. Společnost, jejímž základem je svoboda, je jimi ohrožena a potřebuje chránit,“ sdělili ve svém prohlášení elfové.

„Vadím nám, že se dnes pojem vlastenectví nejen vyprázdnil, ale i převrátil. Chceme chránit náš stát a bojovat proti ruské propagandě. Jsme studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, kybernetičtí specialisté, umělci, řemeslníci, vědci, policisté, vojáci,“ vysvětluje zakladatel českých elfů.

Ti nejpracovitější dobrovolníci se prý boji proti dezinformacím a trollům věnují kolem šesti hodin týdně. Působí prý v tradičním veřejném i kybernetickém prostoru. „Monitorujeme činnost nepřátel na internetu a získáváme informace o konkrétních osobách napadajících hodnoty, na nichž stojí Česká republika,“ vysvětluje jeden z elfů a dodává, že nepřátelské sítě nejen sledují, ale i aktivně podrývají.

To, že trollové placení Kremlem skutečně existují, prokázala již řada investigativních novinářů. Například finská novinářka Jessika Aro uvedla, že trollové z petrohradské farmy pracují za zhruba čtyři sta eur měsíčně. Cílem elfů nejsou lidé nešťastní, frustrovaní nebo ztracení ve složité informační společnosti. Cílem je zmapovat, kdo stojí za záměrným šířením dezinformací a proruské propagandy.

Pak mají elfové několik možností – informace o diskutujících buď zveřejní, nebo budou proti trollovi bojovat humorem a zesměšní jej ve vlastní komunitě. Případně informaci předají dál, například zpravodajským službám.

A jak na sociálních sítích vypadají trollové podporující extrémy a snažící se rozdělit společnost? Třeba prý jako pohledná žena s facebookovým jménem Dana Nováková, která má v přátelích řadu politiků včetně místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, komunistického poslance Leo Luzara nebo osobností z dezinformační „vlastenecké scény“. Své facebookové přátele láká, aby se přidali do její skupiny „Pro nespokojené s těmi, co nám vládli a vládnou od roku 1989“. „Na první pohled jde o falešný účet. Při vyhledání profilového obrázku v Googlu hned zjistíte, že je na něm americká fitness modelka italského původu Jennifer Nicole Lee,“ upozorňuje český elf.

Podobné facebookové kontakty pak mají například i postarší lidé, kteří diskutují v proruských nebo protiuprchlických skupinách. „Je to jasné prokázání principu sociálních bublin. To, že spousta poslanců nebo jejich asistentů nemá problém přidat si očividně falešné profily do přátel a klidně s nimi i komunikuje, považujeme za ohrožení bezpečnosti státu,“ podotýká.

Mezi elfy se zapojily i některé veřejně známé osobnosti, které chtějí později odhalit svoji totožnost. I kvůli bezpečnosti a ochraně identity však elfové nepřijímají každého, kdo se přihlásí. Členem se může stát ten, koho sami osloví. „Chtěli bychom ale motivovat například studenty, aby se do našich aktivit zapojili a ulovili si své trolly,“ uvádí. Oproti pobaltským státům mají Češi prý velkou nevýhodu. Tam si většina obyvatel masivní dezinformační kampaně řízené Ruskem uvědomuje. Tady už je společnost rozdělena.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: Psychopati a fanatici. Psychoterapeut na Bakalově serveru vysvětluje, co jsou zač lidé, kteří kritizují na internetu Až budu obhajovat funkci kancléřky, žádní trollové. Merkelová má strach z ovlivnění voleb Finská novinářka, která pátrá po ruské propagandě, znovu promluvila, jaké zažila peklo Klára Dvořáková: Trollové - včera v pohádkách, dnes na internetu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab